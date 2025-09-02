Comedianul irlandez Graham Lineham a fost arestat în Marea Britanie pentru comentarii „transfobe” pe reţeaua X

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Graham Linehan, comedianul irlandez care este unul dintre creatorii emisiunii satirice TV „Father Ted”, a declarat marţi că a fost arestat pe aeroportul Heathrow din Londra, sub suspiciunea de incitare la violenţă în urma unor postări pe reţeaua X în legătură cu persoanele transgender, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Linehan, în vârstă de 57 de ani, cunoscut şi pentru „The IT Crowd”, a declarat că cinci ofiţeri de poliţie înarmaţi l-au escortat de la un zbor din Arizona şi i-au spus că este arestat pentru trei postări.

El a precizat într-o declaraţie pe site-ul Substack că a fost intervievat de poliţie cu privire la fiecare dintre postări.

„Dacă un bărbat care se identifică drept trans se află într-un spaţiu exclusiv pentru femei, comite un act violent şi abuziv. Faceţi o scenă, sunaţi la poliţie şi, dacă toate celelalte metode eşuează, loviţi-l în testicule”, susţine Linehan într-una dintre postările pentru care a fost arestat.

În timp ce era interogat, o verificare efectuată de o asistentă medicală a arătat că acesta avea hipertensiune arterială şi a fost escortat la spital, unde a fost plasat sub observaţie, conform declaraţiilor sale.

„M-am uitat la condiţia unică de eliberare pe cauţiune: nu pot intra pe Twitter”, a spus el. „Asta e tot. Fără ameninţări, fără discursuri despre gravitatea crimelor mele – doar un ordin menit să mă facă să tac din gură cât timp sunt (în) Regatul Unit şi o solicitare de a fi interogat din nou (de poliţie) în octombrie”.

Linehan este un critic vocal al activismului transgender pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, şi pe alte platforme. El urmează să fie judecat la sfârşitul acestei săptămâni pentru acuzaţii separate de hărţuire şi daune materiale care implică un activist transgender.

Poliţia Metropolitană din Londra a declarat că un bărbat a fost arestat luni după ce a sosit cu un zbor American Airlines. „Bărbatul de aproximativ 50 de ani a fost arestat sub suspiciunea de incitare la violenţă”, a declarat poliţia. „Acest lucru are legătură cu postări de pe X”.