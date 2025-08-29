Jocul lui Putin pentru câștigarea timpului – Cum diplomația teatrală a lui Trump întărește poziția Rusiei/Analiză Foreign Affairs

În perioada premergătoare summitului dintre președintele SUA Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin din Alaska, care a avut loc luna aceasta, lucrurile nu arătau bine pentru Ucraina. Caracteristicile summitului oscilau între un „nou Yalta”, în care președintele SUA ar putea fi de acord cu cererile Kremlinului privind sfera de influență a Rusiei asupra Ucrainei, și un „nou München”, în care Trump ar abandona Ucraina și ar retrage sprijinul SUA pentru apărarea țării. Cu alte cuvinte, așteptările Ucrainei și ale aliaților Kievului erau scăzute.

Cu toate acestea, summitul nu s-a încheiat cu un dezastru major pentru Ucraina. Trump nu a negociat cu Putin în numele Kievului; nu a fost de acord să înceapă normalizarea relațiilor cu Rusia înainte de rezolvarea războiului din Ucraina; iar pe 18 august, l-a primit pe președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și o falangă de lideri europeni la Casa Albă, unde au reușit împreună să arunce mingea diplomatică înapoi în terenul lui Putin. „A fost o zi în care echipa Europei și echipa SUA au susținut împreună Ucraina”, a declarat ulterior președintele Finlandei Alexander Stubb.

Dar, deși Putin știe acum că planul său ambițios A, în care Trump ar impune pur și simplu Kievului un acord redactat la Moscova, este puțin probabil să se materializeze, el a trecut la planul său B, mai fezabil, în care Trump își va pierde răbdarea și va reduce semnificativ asistența SUA pentru Ucraina. În calculele Kremlinului, acest lucru încă se consideră o victorie, iar strategia diplomatică a lui Putin urmează în continuare abordarea triplă pe care eu și coautorii mei am prezentat-o în Foreign Affairs acum câteva luni. Moscova atrage atenția președintelui SUA, prevenind o nouă rundă de sancțiuni dureroase din partea SUA și menținând conflictul în desfășurare.

Acest lucru se datorează faptului că, în evaluarea Kremlinului, timpul este de partea Rusiei. Moscova are avantajul pe câmpul de luptă: a menținut un avantaj numeric semnificativ în ceea ce privește personalul și echipamentul și, în ciuda numărului crescând de victime, a continuat să erodeze treptat liniile fortificate din Donbas. Mai mult, Rusia recuperează teren în războiul cu drone, negând Ucrainei avantajul competitiv. Moscova nu dorește un armistițiu care să oprească războiul în acest moment – cu excepția cazului în care, desigur, toate cererile sale politice sunt pur și simplu îndeplinite.

Rusia joacă cu Trump pentru a câștiga timp. Dar, în ciuda încrederii țării, nu este clar dacă Putin are un plan de urgență realist în cazul în care Kievul se dovedește capabil să reziste, așa cum a făcut-o în ultimii trei ani. Dacă, de exemplu, UE accelerează livrarea de muniție și drone din stocurile existente și acordă o linie de finanțare Kievului prin confiscarea activelor rusești înghețate în valoare de 250 de miliarde de dolari aflate în băncile sale, Kremlinul s-ar putea să nu-și atingă obiectivul strategic de subjugare a Ucrainei. În ciuda faptului că a pus economia și societatea Rusiei în stare de război, Putin ar putea avea nevoie de mai mult decât timp pentru a câștiga.

DE LA PLANUL A LA PLANUL B

Primele contacte cu a doua administrație Trump păreau încurajatoare pentru planul A al Moscovei. Trump l-a numit pe prietenul său Steve Witkoff trimis special pentru negocierile cu Rusia, iar Witkoff a vizitat Moscova de mai multe ori și a petrecut ore întregi discutând cu Putin. Între inaugurarea lui Trump în ianuarie și vara, președinții SUA și Rusiei au purtat trei convorbiri telefonice îndelungate, iar argumentele lui Putin au avut în mod clar un impact asupra omologului său american, după cum s-a văzut în mod dureros în mustrarea lui Zelenski de către Trump în Biroul Oval, pe 28 februarie.

Mai mult, Moscova a încercat să compartimenteze relația cu Statele Unite, așa cum a reieșit clar în cadrul primei întâlniri la nivel înalt dintre ruși și echipa de securitate națională a lui Trump, pe 18 februarie. Kremlinul a sugerat căutarea păcii în Ucraina în paralel cu o normalizare mai amplă a relațiilor dintre SUA și Rusia, care ar include redeschiderea consulatelor din ambele țări (închise din 2017), reluarea discuțiilor privind controlul armamentului și stimularea comerțului și investițiilor reciproce.

Până în vară, însă, a devenit evident că ofensiva de șarm a Kremlinului dădea semne de slăbiciune. Zelenski, cu ajutorul sfaturilor liderilor europeni, a reușit să repare relația cu Trump prin semnarea unui acord privind mineralele, care oferea Statelor Unite acces preferențial la resursele naturale ale Ucrainei, în special la minerale rare. În schimb, Casa Albă a continuat să acorde Kievului acces la asistența militară americană, inclusiv la informații secrete americane și la posibilitatea de a achiziționa arme americane cu bani europeni. Iar pe 14 iulie, vorbind alături de Mark Rutte, secretarul general al NATO, Trump a amenințat cu „tarife foarte severe” dacă Rusia nu va accepta un armistițiu necondiționat.

În opinia Kremlinului, timpul este de partea Rusiei.

Amenințarea cu noi sancțiuni economice a avut efect. În 2024, Rusia a exportat bunuri în valoare de doar 3 miliarde de dolari către Statele Unite, astfel încât nici măcar tarifele de trei cifre nu ar afecta în mod serios bugetul Kremlinului. Dar Trump a impus o taxă punitivă de 25% asupra mărfurilor indiene pentru achiziționarea de petrol rusesc – o taxă care probabil va majora și mai mult reducerile pe care vânzătorii ruși de petrol trebuie să le ofere cumpărătorilor indieni, reducând profitabilitatea comerțului cu petrol pentru Kremlin.

Scăderea veniturilor din petrol și gaze afectează deja economia de război: unele dintre regiunile rusești care ofereau anterior plăți generoase pentru recruții militari reduc bonusurile de înrolare, deoarece fondurile se epuizează. Cel mai vizibil semn al acestui fapt este deficitul bugetar în creștere al țării. La începutul acestui an, planul Kremlinului era să aibă un deficit bugetar de doar 0,5% din PIB-ul țării. Cu toate acestea, în iunie, Kremlinul a trebuit să crească acest procent la 1,8% din PIB. Chiar și această țintă va fi depășită; în primele șapte luni ale acestui an, deficitul bugetar a ajuns deja la 2,2% din PIB.

Mai multe sancțiuni din partea SUA ar putea, de asemenea, să se dovedească dăunătoare. Statele Unite, de exemplu, nu au inclus încă pe lista neagră giganții energetici ruși, precum Rosneft și Lukoil, dar o astfel de măsură ar exercita o presiune semnificativă asupra fluxului de numerar al Kremlinului. Așa cum scria Alexandra Prokopenko în revista Foreign Affairs în ianuarie, economia rusă are suficientă putere pentru a susține mașina de război a lui Putin pentru încă 18-24 de luni, dar situația se înrăutățește.

Această realitate a pus Kremlinul în fața dilemei de a continua cursul dur, ignorând amenințările lui Trump, sau de a încerca să-l calmeze. În cele din urmă, Kremlinul a decis că este mai bine să inițieze o întâlnire între președinți și să readucă relația personală dintre Trump și Putin pe făgașul normal. Kremlinul l-a invitat pe Witkoff la Moscova, unde i s-a prezentat o înțelegere aparent acceptabilă pe 7 august. Rușii au sugerat, de asemenea, o întâlnire cu Trump, care a fost organizată în grabă în Alaska. Narațiunea obișnuită a rușilor, potrivit căreia summiturile liderilor trebuie pregătite cu atenție – o justificare pe care Kremlinul o folosește pentru a explica reticența lui Putin de a se întâlni cu Zelenski – a fost abandonată în mod revelator.

MIRAJUL ACORDULUI

După o conversație de trei ore între Putin și Trump, prânzul de lucru programat în cadrul summitului din Alaska a fost anulat, iar conferința de presă a fost redusă la declarații oficiale ale fiecărui președinte. Acesta a fost un semnal clar că încercările Rusiei de a compartimenta războiul din Ucraina și de a normaliza relațiile în alte domenii au eșuat. Dar aceasta a fost singura performanță slabă notabilă a echipei lui Putin.

În ceea ce privește problema centrală, Putin și-a atins obiectivul principal al întâlnirii: l-a convins pe Trump că eforturile de pace ale Casei Albe ar trebui să se concentreze pe găsirea unei soluții cuprinzătoare pentru a pune capăt războiului, nu pe un armistițiu necondiționat, și că luptele ar putea continua între timp. În ciuda afirmațiilor anterioare ale lui Trump, precum și a îndemnurilor liderilor europeni și ale lui Zelenski înainte de summit, Casa Albă nu a impus măsuri punitive Rusiei pentru refuzul Kremlinului de a accepta un armistițiu.

Cum a reușit Putin? El a răspuns la diplomația teatrală a lui Trump cu negocieri teatrale, practic păcălind administrația Trump să creadă că face concesii serioase. Potrivit lui Trump și diverselor oficialități americane, precum Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, Putin a semnalat în Alaska că era gata să renunțe la unele dintre cererile sale maximaliste – cereri care erau absurde de la bun început.

În loc să ceară retragerea completă a trupelor ucrainene din cele patru regiuni pe care Moscova le revendică, Kremlinul cere acum Kievului să cedeze doar regiunile Donețk și Luhansk, în timp ce în Herson și Zaporijia, Moscova va accepta linia actuală de contact. Putin a sugerat aparent că este dispus să cedeze și alte părți ale Ucrainei ocupate de Rusia, inclusiv zone din regiunile Dnepropetrovsk, Sumî și Harkiv.

Aceste schimburi de teritorii ar însemna ca Kievul să cedeze o suprafață de aproape 10 ori mai mare decât cea pe care Rusia este dispusă să o restituie. Mai mult, sfertul din regiunea Donețk pe care Ucraina îl controlează încă, inclusiv orașele strategice Sloviansk și Kramatorsk, este cea mai fortificată parte a țării și a fost transformată într-o rețea masivă de instalații de apărare de la recucerirea sa în 2014 de la separatiștii susținuți de Rusia. Pentru Zelenski, cedarea acestui teritoriu este practic imposibilă, atât din motive politice, cât și militare. Toate sondajele disponibile arată că societatea ucraineană nu va accepta cedarea teritoriului țării; iar din punct de vedere militar, cedarea vestului Donbasului ar însemna să se dea invadatorului cheia întregii părți nordice și centrale a Ucrainei. (Nu există linii de fortificații importante dincolo de „centura fortăreței” pe care Putin vrea ca Kievul să o abandoneze.)

Cu toate acestea, după summit, Trump a acceptat logica „schimburilor de teritorii” oferite de Putin, deși a spus că decizia va aparține lui Zelenski.

GARANȚII FĂRĂ SECURITATE

O altă problemă cheie discutată în Alaska a fost garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina. Witkoff a declarat pentru Fox News că în timpul summitului s-au înregistrat „progrese epice”. Potrivit acestuia, Putin a fost de acord pentru prima dată cu conceptul de garanții de securitate pentru Ucraina, iar rezultatul ar putea fi chiar mai puternic decât clauza de apărare colectivă prevăzută la articolul 5 din NATO – fără aderarea efectivă la NATO a Kievului.

Mai mult, potrivit lui Witkoff, Rusia a fost de acord să adopte o lege prin care nu va mai lua teritorii din Ucraina după un acord de pace și nici nu va „ataca alte țări europene”. Aceste promisiuni au fost salutate ca fiind „revoluționare” de echipa lui Trump, iar președintele SUA le-a prezentat ca o realizare majoră în timpul întâlnirii sale din 18 august de la Casa Albă cu Zelenski și un grup de lideri europeni.

Pentru o clipă, a existat optimism că ar putea fi elaborată o garanție de securitate. Profitând de limbajul vag al propunerii rusești, europenii au profitat imediat de ocazie pentru a prezenta propriul plan: desfășurarea unei „forțe de reasigurare” europene în Ucraina după război, la care zece țări ale UE ar putea contribui cu trupe, în timp ce Trump a promis un vag „sprijin aerian” din partea Statelor Unite, fără a elabora ce ar putea însemna acest lucru în practică.

Un acord de pace autentic rămâne la fel de iluzoriu ca întotdeauna.

Dar, pe 20 august, ministrul externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a turnat apă rece asupra planului. Potrivit acestuia, ideea Moscovei pentru o garanție de securitate nu este un set de angajamente bilaterale între Ucraina și guvernele SUA și europene cu formulări similare cu Articolul 5, ci mai degrabă un acord bazat pe consens garantat de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – Kremlinul deținând putere de veto. În esență, el vrea ca vulpea să ajute la paza cotețului de găini. Mai mult, Moscova insistă să limiteze serios forțele armate ucrainene – atât ca număr, cât și ca echipament – precum și capacitatea acestora de a coopera cu partenerii străini în achiziționarea de arme, partajarea de informații, proiectarea și instruirea armelor.

„Progresul epic” s-a dovedit a fi izbitor de similar cu pozițiile adoptate de Rusia în discuțiile care au avut loc la Istanbul în primele două luni de după invazia Ucrainei de către Moscova din februarie 2022 și care, în cele din urmă, au eșuat. După cum au descris pentru prima dată în Foreign Affairs de Samuel Charap și Serghei Radcenko, aceste negocieri s-au încheiat fără niciun acord, parțial din cauza incapacității Moscovei și a Kievului de a acoperi același decalaj în ceea ce privește garanțiile de securitate. Pentru Putin, încheierea parteneriatului de securitate al Ucrainei cu Occidentul rămâne un obiectiv fundamental. Dar, din punctul de vedere al Kievului, dimensiunea armatei sale și capacitatea de a menține legături cu armatele NATO sunt o condiție prealabilă pentru păstrarea suveranității și, prin urmare, nu sunt negociabile.

Mai mult, Ucraina are motive să creadă că poziția sa de negociere este mai puternică decât era în 2022. Spre deosebire de acum trei ani, țările europene sunt în sfârșit pregătite să ofere garanțiile de securitate pe care le solicită Kievul – sau cel puțin așa spun acum. Și mai important, profunzimea cooperării dintre Ucraina și NATO depășește acum cu mult nivelul de care se îngrijora Putin înainte de război, tocmai din cauza invaziei Rusiei. Alianța este implicată strâns în construirea și testarea armelor cu Ucraina, antrenarea armatei sale și furnizarea acesteia cu informații și arme, inclusiv cele care pot lovi adânc în interiorul teritoriului rus. Este de neimaginat ca Ucraina să abandoneze acest parteneriat de bunăvoie. În ciuda dorinței lui Trump de a organiza o întâlnire între Putin și Zelenski, precum și un summit trilateral pentru a pecetlui înțelegerea, un acord de pace autentic rămâne la fel de iluzoriu ca întotdeauna.

Este imposibil de prezis cum va gestiona Trump prăpastia dintre pozițiile Rusiei și ceea ce este acceptabil pentru Ucraina. Dar, în timp ce Putin tergiversează, este clar că Europa este ocupată să-și dezvolte propriile planuri. Planul A al Europei constă în a-l împinge cu grijă pe Trump să accepte faptul că Kremlinul este cel care obstrucționează eforturile sale de pace și că doar presiunea îl poate stimula pe Putin să se angajeze în compromis. Dacă acest plan are succes, tergiversarea lui Putin s-ar putea întoarce împotriva sa, Trump lovind în sfârșit Rusia cu mai multe sancțiuni. Europenii intenționează, de asemenea, să continue să plătească pentru armele americane pentru Ucraina. În săptămâna de după summitul din Alaska, Pentagonul a aprobat vânzarea către Ucrainei a unor echipamente în valoare de 850 de milioane de dolari, inclusiv 3.350 de rachete lansate din aer de tip Extended Range Attack Munition, cu o rază de acțiune cuprinsă între 250 și 430 de kilometri.

Dar dacă Planul A al europenilor eșuează – dacă Trump nu-l învinovățește pe Putin sau dacă acesta pur și simplu își pierde interesul – aceștia își dezvoltă propriul Plan B. Cel puțin, aceștia intenționează să mențină nivelurile actuale de sprijin militar pentru Ucraina și să sporească presiunea sancțiunilor asupra Rusiei (deși setul de instrumente de sancțiuni al UE este mult mai puțin puternic decât cel al Washingtonului).

Dacă țările europene cheie sunt de acord să intensifice presiunea, acestea ar putea, de asemenea, să împărtășească o parte mai mare din stocul lor existent de echipamente militare cu Ucraina, reducând temporar pregătirea de luptă a propriilor forțe, dar menținând Ucraina în luptă în acest moment crucial. De asemenea, acestea ar putea oferi o gură de oxigen financiară pe termen lung pentru Kiev, prin confiscarea celor aproape 250 de miliarde de dolari în active de stat rusești înghețate în UE, permițând achiziționarea de arme americane fără a ajunge mai adânc în buzunarele contribuabililor europeni. În teorie, dacă Statele Unite continuă să furnizeze informații, nu renunță la sancțiuni și permit UE să cumpere arme pentru Ucraina, europenii se pot autoorganiza și pot juca un rol esențial în susținerea efortului de apărare al Ucrainei până în momentul în care mașina de război a lui Putin ar putea rămâne fără forță ofensivă peste aproximativ 18 până la 24 de luni.

Planul B al Europei probabil nu va descuraja Kremlinul: având în vedere capacitatea demonstrată a lui Putin de a se chinui și de a continua să lupte pentru o victorie evazivă, liderul rus ar putea să-și instruiască generalii și echipa economică să continue pur și simplu. Guvernul său poate gestiona deteriorarea finanțelor publice prin reducerea cheltuielilor pentru educație, sănătate și infrastructură, așa cum a făcut-o pe tot parcursul războiului. Putin este, de asemenea, pregătit să acceseze prin forță resursele mari de forță de muncă rusă dacă stimulentele financiare se vor diminua și mai mult. În iulie, Kremlinul a lansat notificări digitale de recrutare pentru a împinge mai mulți bărbați ruși în armată; în momentul în care un viitor recrut primește o notificare electronică că a fost chemat în armată, granițele Rusiei îi sunt închise și există diverse sancțiuni pentru refuzul mobilizării. Kremlinul pregătește evident bani și trupe pentru un război prelungit în care singura sa strategie este să supraviețuiască Ucrainei din punct de vedere militar și economic.

Totuși, eventualitatea pentru care Kremlinul nu pare să aibă un plan este aceea că Rusia nu va putea să-și transforme avantajul masiv în forță de muncă și materiale într-o descoperire decisivă – așa cum s-a întâmplat de la începutul războiului. Un plan, cu alte cuvinte, pentru posibilitatea ca liniile de apărare ale Ucrainei să nu se prăbușească până la urmă.

Autorul articolului, ALEXANDER GABUEV, este directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia.