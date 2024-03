Conferința “Geopolitica și diplomația tehnologiilor disruptive emergente”, joi, 21 martie, la Athénée Palace

Tehnologiile disruptive emergente (EDT) – inclusiv spațiul cibernetic și inteligența artificială (AI) – devin din ce în ce mai mult interconectate cu geopolitica și, în același timp, reprezintă o provocare pentru diplomați și diplomație. Acest subiect constituie tema principală a conferinței “The geopolitics and diplomacy of emerging disruptive technologies” care va avea loc joi, 21 martie, la Athénée Palace, începând cu ora 9,00.

Conferința, organizată de Bursa Română de Afaceri și de Diplomacy 360, este structurată pe trei paneluri:

Panelul 1: Tehnologii disruptive emergente în arena geopolitică

Principalele teme de discuție:

modul în care guvernele utilizează EDT pentru a urmări interesele naționale și rivalitățile geopolitice

reducerea accesului la resurse naturale și componente cheie (războaiele cipurilor)

amenințările la adresa cablurilor de internet subacvatice și a altor infrastructuri cheie

preocupările legate de securitatea cibernetică și dependența de componente de la rivali geopolitici

conflictele legate de 5G și 6G și amenințarea la adresa standardelor industriale internaționale.

Panelul 2: Provocările internaționale ale inteligenței artificiale

Principalele teme de discuție:

dezvoltarea unor tehnologii și mai noi, cum ar fi informatica cuantică, are implicații asupra criptării, esențială pentru transferul de date în siguranță

cum poate fi prevenit un decalaj digital din ce în ce mai mare

reglementarea modului în care este utilizată IA și prevenirea consolidării discriminării și prejudecăților existente

oportunități și amenințări legate de utilizarea IA în gestionarea relațiilor internaționale

utilizările militare ale IA și ale sistemelor de arme autonome letale

Panelul 3: Companiile tehnologice ca actori geopolitici

Principalele teme de discuție:

marile companii de internet și de tehnologie acționează din ce în ce mai mult ca actori geopolitici de sine stătători, fie că modelează mediul geopolitic, fie că sunt folosite ca instrumente în rivalitățile geopolitice sau participă direct la conflicte geopolitice

implicațiile pentru diplomația guvernamentală, inclusiv implicarea companiilor de internet și tehnologie în dezbaterile privind reglementarea internațională a tehnologiei

modul în care companiile din domeniul tehnologiei și al internetului își pot dezvolta propria „Techplomacy” pentru a se angaja cu guvernele și alți actori

Invitați:

Kap-soo RIM – Ambasadorul Republicii Coreea

Achilleas KANARIS – Director General, Vodafone România

Rami Teplitskiy, Șef adjunct de misiune – Ambasada Israelului

Shaun RIORDAN – Director al Catedrei de diplomație și spațiu cibernetic din cadrul EIIS

Andi CRISTEA – deputat, raportor general pentru evaluarea impactului științei și tehnologiei și raportor pentru dosarul Metaverse pentru Consiliul Europei

Peer GEBAUER – Ambasador al Republicii Federale Germania

Willemijn van Haaften – Ambasador al Regatului Țărilor de Jos

Uffe A. BALSLEV – Ambasador al Regatului Danemarcei

Therese HYDEN – Ambasador al Regatului Suediei

Evenimentul se va desfășura în limba engleză cu traducere simultană în limba română.