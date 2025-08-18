Volodimir Zelenski va purta un „costum” în stil militar la summitul cu Trump, declară un designer pentru POLITICO
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va renunța din nou la un costum tradițional la întâlnirea cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, luni, optând în schimb pentru o ținută în stil militar, a declarat pentru POLITICO una dintre designerele sale.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Zelenski, care a purtat în public hanorace, tricouri polo și ținute în stil militar de la invazia la scară largă a Kremlinului de acum trei ani, a fost anterior criticat de unii republicani din tabăra MAGA (Make America Great Again) pentru că nu se îmbracă adecvat pentru a se întâlni cu președintele american.
„De data aceasta, președintele va fi în costum, dar stilul rămâne totuși în cheie militară, cu aceeași simbolistică: el este șeful unui stat care se află în război”, a spus Elvira Gasanova, o femeie de afaceri și designer ucrainean a brandului Damirli, care produce una dintre ținutele caracteristice ale lui Zelenski.
„În același timp, este important să subliniem că Volodimir Zelenski este cel care decide personal ce să poarte”, a adăugat ea. „Președintele se află acum într-o stare în care fiecare detaliu contează – înfățișarea sa, starea de spirit, emoțiile. Prin urmare, ca lider al Ucrainei, el alege imaginea care se potrivește cel mai bine rolului și momentului.”
Alegerile vestimentare ale lui Zelenski, care transmit solidaritate cu forțele armate ucrainene și cu țara sa devastată de război, au atras atât laude, cât și critici. Când a vizitat Casa Albă în februarie, purtând un tricou polo negru cu stema Ucrainei, Trump l-a întâmpinat remarcând sarcastic: „Ești aranjat azi.”
Un reporter l-a întrebat, de asemenea, pe Zelenski în timpul întâlnirii sale tensionate cu Trump în Biroul Oval. „De ce nu purtați un costum? Sunteți la cel mai înalt nivel în administrația acestei țări și refuzați să purtați un costum”, a cerut Brian Glenn de la Real America’s Voice, o rețea de știri TV prietenoasă cu MAGA.
„Voi purta costum după ce se va termina acest război, da. Poate ceva ca al dumneavoastră, da, poate ceva mai bun”, a replicat Zelenski.
Potrivit Financial Times, Zelenski a promis în 2022 că nu se va întoarce la a purta un costum și o cravată și a-și rade barba până la victoria Ucrainei în război.
Problema ținutei lui Volodimir Zelenski a fost discutată între oficialii americani și ucraineni înaintea discuțiilor de luni dintre liderul ucrainean și președintele Donald Trump, a declarat un oficial european, cu înțelegerea că Zelenski nu ar trebui să sosească îmbrăcat în ținuta sa militară obișnuită, transmite CNN.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Putin luptă pentru a elimina Ucraina – acordul de schimb de teritorii nu va pune capăt războiului / Analiză The Times
Președintele Aliev aprobă un ajutor energetic de 2 milioane de dolari pentru Kiev, după loviturile rusești asupra unor situri azere din Ucraina
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.