Cel puțin 70 de persoane au fost ucise în Sudan în urma unui atac paramilitar asupra unei moschei

Cel puțin 70 de persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone paramilitare asupra unei moschei din Sudan, transmite SkyNews.

Armata sudaneză și lucrătorii umanitari au declarat că grupul paramilitar Rapid Support Forces (RSF) a efectuat atacul în timpul rugăciunilor de vineri din regiunea Darfurul de Nord.

Atacul a avut loc în orașul asediat Al Fasher și se pare că a distrus complet moscheea.

Cu cadavrele încă îngropate sub dărâmături, numărul morților este probabil să crească, a declarat un angajat al grupului local de ajutor umanitar Emergency Response Rooms.

Angajatul a vorbit sub anonimat, temându-se de represalii din partea RSF.

Detalii suplimentare despre atac au fost greu de obținut, deoarece acesta a avut loc într-o zonă din care multe organizații internaționale și caritabile s-au retras deja din cauza violențelor.

Într-o declarație, armata sudaneză a spus că este în doliu pentru victimele atacului.

Aceasta a afirmat: „Atacarea nedreaptă a civililor este deviza acestei miliții rebele, care continuă să acționeze astfel sub ochii întregii lumi”.

Corespondentul Sky News Africa, Yousra Elbagir, a raportat la începutul acestei luni despre situația din Darfurul de Nord, unde oamenii se confruntă cu tortură, viol și înfometare forțată.

Războiul din Sudan a început în aprilie 2023, când tensiunile care mocneau de multă vreme între armata sudaneză și RSF au izbucnit la Khartoum. Trimisul special al SUA în Sudan estimează că 150 000 de persoane au fost ucise, dar cifra exactă nu este cunoscută. Aproape 12 milioane de persoane au fost strămutate.

Mai multe încercări de mediere au eșuat în a asigura un mecanism de acces umanitar sau o încetare a luptelor.

Comitetele de rezistență din El Fasher, un grup de activiști locali care urmăresc abuzurile, au postat vineri un videoclip în care se pretinde că se văd părți ale moscheii transformate în ruine, cu mai multe cadavre împrăștiate. Organizația de sprijinire a victimelor din Darfur, care monitorizează abuzurile împotriva civililor, a declarat că atacul a avut loc la o moschee de pe strada Daraga al Oula, în jurul orei 5 dimineața, ora locală, citând martori.

Atacul este cel mai recent dintr-o serie de ciocniri violente care au avut loc săptămâna trecută între cele două părți în Al Fasher.