Compania Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett / Cine îi va lua locul

Berkshire Hathaway a decis oficial să separe funcţiile de preşedinte şi director executiv, într-o mişcare anticipată de mult timp, care pavează calea pentru ca Greg Abel să îl succeadă pe Warren Buffett la conducerea companiei, la începutul lui 2026, relatează CNBC, citată de News.ro.

Potrivit unui document depus la autorităţile de reglementare, consiliul de administraţie al conglomeratului din Omaha a votat pe 30 septembrie modificarea statutului pentru a distinge cele două funcţii, măsura intrând în vigoare imediat. Buffett, care conduce Berkshire din 1965, va rămâne preşedinte al consiliului, iar Abel, în prezent vicepreşedinte pentru operaţiuni non-asigurări, va prelua rolul de CEO începând cu 1 ianuarie 2026.

Decizia vine după ce Buffett, în vârstă de 95 de ani, a anunţat la adunarea anuală a acţionarilor din mai că Abel îi va succeda, declaraţie care a surprins investitorii. Ulterior, consiliul a aprobat în unanimitate numirea lui Abel.

Abel, în vârstă de 63 de ani, este considerat moştenitorul desemnat încă din 2021, când regretatul vicepreşedinte Charlie Munger l-a identificat drept succesor. El s-a alăturat ecosistemului Berkshire în 1999, odată cu achiziţia MidAmerican Energy, unde a devenit ulterior CEO. Din 2018, Abel este vicepreşedinte pentru operaţiunile non-asigurări, coordonând afacerile din energie, transport feroviar, retail şi producţie.

Buffett continuă să rămână activ la conducerea companiei: doar în această săptămână, Berkshire a anunţat o achiziţie de 9,7 miliarde dolari, preluând divizia chimică a Occidental Petroleum, cea mai mare tranzacţie a conglomeratului din ultimii trei ani.