Bătălie în presa conservatoare din America: Newsmax dă în judecată Fox News, acuzând-o de practici anticoncurenţiale

Postul conservator Newsmax a intentat miercuri un proces împotriva Fox News, susţinând că reţeaua de televiziune domină ilegal piaţa de ştiri TV cu orientare de dreapta şi că ar fi împiedicat concurenţa să se dezvolte, transmite CNBC, transmite News.ro.

Plângerea a fost depusă la un tribunal federal din sudul Floridei.

Avocaţii Newsmax acuză Fox că îşi foloseşte poziţia dominantă pentru a constrânge distribuitorii să nu preia sau să marginalizeze alte canale conservatoare. În caz contrar, susţine reclamaţia, Fox ar impune penalităţi financiare, inclusiv obligarea distribuitorilor să plătească taxe ridicate pentru canale cu audienţă mai redusă, precum Fox Business.

Procesul mai arată că Fox include în contractele sale clauze menite să blocheze creşterea rivalilor de dreapta, ceea ce ar reprezenta o restricţionare ilegală a concurenţei.

Newsmax afirmă că, fără aceste practici, ar fi obţinut mai repede o distribuţie mai largă, o audienţă mai mare şi un acces mai devreme la marii agenţi de publicitate.

Reclamanţii cer o ordonanţă permanentă care să interzică acordurile considerate abuzive, precum şi despăgubiri triple faţă de prejudiciile provocate, plus dobânzi înainte şi după pronunţarea sentinţei. Fox News nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.