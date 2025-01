Ciolacu anunță amenzi de până la 5% din cifra de afaceri pentru giganții de social media care favorizează un anumit candidat la alegerile prezidențiale din 4 mai

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la începutul ședinței de Guvern, că la alegerile prezidențiale din 4 mai regulile vor fi aceelași pentru toți candidații, astfel încât să nu mai poată un instrument social media să favorizeze un anumit competitor.

Ciolacu a precizat că amenzile pentru încălcarea acestor reguli merg până la 5% din cifra de afaceri a giganților din social media.

„O să stabilim azi data alegerilor pe 4 mai. (…) Am venit cu modificări astfel încât regulile să fie aceleași pentru toți candidații și să nu mai avem această practică pe care am avut-o la ultimele alegeri, în care un instrument social media a favorizat un anumit competitor. Am introdus și amenzi drastice, respectiv de până la 5% din cifra de afaceri, iar la anumite corporații această amendă ar putea duce la multe miliarde de euro”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Guvernul va adopta, în ședința de joi, hotărârea pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale: primul tur în 4 mai și al doilea în 18 mai. Pe ordinea de zi se află și o ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2025.