Tanczos Barna: Salariile din administraţia locală, care sunt îngheţate din 2018 şi plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate faţă de salariile din administraţia centrală
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că în administraţia publică sunt categorii de angajaţi care au ”salarii incomparabile cu celelalte sectoare”, el dând exemplul diferenţelor considerabile dintre salariile funcţionarilor din administraţia publică locală, prin comparaţie cu colegii lor din administraţia centrală. ”Contabil cu 4.000 de lei, contabil cu 7.000-8.000 de lei şi nu reuşim să rezolvăm această situaţie acuma, dar în viitor, anul viitor, peste doi ani trebuie să găsim soluţii şi pentru aceste situaţii”, adaugă el, transmite News.ro.
”Salariile din administraţia locală, care sunt îngheţate din 2018 şi plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate faţă de salariile din administraţia centrală, deconcentrate. Şi sunt instituţii care stau, poate, în aceeaşi clădire, o primărie şi reprezentanţii unei instituţii centrale cu salarii diferite: contabil cu 4.000 de lei, contabil cu 7.000-8.000 de lei şi nu reuşim să rezolvăm această situaţie acuma, dar în viitor, anul viitor, peste doi ani trebuie să găsim soluţii şi pentru aceste situaţii”, a afirmat Tanczos Barna, la Digi 24, miercuri seară.
Vicepremierul a subliniat că, şi în cazul pensiilor de serviciu pentru alte categorii profesionale decât magistraţii, există inechităţi care vor trebui ”reanalizate, gândite, discutate” pentru a se ”găsi soluţii de echitate socială”.
