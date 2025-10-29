China nu exclude utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra Taiwanului

China „în mod absolut nu” va exclude utilizarea forţei asupra Taiwanului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului de la Beijing, adoptând un ton mult mai dur decât cel dintr-o serie de articole din presa de stat din această săptămână care promiteau o guvernare benignă dacă insula va reveni sub controlul Beijingului, informează agenția de știri Reuters.

China, care consideră Taiwanul guvernat democratic ca fiind propriul său teritoriu, nu a renunţat niciodată la utilizarea forţei pentru reunificarea cu această insulă, transmite Agerpres.

Adesea, însă, această politică nu este exprimată direct în public şi nu a fost menţionată în trei comentarii ale agenţiei de ştiri Xinhua de săptămâna aceasta despre Taiwan, unul dintre ele prezentând modul în care „patrioţii” ar putea să guverneze insula după reunificare şi promiţând că sistemul social şi modul de viaţă existent în Taiwan vor fi respectate.

Peng Qing’en, purtător de cuvânt al Oficiului pentru afaceri taiwaneze al Chinei, a declarat, într-o conferinţă de presă obişnuită la Beijing, că reunificarea paşnică în cadrul modelului „o ţară, două sisteme” este abordarea fundamentală pentru „rezolvarea problemei Taiwanului”.

„Suntem dispuşi să creăm un spaţiu amplu pentru reunificarea paşnică şi nu vom pregeta să depunem orice efort pentru a urmări această perspectivă cu cea mai mare sinceritate”, a afirmat Peng Qing’en.

„Totuşi, în mod absolut nu vom renunţa la utilizarea forţei şi ne rezervăm opţiunea de a lua toate măsurile necesare”, a adăugat el.

Principalul oficial chinez responsabil de politica faţă de Taiwan, al patrulea lider ca rang în cadrul Partidului Comunist, Wang Huning, nu a menţionat forţa într-un discurs politic cheie ţinut sâmbătă, concentrându-se, în schimb, pe modul în care ambele părţi ar urma să beneficieze de pe urma reunificării.

Reînnoita insistenţă a Chinei asupra unui model de autonomie pentru Taiwan, pe care niciun partid politic major din Taiwan nu îl susţine şi pe care guvernul de la Taipei l-a condamnat în mod repetat, survine înaintea întâlnirii de joi între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping. Trump le-a declarat însă reporterilor miercuri că nu ştie dacă va discuta sau nu despre Taiwan cu omologul său chinez.

Guvernul de la Taipei respinge revendicările de suveranitate ale Beijingului.

Miercuri, la Taipei, directorul general al Biroului pentru securitate naţională din Taiwan, Tsai Ming Yen, a declarat că modelul chinez al „patrioţilor” este cel pe care Beijingul l-a folosit în Hong Kong şi Macao, dar că nu există o piaţă pentru el în Taiwan.

„Scopul este de a diminua poziţia internaţională a Taiwanului şi de a transforma Taiwanul după modelul Hong Kong şi Macao, pentru a atinge obiectivul politic de a elimina suveranitatea Taiwanului, pe care Partidul Comunist Chinez încearcă să o realizeze” a spus el, apreciind că Partidul Comunist din China „nu are nicio modalitate de a aplica modelul Macao sau Hong Kong în Taiwan”.

În 2021, Hong Kong, revenit sub conducerea Chinei după perioada britanică în 1997, a organizat primele sale alegeri „doar cu patrioţi”, la care au participat candidaţi verificaţi ca fiind loiali Beijingului, prezenţa la vot atingând un nivel scăzut record.

Taiwanul a organizat primele alegeri directe pentru preşedinte în 1996, iar regimul democratic al insulei permite candidaţilor să exprime orice punct de vedere, inclusiv să fie pro-independenţă sau pro-Beijing.

Guvernul Chinei refuză să vorbească cu preşedintele Taiwanului, Lai Ching Te, pe care îl califică drept „separatist”.