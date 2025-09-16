CNA a notificat TikTok privind comportamentul neautentic al unor conturi în preajma alegerilor din Republica Moldova

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, marţi, trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok, în baza Digital Services Act – DSA, privind existenţa unui comportament neautentic coordonat al unui număr de 84 de conturi, care poate influenţa alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova, transmite Agerpres.

„Propunerea este aceea de a notifica TikTok cu solicitarea clară de a verifica autenticitatea şi comportamentul neautentic semnalat pe aceste conturi, respectiv, în cazul confirmării, să elimine conturile în întregime”, a afirmat Valenin Jucan, vicepreşedinte al CNA.

El a explicat că „pe noi (CNA – n.r.) ne interesează faptul că pe teritoriul României există active conturi cu un comportament neautentic, care, de această dată, au ca obiect şi se folosesc de subiectul alegerilor dintr-un alt stat, dar care produc efecte pe teritoriul României”.

„La fel am proceda şi dacă pe teritoriul unui alt stat învecinat nouă, în Ungaria de exemplu, am vedea că există conturi cu un comportament neutentic care targhetează minorităţile naţionale şi care riscă să producă o dezinformare gravă. La fel am procedat, noi, ca autoritate, orientându-ne şi bazându-ne decizia exclusiv pe efectele care se produc asupra cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul României”, a spus Jucan.

Valentin Jucan a subliniat că este „important că este targhetat un anumit segment al cetăţenilor români care au dublă cetăţenie în cazul acesta şi care votează pe teritoriul României”.

Sunt conturi – active, vizibile pe teritoriul României – care promovează un conţinut neautentic şi care targhetează cetăţeni români, o anumită minoritate, supuşi unui anumit narativ, alţii au dublă cetăţenie şi urmează să îşi exercite un drept constituţional atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul unui alt stat sau într-un cu totul alt mod, a arătat el.

„Dezinformarea sistemică nu are ca subiect doar pătlăgica românească, dacul român şi, nu ştiu, subiecte care sunt de o anumită factură autohtonă. Dacă există un mesaj care targhetează cetăţeni români, cetăţeni care beneficiază de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi de principiile de funcţionare ale statului român ca stat membru al Uniunii Europene, atunci noi avem obligaţia să acţionăm”, a adăugat Jucan.

Propunerea vicepreşedintelui CNA a fost votată de toţi membrii Consiliului, o poziţie aparte având membrul CNA Georgică Severin, care a părăsit şedinţa, înainte de votarea ordinii de zi a şedinţei de marţi a Consiliului, când Mircea Toma a propus luarea în discuţie a acestui subiect.

„Mi se pare o forţare să se anunţe un element atât de important la începutul şedinţei, iar această şedinţă a fost anunţată cu un singur punct pe ordinea de zi. Chestii din acestea sunt (…) la forţarea legii. Există un raport înaintat de către monitorizarea din România şi asumat de Serviciul Juridic? Nu vă supăraţi, documentele trebuie date în timp util, ca să poată fi studiate, rapoartele care ni se dau în timpul şedinţei nu avem timp să le citim. Şi, oricum, este o forţare a notei. Înţeleg că trebuia eliminarea mea din şedinţă, mai ales că am şi o serie de puncte de vedere în ceea ce priveşte decizia de astăzi, care şi asta este cel puţin la limita legii, dacă nu mai mult. Deci, eu nu pot să votez, dacă se va merge pe aşa ceva, o ordine de zi în care avem un conţinut ilegal şi care priveşte alegerile din cu totul altă ţară”, a afirmat Georgică Severin.

Context: Pe 4 septembrie, Mircea Toma a semnalat Consiliului Naţional al Audiovizualului un material realizat de Expert Forum (EFOR) privitor la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, în care organizaţia semnala existenţa unui comportament neautentic coordonat „ilegal din punctul de vedere al comportamentului platformei” TikTok.

În urma dezbaterilor, CNA a decis, la propunerea preşedintelui Consiliului, Valentin Jucan, trimiterea unei notificări către TikTok, în baza Digital Services Act – DSA (reglementare a Uniunii Europene care impune noi reguli pentru serviciile digitale, inclusiv platforme online şi motoare de căutare, pentru a crea o lume online mai sigură şi mai echitabilă), privind existenţa unui comportament neautentic coordonat care poate influenţa alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova.

O poziţie aparte a avut membrul CNA Georgică Severin, care a votat împotriva deciziei Consiliului.