O fostă vedetă pop despre partea întunecată a showbiz-ului anilor ’90

La mijlocul anilor ’90, Anthony Kavanagh era în Top 10 și câștiga premii Smash Hits. Dar în câțiva ani, totul s-a prăbușit. Părăsit de casa sa de discuri, dependența a pus rapid stăpânire pe el și ‘Kavana’ așa cum era cunoscut, s-a trezit „în subsol”. Acum, marcând doi ani de sobrietate, bărbatul în vârstă de 47 de ani a lansat autobiografia sa sinceră, Pop Scars, despre coborârea sa de la faimă la lipsa de adăpost, relatează BBC.

El a declarat pentru BBC Radio Manchester: „Nu am vrut ca această carte să fie o petrecere de compătimire, am vrut să fie o carte a speranței și a liniilor de argint în cele din urmă.”

Crescând într-o casă socială din zona Harpurhey a orașului, el „nu’și-a etalat cu adevărat” talentele muzicale, dar exersa melodii la un pian care îi fusese înmânat de o mătușă.

Dar descoperirea revistei Smash Hits i-a cimentat ambițiile de a fi un star pop.

„O cumpăram la fiecare două săptămâni și pur și simplu mă pierdeam în această revistă și am devenit fascinat și obsedat de dorința de a fi un cântăreț pop.”

Visul a devenit realitate când, la vârsta de 18 ani, a semnat un contract cu Virgin Records în același timp cu necunoscutele Spice Girls de atunci.

Ambele trupe au cântat la balul de vară al firmei, iar el a continuat să aibă succes cu single-urile I Can Make You Feel Good și Special Kind Of Something.

A fost chiar trimis să cânte pentru familia regală din Brunei și odată a pierdut un telefon de la Madonna.

„A fost vârful anilor ’90. Am fost eu și Spice Girls și toate trupele de băieți și turneele Smash Hits. Vreau să spun ce perioadă, a fost chiar în mijlocul acelei mișcări pop.”

Dar el s-a luptat cu ascunderea sexualității sale într-o industrie a imaginii care l-a văzut împodobind posterele din dormitoarele fetelor din toată țara.

„Eram un copil dolofan,” spune el. „Așa că a fost ciudat să fiu adorat așa. Nu’am crezut cu adevărat, dar da, eram în dulap.

El a adăugat că era „foarte lipsit de experiență, așa că mi-am cam asumat acest rol și am ascuns asta”.

„După un timp asta’te va afecta,” a adăugat el.

Ca artist solo, el spune că a pierdut camaraderia și sprijinul reciproc de a fi într-o trupă de băieți și a devenit prins în băutură și droguri.

„Cred că ceea ce înțeleg acum, uitându-mă în urmă cu mulți ani, este că era multă singurătate.”

În industria muzicală, adesea acerbă, a fost părăsit de casa sa de discuri la vârsta de 21 de ani.

El descrie strânsoarea dependenței ca fiind „lentă și insidioasă”.

„Alergam după un sentiment și acela era să fiu dorit și plăcut și, presupun, chiar iubit.

„Când obții asta foarte repede, foarte rapid și apoi dispare, nu cred că mintea ta știe cum să facă față.

„Așa că am apelat la altceva care mi-a dat acel sentiment, dar evident m-a și doborât în cele din urmă.”

‘Scrie-ți adevărul’

A revenit în atenția publicului ca și concurent la The Voice UK în 2013, dar nu a trecut de etapele următoare, în ciuda faptului că judecătorul Sir Tom Jones i-a spus că are un „ton minunat, minunat”.

Dar în acel moment dependențele sale au pus stăpânire pe el. După un stagiu la Celebrity Big Brother, el a apărut beat la o apariție la Loose Women.

Pierderea tatălui și a surorii sale, precum și diagnosticarea mamei sale cu Alzheimer au avut, de asemenea, un impact puternic.

„Am continuat să am aceste funduri de stâncă după funduri de stâncă și cred că a trebuit să fiu dezbrăcat de fiecare lucru – asta înseamnă oameni, familie, relații – pentru ca apoi în cele din urmă să mă predau.

„Eu’pur și simplu spun: ‘Știi ce? Eu’am terminat’. Atunci’a început să mi se schimbe viața în mod corespunzător și, dintr-o dată, am început să-mi recapăt creativitatea.”

El s-a înscris la un curs de scriere de trei luni, unde instructorul i-a înlăturat anxietatea.

„Mi-a dat stima de sine pentru a continua. Îmi tot spunea ‘oprește-te’ pentru că tot spuneam că nu sunt suficient de faimos pentru a scrie o carte. Îmi spunea că nu contează, scrie-ți adevărul, scrie ceea ce te mișcă și așa am făcut.”

El își descrie cartea ca fiind „primul lucru pe care îl fac în sobrietate”.

„Deci, probabil, nu am făcut nimic de când aveam 16 ani care să nu fi fost într-un fel afectat de dependența mea.

„Așa că da, sunt ușor mândru de asta.”

