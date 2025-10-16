Organizaţiile studenţeşti din România cer completarea legislaţiei privind hărţuirea în universităţi, inclusiv cea sexuală, şi abuzul de autoritate / ANOSR: Susţinem principiul toleranţei zero faţă de aceste fenomene

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării o dezbatere publică având ca temă hărţuirea în universităţi, inclusiv cea sexuală, şi abuzul de autoritate, cu scopul completării legislaţiei în domeniu. ANOSR propune, printre altele, analizarea de către Comisia de etică a fiecărei universităţi şi a sesizărilor anonime, extinderea listei de sancţiuni pentru abateri de la normele de etică şi deontologie universitară şi introducerea atribuţiei de autosesizare a comisiilor de etică. Studenţii susţin „vehement” principiul „toleranţei zero” faţă de aceste fenomene, transmite News.ro.

ANOSR a retrimis Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educaţiei şi Cercetării propunerile asupra proiectului de Hotărâre pentru completarea articolului 10 din Codul-cadru de etică şi deontologie universitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului 305/2024, acesta fiind pe ordinea de zi a şedinţei de joi a comisiei spre avizare.

Alineatele adăugate în urma publicării în transparenţă decizională a proiectului de Hotărâre de Guvern au în vedere analizarea cererilor formulate fără date de identificare care au ca obiect hărţuirea sexuală sau hărţuirea morală de către comisia de etică de la nivelul fiecărei universităţi şi obligativitatea comisiei de etică de a înştiinţa conducerea universităţii, care mai apoi va sesiza organele de urmărire penală pentru a demara o anchetă, se arată într-un comunicat de presă al ANOSR.

Potrivit aceleiaşi surse, aceste aspecte survin modificării articolului 7 din Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, ce oferă posibilitatea petiţionarilor să formuleze sesizări în mod anonim, dacă abaterile care fac obiectul petiţiei vizează cazuri de hărţuire pe criteriu de sex ori de hărţuire morală, demers susţinut în permanenţă de ANOSR.

„Pe lângă propunerile respective, am înaintat amendamente inclusiv pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului superior 199/2023, H.G. 305/2024 privind Codul-cadru de etică şi deontologie universitară şi Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de etică universitară, aprobat prin Ordinul 6869/2024, acestea fiind transmise prima dată Ministerului Educaţiei şi Cercetării încă din 24.08.2024, în urma lansării campaniei «Nu-i lăsa să-ţi ia culoarea!», şi retransmise şi în data de 30.01.2025 şi în 17.09.2025, subliniind necesitatea de a completa şi îmbunătăţi cadrul legal existent în privinţa hărţuirii şi hărţuirii sexuale în instituţiile de învăţământ superior”, precizează sursa citată.

ANOSR solicită extinderea listei de sancţiuni ce pot fi aplicate pentru abateri de la normele de etică şi deontologie universitară, introducerea atribuţiei de autosesizare a comisiilor de etică, includerea unor prevederi specifice care să definească acţiunile de hărţuire şi abuzul de autoritate drept abateri de etică, posibilitatea depunerii unei sesizări de către un reprezentant legal al victimei şi a suspendării membrilor comunităţii universitare, pe durata cercetării faptei, de către comisia de etică, sancţionarea membrilor comunităţii universitare care ajută făptuitorul în scopul ascunderii actelor de hărţuire şi a persoanelor cu responsabilităţi în combaterea acestor acte care nu îşi respectă atribuţiile şi obligaţia universităţii de a asigura servicii de consiliere psihologică pentru victimele abuzului sau hărţuirii.

Organizaţiile studenţeşti susţin „vehement” principiul „toleranţei zero” faţă de fenomenele de hărţuire, inclusiv hărţuire sexuală, şi faţă de abuzul de autoritate, fapt pentru care solicită introducerea propunerilor în Hotărârea de Guvern pentru completarea Codului-cadru de etică şi deontologie universitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 305/2024, se mai arată în comunicatul citat.