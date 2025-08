12 filme de neratat în luna august

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Luna august aduce pe marile ecrane o selecție variată de filme remarcabile, de la thrillere captivante și comedii savuroase, până la documentare emoționante și continuări mult așteptate. Iată 12 titluri care promit să transforme serile de vară într-o experiență cinematografică memorabilă, conform BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

1. Souleymane’s Story

Regizat de Boris Lojkin, a câștigat două premii la Festivalul de Film de la Cannes. Povestea urmărește viața imigratului din Africa de Vest Souleymane (Abou Sangaré, la primul rol), care ajunge la Paris în speranţa de a-şi sprijini mama bolnavă. Titlul capătă un sens dublu: Souleymane trebuie să memoreze o poveste falsă despre viața lui pentru interviul legal de obținere a rezidenței. Timp de două zile, el pedalează prin Paris ca livrator Uber Eats, confruntându-se cu poliția, datornici și lipsa unui loc de dormit. Povestea evoluează într-un thriller alert ce expune industria construită în jurul imigrației și refugiaților.

2. Weapons

De la regizorul horror-ului Barbarian (2022), surpriza vine cu o premisă The Twilight Zone: simultan, 17 copii din aceeași clasă dispar fără urmă în noaptea aceea. Părinții (inclusiv Josh Brolin) sunt disperați să afle ce li s-a întâmplat, iar învățătoarea (Julia Garner) devine ținta suspiciunii. Creatorul Zach Cregger vizează un horror epic, influențat de Magnolia (Paul Thomas Anderson): o poveste cu tușe de spionaj care reverberează în timp, gândită la scară mare.

3. The Bad Guys 2

Continuarea hitului animat The Bad Guys, un heist movie cu animale vorbitoare din universul DreamWorks. Lupul, șarpele, tarantula și rechinul încearcă să devină cetățeni respectabili, dar ajung să fie șantajați de o bandă rivală: The Bad Girls. Regizorul Pierre Perifel spune că au dorit să aducă tropii filmelor de acțiune mari (ca Mission: Impossible) într-un stil animat vesel și alert.

4. Caught Stealing

Darren Aronofsky, celebru pentru drame intense (Requiem for a Dream, The Wrestler), revine cu un thriller polițist inspirat din cartea lui Charlie Huston. În rol principal — Austin Butler, barman pasionat de baseball, implicat într-o luptă de clanuri din New York-ul anilor ’90: rocker necruțător, hitmani evrei ortodocși și un jaf de 4 milioane de dolari. Aronofsky și-a dorit un film plin de „aventură și bucurie”, motiv pentru care reinventează genul.

5. It’s Never Over, Jeff Buckley

Documentarul regizoarei Amy Berg explorează viața și moartea tragică a lui Jeff Buckley, al cărui album Grace a devenit legendar. Cu voce poetică și carismă, Buckley s-a stins accidental în 1997 înainte de lansarea celui de-al doilea album. Filmul analizează ironia destinului său și primii pași ai unei legende ce nu s-a consumat. După vizionare, vei dori să-i recuperezi viața pe care era menit să o trăiască.

6. Highest 2 Lowest

Thriller muzical regizat de Spike Lee, reinterpretând High and Low (1963) al lui Kurosawa. Denzel Washington este boss la o casă de discuri aflată în declin, când fiul său este răpit. Cu cameo-uri de la A$AP Rocky și Ice Spice, filmul fuzează eleganță, umor amar și suspans profund, dar fără sentimentalism, potrivit pentru o seară de weekend memorabilă.

7. The Roses

Refacere modernă după The War of the Roses (1989) cu Michael Douglas, de data aceasta avându-i pe Olivia Colman și Benedict Cumberbatch ca soți care rămân împreună în ciuda unui divorț emoțional. Regizat de Jay Roach și scris de Tony McNamara, filmul este o comedie sofisticată despre tentația de a rămâne împreună în loc să se distrugă reciproc.

8. Splitsville

După succesul indie The Climb (2019), Michael Angelo Covino și Kyle Marvin revin cu o comedie despre căsnicie deschisă, interpretată de Dakota Johnson și Adria Arjona. Carey și Ashley descoperă dinamica prietenilor lor, aflate într-o relație liberă. Filmul e o comedie romantică sinceră și haotică, despre renegocierea dorințelor și setările propriei fericiri.

9. Freakier Friday

Revizuirea comediei Disney clasice Freaky Friday, cu Lindsay Lohan și Jamie Lee Curtis, revine cu un twist: de data aceasta două generații fac schimb de corpuri — mamă și fiică fac schimb cu fiica și fiica vitregă. Lindsay Lohan spune că filmul e o „comedie feel‑good” pur și simplu „distractivă”, un remediu universal pentru starea de spirit de vară.

10. The Naked Gun

Noul film parodie polițist păstrează umorul absurd al originalului, de data aceasta cu Liam Neeson în rolul detectivului inept inspirat din Leslie Nielsen. Pamela Anderson completează distribuția într‑un rol de femme fatale comic. Producătorul Seth MacFarlane speră să revitalizeze comedia hollywoodiană pură și directă.

11. The Thursday Murder Club

După bestsellerul omonim al lui Richard Osman, adaptarea produsă de Steven Spielberg și regizată de Chris Columbus îi are ca detectivi seniori pe Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley și Celia Imrie într-un azil. Detectivii pensionari petrec fiecare joi rezolvând cazuri – un cosy crime inteligent, cu umor și rafinament britanic.

12. Nobody 2

Bob Odenkirk revine în rolul lui Hutch, fost Naval Seal devenit „nobody”, într-o continuare a filmului cult de acțiune Nobody (2021). În vacanță cu familia, Hutch devine ținta unei mafii – Sharon Stone este bossul criminal în rol antagonic. Odenkirk spune că filmul explorează tensiunea dintre responsabilitățile de adult și a nu reuși să „te deconectezi” din viață.