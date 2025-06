Chiar funcționează yoga facială? Experții se pronunță asupra efectelor sale de slăbire și anti-îmbătrânire

Strâmbarea, umflarea, încrețirea și întinderea feței pot părea caraghioase, dar în unele cercuri, ele fac parte din practica serioasă a yoga facială, relatează CNN.

Acest antrenament facial la modă implică o serie de mișcări exagerate și repetate menite să lucreze mușchii feței, înlocuind mișcările corporale clasice de yoga, precum „câinele cu fața în jos”, cu „fața de rață” și alte expresii faciale.

Populară pentru că este rentabilă și nu implică produse cosmetice, yoga facială are parte de mărturii peste tot pe rețelele sociale, unde unii influenceri și autoproclamați guru promit un „lifting natural”, capabil să tonifieze, să subțieze și să reducă liniile fine ale feței.

Dar cât de reale sunt aceste promisiuni? Și cât sprijin științific există în spatele lor? Iată ce spun un instructor de yoga, un dermatolog și autorul unuia dintre puținele studii despre yoga facială.

Știința din spatele yoga facială

Fața este alcătuită din straturi de piele, grăsime și mușchi care stau deasupra craniului.

Sub stratul superior de piele, derma, se află pernițele de grăsime subcutanată, situate deasupra mușchilor, a explicat dr. Anetta Reszko, dermatolog din New York și profesor asistent clinic de dermatologie la Weill Cornell Medical College. Acești mușchi ne ajută să zâmbim, să ne încruntăm, să mestecăm și să facem alte expresii faciale.

„Grăsimea și mușchii lucrează împreună pentru a da volum feței”, a spus Reszko. „Însă, în timp, pe măsură ce îmbătrânim, sau dacă nu mai folosim acești mușchi din cauza Botoxului, ei pot suferi atrofie și se micșorează.”

Această atrofiere poate face ca pernițele de grăsime de deasupra mușchilor să coboare, dând feței un aspect mai lăsat sau mai gol.

„Ideea din spatele yoga facială este că lucrezi sub acel strat, dezvoltând mușchii de sub grăsime”, a spus dr. Murad Alam, vicepreședinte al departamentului de dermatologie și profesor la Northwestern University’s Feinberg School of Medicine din Chicago. „Pe măsură ce dezvolți mușchiul, readuci o anumită formă feței.”

Alam, care este și dermatolog practicant, a condus unul dintre puținele studii cunoscute care au testat această ipoteză a yoga facială în 2018, pe un mic grup de adulți de vârstă mijlocie.

După 20 de săptămâni de exerciții zilnice de 30 de minute, un grup de dermatologi a observat o îmbunătățire a volumului facial la cei 16 participanți care au finalizat programul, potrivit studiului.

„Locul în care am observat cea mai mare schimbare a fost zona obrajilor”, a spus Alam. „Ceea ce are sens, deoarece mușchii obrajilor sunt printre cei mai mari mușchi ai feței, așa că dacă îi antrenezi, creșterea lor va fi cea mai vizibilă.”

Din cauza dimensiunii reduse a eșantionului și a lipsei unor măsurători directe, sunt necesare studii clinice suplimentare pentru a confirma acest efect de volumizare, a precizat Alam. În general, cercetările medicale care nu implică medicamente sau dispozitive sunt dificil de finanțat, a adăugat el.

„Este aceasta o alternativă la procedurile cosmetice? Nu chiar, pentru că îmbunătățirea observată nu a fost la fel de semnificativă și alte aspecte ale îmbătrânirii nu au fost studiate”, a spus Alam. „Dar ar putea fi utilă pentru persoanele care nu doresc sub nicio formă proceduri estetice, fie din motive de siguranță, de cost, fie din cauza inconvenientelor.”

Ce altceva mai poate face yoga facială?

În practica sa dermatologică, Reszko recomandă exercițiile de yoga facială pentru îmbunătățirea circulației sângelui și a drenajului limfatic la nivelul feței.

Fețele noastre conțin sute de ganglioni limfatici care folosesc lichid pentru a drena deșeurile și a lupta împotriva infecțiilor, a explicat Reszko. În timpul somnului, lichidul limfatic se poate acumula în față din cauza poziției orizontale, provocând un aspect umflat la trezire.

Mișcarea, întinderea și masarea feței timp de 10-15 minute pe zi pot ajuta la reducerea acestei umflături, a spus Reszko, făcând referire și la alte tehnici precum pietrele gua sha din medicina tradițională chineză, care servesc un scop similar. Acest drenaj poate fi deosebit de util pentru pacienții care au suferit recent intervenții chirurgicale estetice sau pentru cei cu alergii cronice, a adăugat ea.

Creșterea fluxului sanguin la nivelul feței poate face ca pielea să pară mai roșie și mai hidratată, dar acest efect este de obicei temporar.

Pentru cei care au tendința de a acumula tensiune în zona gâtului, umerilor, maxilarului sau frunții, yoga facială poate fi de asemenea benefică pentru relaxarea mușchilor, a spus Annelise Hagen, instructor de yoga și autoproclamată pionieră a acestei tehnici, autoarea cărții „The Yoga Face”.

„Tensiunea este un mare inamic pentru mulți dintre noi. Facem aceste expresii inconștient tot timpul”, a spus Hagen. „Mult din ceea ce fac este să-i învăț pe oameni să fie mai conștienți, să se relaxeze și să respire.”

Pentru Hagen, yoga facială este mai mult decât un antrenament sau un truc cosmetic — este o metodă de a fi mai conștient de propria față.

În cursurile ei, poate încuraja participanții să ridice colțurile gurii pentru o „față de Buddha zâmbitoare”. Sau, pentru gât și maxilar, practică „respirația leului”, deschizând larg gura, scoțând limba, rotind ochii pe spate și expirând puternic.

„Când abordezi fața din perspectiva yoghină, este vorba despre conștientizarea a ceea ce facem cu fața și recunoașterea faptului că ea reflectă ceea ce se întâmplă în interior”, a spus Hagen. „Unii oameni abordează lucrurile diferit, dar orice te face să te simți mai liniștit, mai calm și mai împăcat cu propria față este legitim.”

Poate fi yoga facială dăunătoare?

În general, exercițiile de yoga facială sunt inofensive, a spus Alam. Pentru a provoca riduri, linii de expresie, vânătăi sau alte leziuni, ar fi necesar ca o persoană să aplice o forță dureroasă.

Pe de altă parte, dacă cineva dorește să adopte un program zilnic de yoga facială, Reszko sugerează evitarea mișcărilor care freacă sau întind pielea delicată din jurul ochilor. Această zonă are pielea mai subțire și mai sensibilă decât restul feței.

Pentru intervenții mai dramatice, precum netezirea ridurilor sau tratarea acneei, ea recomandă consultarea unui dermatolog certificat.