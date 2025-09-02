Concurenţă de 41 de tineri pe un loc de pământ gratuit primit de la Primăria Sibiu, pe care să îşi construiască o casă

Primăria Municipiului Sibiu a publicat lista celor patru tineri selectaţi pentru a primi câte un teren gratuit pe care urmează să îşi construiască o casă, concurenţa pentru aceste terenuri disponibile în cartierul Tineretului fiind de 41 de solicitanţi pe un loc, informează un comunicat de presă, transmite Agerpres.

„S-a afişat lista preliminară a solicitanţilor care au depus cerere pentru un teren în cartierul Tineretului şi punctajele obţinute. Primăria Municipiului Sibiu a primit în perioada 16 septembrie – 15 octombrie 2024 un număr de 164 de dosare din partea tinerilor cu vârsta între 18 şi 35 de ani care îndeplineau criteriile legale şi doreau să primească în folosinţă gratuită unul dintre cele 4 terenuri disponibile în cartierul Tineretului pentru construcţia unei locuinţe, conform Legii 15/2003. (…) După analiza dosarelor, Comisia a acordat punctaje pe fiecare dintre criteriile stabilite, rezultând lista preliminară cu beneficiarii selectaţi, care a fost supusă aprobării Consiliului Local Sibiu în şedinţa din luna august. Aceasta a fost publicată luni, 1 septembrie, aici: https://www.sibiu.ro/ro2/pdf2025/HCL_277_2025.pdf. Contestaţiile se pot formula în termen de 10 zile, urmându-se procedura stipulată prin HCL”, se arată în comunicatul Primăriei sibiene.

Potrivit sursei citate, cele patru terenuri au peste 200 de mp fiecare şi sunt situate pe străzile Marburg (264 mp), Luxemburg (271 mp), Lisabona (273 mp) şi Orhideelor (410 mp).

Suprafeţele au redevenit disponibile după ce beneficiarii iniţiali nu au început construcţia în termenul de un an, aşa cum prevede legea.

Eventualele contestaţii pot fi depuse în termen de 10 zile, urmând procedura prevăzută de hotărârea Consiliului Local. După soluţionarea acestora, comisia va înainta Consiliului Local lista finală cu tinerii beneficiari ai terenurilor pentru construcţia de locuinţe.