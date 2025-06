Ursula von der Leyen se aşteaptă la o „cooperare foarte bună” cu noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că se aşteaptă la continuarea „cooperării foarte bune” dintre UE şi Polonia sub preşedinţia lui Karol Nawrocki, relatează The Guardian, transmite News.ro.

Într-o postare pe X, preşedinta Comisiei Europene a declarat: „Sunt încrezătoare că UE va continua cooperarea foarte bună cu Polonia. Împreună suntem mai puternici în comunitatea noastră a păcii, democraţiei şi valorilor. Aşadar, să lucrăm pentru a asigura securitatea şi prosperitatea căminului nostru comun”.

