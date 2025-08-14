G4Media.ro
Circulaţia trenurilor, întreruptă pe ruta Stânceni – Lunca Bradului, județul Mureş, după…

Circulaţia trenurilor, întreruptă pe ruta Stânceni – Lunca Bradului, județul Mureş, după ce un copac a căzut pe linia ferată

Traficul feroviar este întrerupt, joi seară, pe ruta Stânceni-Lunca Bradului, judeţul Mureş, după ce un copac a căzut pe linia ferată. Un tren de călători operat de CFR a lovit arborele, rupând linia care alimentează cu energie electrică, transmite News.ro.

Incidentul s-a petrecut, joi seară, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, pe ruta de circulaţie a trenurilor Stânceni-Lunca Bradului, ude un copac a căzut pe linia ferată.

”La kilometrul feroviar 198+050, trenul de călători nr. 1645, aparţinând SNTFC CFR Călători SA, a întâlnit un arbore prăbuşit pe calea ferată. Impactul a provocat ruperea liniei de contact şi a firului purtător, generând lipsa tensiunii în linia de contact pe tronsonul respectiv. La ora 20:30, din staţia Deda a fost îndrumată o drezină pantograf (DP) pentru identificarea exactă a avariei şi efectuarea lucrărilor de remediere”, informează compania CFR.

La ora transmiterii acestei ştiri, echipele CFR SA se află pe teren şi acţionează pentru degajarea obstacolului şi restabilirea funcţionalităţii instalaţiilor de electrificare.

”Pe durata intervenţiei, trenurile afectate staţionează în staţiile adiacente tronsonului până la finalizarea lucrărilor şi reluarea alimentării cu energie electrică”, transmite CFR.


