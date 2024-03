Ce fac regizorii când un actor-cheie moare înainte să termine filmările/ Despre cum fanii pot ajunge să influențeze următorul sezon al serialului

Decesul actorilor în timpul producției unui serial de televiziune nu este un eveniment neobișnuit, însă recent s-a întâmplat asta în câteva dintre cele mai mediatizate emisiuni de televiziune, scrie BBC.

Spre exemplu, fanii s-au întrebat cum va gestiona Euphoria, hit-ul HBO Max, pierderea lui Angus Cloud, care a murit în iulie anul trecut în urma unei supradoze accidentale, la vârsta de 25 de ani. Abordarea echipei va fi dezvăluită, sperăm, în 2025, când va debuta cel de-al treilea sezon al dramei, în ciuda veștilor că producția a fost din nou suspendată, posibil pe termen nelimitat.

Studio-ul a refuzat să comenteze direcția poveștii, dar ultima dată când telespectatorii l-au văzut pe Fez, personajul lui Cloud, tocmai fusese împușcat de poliție. Între timp, una dintre ultimele apariții pe ecran ale lui Cloud, în filmul horror Abigail, ale cărui filmări s-au încheiat înainte de moartea sa, va ajunge în cinematografele din SUA la 19 aprilie anul acesta.

Între timp, Giancarlo Esposito, colegul lui Cloud în Abigail, s-a alăturat recent producției serialului The Residence, care va fi ecranizat de Shonda Rhimes și care se va lansa la Casa Albă, într-un rol care inițial urma să fie jucat de regretatul Andre Braugher, care a murit de cancer pulmonar în decembrie anul trecut.

Lance Reddick, care apare în rolul lui Zeus în primul sezon din Percy Jackson and the Olympians, a murit din cauza unei boli de inimă în martie anul trecut, lăsându-i pe cei de la Disney să decidă cum să abordeze personajul central în sezonul 2. Iar satira despre familia regală The Windsors se confruntă cu o mare dilemă după ce Dame Haydyn Gwynne, care a interpretat-o pe regina Camilla, a murit de cancer în octombrie.

Modul în care un serial alege să meargă mai departe după moartea unui actor implică o serie complexă și sensibilă de considerații, inclusiv natura serialului, rolul personajului în poveste și circumstanțele în care a murit actorul. Poate că mai presus de toate este dorința creatorilor de televiziune de a respecta moștenirea regretatului actor și devotamentul pe care persoana respectivă l-a inspirat din partea colegilor, a celor dragi și a fanilor.

„Te confrunți cu pierderea tragică a unei persoane pe care ai iubit-o profund”, spune Dante Di Loreto, producător executiv al dramediei muzicale pentru adolescenți Glee, care a fost difuzată pe Fox din 2009 până în 2015 și care în prezent este difuzată pe Hulu. Cory Monteith, care l-a interpretat pe Finn în popularul serial, a murit din cauza unei supradoze în 2013. „De asemenea, gestionezi sentimentele și nevoile sutelor de oameni care depind de serial și îl execută”, spune Di Loreto.

Trecerea mai departe fără un actor decedat prezintă o varietate de provocări creative, în funcție de tonul emoțional al serialului și de relația acestuia cu publicul. Modul în care este abordată moartea unui actor în lumea unui serial „depinde de ritmul și de încadrarea genului”, spune Tim Teeman, editor senior și scriitor la The Daily Beast. „Ar putea fi mai ușor pentru un serial polițist sau de acțiune să introducă o moarte dramatică pentru un personaj, dar dacă lucrezi pe o „pânză” mai sensibilă, ai putea alege un deznodământ mai blând”, spune Teeman.

Riverdale, serialul pentru adolescenți bazat pe personajele din Archie Comics, de exemplu, este plin de răsturnări de situație; după moartea lui Luke Perry în urma unui atac cerebral în 2019, personajul său Fred Andrews a fost ucis într-un accident rutier care nu a fost arătat pe ecran. O comedie romantică precum „And Just Like That…”, pe de altă parte, a abordat diferit moartea subită a lui Willie Garson în timpul producției sezonului 1, scriind că personajul său, Stanford, cel mai bun prieten al lui Carrie, a ieșit din serial și a fost trimis într-o mănăstire din Tokyo.

Grija față de public în cazul morții unui actor este importantă pentru a menține legătura spectatorilor cu povestea, mai ales în cazul unui serial de lungă durată.

Spre exemplu, vedeta serialului EastEnders, June Brown, a murit la vârsta de 95 de ani, în 2022, după o carieră de peste trei decenii în care a jucat rolul lui Dot Cotton. Deși Dot nu a mai apărut pe ecran în ultimii ani de viață ai lui Brown, un episod special i-a adus un omagiu atât lui Brown, cât și personajului ei iubit, cu o înmormântare grandioasă.

„Am putut simți că personajele au reacționat la moartea lui Dot în același mod în care am reacționat și noi, ca telespectatori, și în același timp ne-am luat rămas bun de la June”, spune Teeman. „Acea înmormântare a fost atât pentru noi, cât și pentru locuitorii din Albert Square”, fiind printre cele mai bune despărțiri de un personaj popular din istoria recentă, spune Teeman.

Moartea unei femei bătrâne poate fi mai simplu de introdus în țesătura unei povești, dar s-ar putea ca alte roluri să trebuiască să fie remodelate pentru ca un serial să continue. „Dacă personajul face parte integrantă din poveste sau dacă există o afecțiune profundă din partea publicului, atunci producătorii pot decide că trebuie să înlocuiască un actor decedat”, spune Teeman. Clasicul sitcom Bewitched, de exemplu, a văzut mai multe roluri importante redistribuite atunci când actorii s-au îmbolnăvit sau au murit – un exemplu bun este cel al Sandrei Gould, care a jucat rolul vecinei băgăcioase Gladys Kravitz după moartea lui Alice Pearce din cauza cancerului ovarian.

Modul în care a murit un actor și nivelul de celebritate al acestuia sunt ambele considerente majore în ceea ce privește modul în care producătorii aleg să meargă mai departe, știind că publicul lor este familiarizat cu ceea ce s-a întâmplat în afara ecranului. Fanii sunt mai informați și mai conectați ca niciodată, iar într-un peisaj TV fracturat, devotamentul lor este unul dintre cele mai importante elemente din spatele succesului unui serial.

„Cred că producătorii sunt foarte conștienți de modul în care oamenii reacționează online și, probabil, sunt și mai receptivi la ei”, spune Teeman. Pe vremea când programele erau consolidate în câteva rețele majore, un serial de succes precum Bewitched era greu de înlăturat.

Dar ar fi greu de imaginat că un serial care se bazează pe faima tinerelor sale vedete, precum Glee sau Euphoria, ar putea redistribui un rol important în loc să sugereze că vedeta este de neînlocuit. Într-o epocă a identificării strânse cu celebritățile, fanii ar putea lua orice fel de schimbare ca pe un afront.

Scoaterea unui personaj din poveste poate fi o provocare creativă, chiar și într-un serial bazat pe un ansamblu precum Euphoria. În timp ce Cloud a spus că la un moment dat personajul său Fez era programat să fie ucis în primul sezon, în schimb, dealerul de droguri cu voce blândă a continuat să devină o parte mai proeminentă a dramei, precum și un favorit al fanilor. Într-un interviu acordat în luna februarie pentru Vanity Fair, coprotagonistul Colman Domingo a declarat că moartea lui Cloud probabil „a afectat… crearea sezonului 3, deoarece [Angus] urma să fie o parte foarte importantă a acestuia”. În timp ce distribuția i-a adus un omagiu lui Cloud în urma morții sale, unii fani au cerut chiar anularea serialului, dovadă a simpatiei puternice pe care a inspirat-o interpretarea sa.

„Când un serial devine un succes, el aparține publicului”, spune Di Loreto. Tinerii actori devin idoli, cu propriile cariere în plină dezvoltare și relații personale cu fanii. Producătorii au propria lor perspectivă în evoluție asupra spectacolului și pot avea în vedere alte proiecte.