Un turist scoţian, acuzat de furtul unor artefacte din situl arheologic Pompeii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un turist scoţian în vârstă de 51 de ani a fost acuzat că a încercat să fure artefacte din Pompeii în timpul unei vizite la situl arheologic din apropiere de Napoli, a precizat poliţia italiană, potrivit DPA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Miercuri, un ghid turistic l-a văzut pe acest bărbat cum ridică de pe jos mai multe fragmente şi le pune în rucsac, a precizat poliţia italiană.

Ghidul a anunţat personalul de securitate, iar ulterior, bărbatul a fost oprit de poliţişti în apropierea gării. În rucsacul acestuia, poliţiştii au găsit cinci pietre şi un fragment de cărămidă pe care le-ar fi luat din situl cu o vechime de aproape 2000 de ani.

Bărbatul a fost acuzat de furt în formă agravantă, iar artefactele au fost restituite parcului arheologic.

Oraşul antic Pompeii a fost îngropat sub cenuşă vulcanică în anul 79 d.Hr în urma erupţiei muntelui Vezuviu.