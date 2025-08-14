G4Media.ro
Un turist scoţian, acuzat de furtul unor artefacte din situl arheologic Pompeii

Un turist scoţian, acuzat de furtul unor artefacte din situl arheologic Pompeii

Un turist scoţian în vârstă de 51 de ani a fost acuzat că a încercat să fure artefacte din Pompeii în timpul unei vizite la situl arheologic din apropiere de Napoli, a precizat poliţia italiană, potrivit DPA.

Miercuri, un ghid turistic l-a văzut pe acest bărbat cum ridică de pe jos mai multe fragmente şi le pune în rucsac, a precizat poliţia italiană.

Ghidul a anunţat personalul de securitate, iar ulterior, bărbatul a fost oprit de poliţişti în apropierea gării. În rucsacul acestuia, poliţiştii au găsit cinci pietre şi un fragment de cărămidă pe care le-ar fi luat din situl cu o vechime de aproape 2000 de ani.

Bărbatul a fost acuzat de furt în formă agravantă, iar artefactele au fost restituite parcului arheologic.

Oraşul antic Pompeii a fost îngropat sub cenuşă vulcanică în anul 79 d.Hr în urma erupţiei muntelui Vezuviu.

