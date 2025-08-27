Ciucu îi răspunde lui Grindeanu, despre ruperea coaliţiei în cazul unui acord PNL-USR la alegerile pe Capitală: Coaliţia are un acord de guvernare, nu electoral / Despre alegeri în acest an: Legea nu este negociabilă / PNL va avea candidat propriu

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, despre organizarea de alegeri pentru Primăria Capitalei, în acest an, că legea nu este negociabilă, trebuie respectată. El a precizat că PNL va avea candidat propriu, arătând că pe sondajele lor, stă bine şi asta, cumva, îl obligă, dar nu ar vrea să anunţe o candidatură, până nu se stabeşte data alegerilor. Ciucu i-a răspuns şi lui Sorin Grindeanu, care afirmase că o alianţă PNL-USR la Capitală ar risca să ducă la ruperea coaliţiei, liberalul afirmând că la baza coaliţiei stă un acord de guvernare, nu este un acord electoral, transmite News.ro.

Prim-vicepreşedintele PNL a fost întrebat, la B1, dacă vom avea anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei. „PNL spune că legea nu este negociabilă, legea trebuie respectată. Ne batem joc de lege? Adică nu poţi spune, domnule, faci o lege când îţi convine ţie. Nu, ai un termen prevăzut foarte clar şi trebuie respectat, pentru că altfel românii îşi pierd din nou încrederea. Ştiţi prin ce am trecut anul trecut cu alegerile: iarăşi alegeri, iar nu faceţi alegeri? Asta o să spună românii: iar vă e frică, fugiţi?”, a declarat Ciprian Ciucu. El a arătat că „acest argument, că facem alegeri când vrem noi, nu se susţine, pentru că trebuie să respectăm legea”.

Ciucu a mai spus că există un acord de guvernare care stă la baza coaliţiei, dar nu este un acord electoral. „Noi nu avem o alianţă electorală între noi şi, atunci, fiecare partid, în mod normal, îşi face propria strategie. Nu ştiu de ce se consideră că PSD este izolat sau dat la o parte. Nu a discutat nimeni că o să avem un candidat comun. Ne aducem aminte că am avut o astfel de coaliţie, care l-a avut candidat pe domnul Antonescu, iar acesta a pierdut alegerile prezidenţiale”, a menţionat Ciucu. Prim-vicepreşedintele PNL a subliniat că trebuie respectat acordul de guvernare şi aplicate măsurile care au fost decise, iar fiecare partid să îşi joace şansa.

Întrebat dacă va candida la alegerile locale din Capitală, Ciprian Ciucu a spus: „Nu am luat încă această decizie. PNL va avea candidat propriu, în urma unei analize care să fie mai aprofundate. Da, este adevărat, pe sondajele noastre, care sunt reale, stau bine. Asta, cumva, mă obligă, dar nu aş vrea să anunţ o candidatură sau să mă grăbesc până nu avem o dată a alegerilor şi până nu avem o discuţie cu toţi partenerii din coaliţie”, a precizat Ciucu. El a subliniat că, în acest moment, nu există o discuţie cu cei de la USR. „Nu avem, în acest moment, discuţii cu nimeni, pentru că putem avea aceste discuţii doar după ce vom şti data alegerilor. Putem vorbi cu toţi, la început”, a mai declarat Ciprian Ciucu, adăugând că direcţia PNL este către USR, deoarece foarte mulţi oameni din USR i-au apreciat activitatea şi prezenţa publică. Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre alegeri, Ciucu a răspuns: „Eu, personal, nu am discutat cu Nicuşor Dan, dar domnul preşedinte Ilie Bolojan are o comunicare cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, aşa cum este normal”. Ciucu a menţionat că au existat nişte discuţii acum câteva luni, dar nu s-a luat niciun angajament. Despre şansele pe care le-ar avea într-o alianţă cu USR la Capitală, Ciprian Ciucu a spus că ar câştiga detaşat. „Detaşat. Există chiar un sondaj (…) l-aş învinge în Bucureşti şi pe Călin Georgescu. Cred că este singurul loc din ţară în care Călin Georgescu ar pierde alegerile”, a spus Ciprian Ciucu. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliţie. Liderul PSD a mai spus că sunt şanse mari să se rupă coaliţia, în acest scenariu. ”Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică”, a adăugat el.