G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până la miezul…

inhga inundatii viituri inundatie viitura isu
Sursa foto: INHGA

Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până la miezul nopţii

Articole8 Sep 0 comentarii

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, atenţionări Cod galben de inundaţii pe râuri din cinci judeţe, valabile până la miezul nopţii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi de niveluri, cu depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile mici din bazinele hidrografice: Ier – bazin amonte S.H. Andrid şi Barcău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Satu Mare, Sălaj şi Bihor), respectiv Mureş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Ocna Mureş – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba şi Hunedoara), transmite Agerpres.

Atenţionările au fost transmise către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă Crişuri şi Mureş, şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Satu Mare, Sălaj, Bihor, Alba şi Hunedoara.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VREMEA Cod galben de averse torenţiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 70 km/h în zone din Transilvania, Crişana şi Maramureş

Articole8 Sep • 709 vizualizări
0 comentarii

VREMEA Atenţionări cod galben de vreme deosebit de caldă în 15 judeţe, vineri şi sâmbătă / Temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius

Articole5 Sep • 281 vizualizări
0 comentarii

VREMEA Atenţionări cod galben de caniculă în mare parte din ţară, joi şi vineri / Temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade Celsius

Articole4 Sep • 933 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.