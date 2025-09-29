Ilie Bolojan, despre tragedia de la Iași: Trebuie schimbate practici. În UPU sau în sala de operații trebuie să fie ca la armată / Până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilitățile, e bine ca cei care sunt vizați să facă un pas în lateral

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la Digi24, referindu-se la tragedia de la Iași, unde șapte copii au murit infectați cu o bacterie în spital, că în sistemul de sănătate au fost investiți cei mai mulți bani în ultimii zece ani, însă acest lucru nu s-a reflectat și în calitatea serviciilor. Premierul a susținut că este necesară schimbarea practicilor în sistem și a precizat că, spre exemplu la UPU sau în sala de operații, lucrurile trebuie să fie „ca la armată”.

Declarațiile premierului pe acest subiect:

Q: Faceți vreo vină autorității locale pentru tragedia de la spitalul din Iași?

Vreau să transmit încă o dată sentimentul de compasiune pentru aceste familii care și-au pierdut copiii.

În acești ani, în sistemul sanitar din România, sumele au crescut an de an. Cea mai mare creștere d e bugete din ultimii zece ani din toate sectoarele e în sănătate. Avem acum 80 mld lei pe sănătate. Din păcate, aceste investiții n-au fost dublate nici de calitatea serviciilor, nici de percepția pacienților și asta ține de organizarea sistemului.

Am propus în pachetul 2 un set de măsuri care să facă sistemul mai eficient și mai orientat către cetățeni.

Din ce am înțeles, în acest spital nu s-au respectat măsurile de igienă, de curățenie, nici DSP nu a făcut ceea ce a trebuit și asta trebuie să corectăm în sectorul sanitar: o responsabilitate mult mai mare.

Responsabilitatea directorilor, a șefilor de secții, a celor care trebuie să-i controleze din instituțiile de stat.

În Oradea toate spitalele sunt la primărie. Cu cea mai bună intenție, numești un manager. Din acel moment, responsabilitatea e a conducerii spitalului.

Dacă aveam un spital universitar, șeful de secție nu era numit de manager, ci de universitatea carea tutela spitalul. Nu exista o verticală.

În sistemele mari, dacă nu verifici zi de zi, lucrurile scapă de sub control.

Fiecare lucru care nu e făcut cu responsabilitate poate genera lucruri devastatoare.

Q: Directoarea spitalului a demisionat și redevine directorul de îngrijiri medicale. Nimeni nu pățește ceva?

Sincer, nu cred că e o măsură bună. Cel puțin până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilitățile e bine ca cei care sunt vizați să facă un pas în lateral.

Problemele țin și de mentalitate. Schimbările nu se fac de pe o zi pe alta.

Ca să îmbunătățești lucrurile într-un spital nu se schimbă dacă schimbi un șef, trebuie să schimbi practici: respectarea procedurilor, chiar duritate în anumite zone.

Trebuie să fie ca la armată. Dacă nu e ca la armată într-o sală de operații sau la UPU, omul nu mai e salvat.

Trebuie să facem acest lucru zi de zi, peste tot.