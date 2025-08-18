Cazurile de COVID se înmulțesc în Bulgaria, dar boala nu dezvoltă simptome grave/ Chikungunya, o boală transmisă de țânțarii tigru a început să fie detecatată în mai multe țări europene, inclusiv în România

Deși puțini sunt testați, o incidență crescută a COVID-19 se observă deja şi în Bulgaria, după ce două noi subvariante au crescut numărul de cazuri în Europa. Săptămâna trecută (3-10 august), Centrul Național pentru Boli Infecțioase și Parazitare a înregistrat 29 de cazuri în buletinul său epidemiologic. Asta nu e nimic, dar până în săptămâna precedentă, au fost câteva cazuri pe săptămână (diferența este cu 23 mai mult). De aceea, datele au stârnit interes. De la începutul anului, în țară au fost înregistrate 413 cazuri. Pentru aceeași perioadă a anului trecut, au fost înregistrate 6.599 de cazuri.

Nu văd nimic îngrijorător, a comentat săptămâna aceasta inspectorul șef pentru sănătate publică, prof. conferențiar Anghel Kunchev. El a menționat că coronavirusul se schimbă și dezvoltă noi tulpini care se răspândesc mai mult atunci când nu există o imunitate colectivă puternică. Cu toate acestea, modul în care boala progresează, potrivit acestuia, nu provoacă nicio îngrijorare. Specialistul a adăugat că se dezvoltă simptome care foarte rar ar determina o persoană să consulte un medic, potrivit Rador Radio România.

Mai multe țări înregistrează o creștere constantă a circulației de SARS-CoV-2 (așa cum este numit virusul care a cauzat pandemia), a declarat Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor în buletinul său informativ pentru perioada 9-15 august. Luxemburg, Norvegia, Irlanda și Malta au înregistrat o creștere a testelor pozitive în săptămâna 3-10 august, dar această statistică este realizată doar de unele țări, nu de toate.

Spitalizările, inclusiv cele din unitățile de terapie intensivă, precum și decesele rămân la un nivel mai scăzut comparativ cu vara anului 2024, au remarcat epidemiologii europeni. Cu toate acestea, ei consideră că persoanele în vârstă de peste 65 de ani rămân expuse riscului unei evoluții mai severe a bolii. După o iarnă cu circulație relativ slabă a COVID-19, este probabil ca imunitatea populației să fi fost parțial pierdută, a comentat Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor.

Mai îngrijorătoare este situația cu Chikungunya – o boală transmisă de țânțarii tigru care a început să fie detectată în mai multe țări europene după ce cazurile din China au crescut semnificativ. De la începutul anului 2025 până pe 13 august, două țări din Europa au raportat cazuri – Franța (111) și Italia (7). Numai în această săptămână, Franța a raportat 48 de cazuri noi, iar Italia – cinci cazuri noi. BBC a anunţat recent că de la începutul anului au existat peste 70 de cazuri în Marea Britanie – dublu față de aceeași perioadă din 2024. Bulgaria este menționată în buletinul european cu un caz de febră West Nile, ca una dintre cele opt țări europene în care a fost detectată boala (celelalte sunt Franța, Grecia, Ungaria, Italia, România, Serbia și Spania).

Ce trebuie să știm despre Chikungunya

Febra Chikungunya este o boală infecțioasă acută caracterizată prin debut brusc, dureri severe la nivelul articulațiilor mari, evoluție în două valuri, sindrom hemoragic, erupție cutanată și prognostic benign, explică Inspecţia Regională de Sănătate -Veliko Târnovo pe site-ul său web. Este răspândită în Tanzania, Zimbabwe, Mozambic, Africa de Sud, Uganda și alte câteva țări din Africa și India. Se transmite prin țânțari.

Perioada de incubație este între 3 și 12 zile. Debutul este brusc, cu frisoane și o creștere a temperaturii până la 39-40 de grade, adinamie (slăbiciune) severă, dureri la nivelul articulațiilor și mușchilor, în special în zona lombară. După o perioadă de 3-5 zile, temperatura scade, dar după 1-2 zile crește din nou. Pe pielea corpului apare o erupție cutanată mare, cu pete, și mâncărime. Cazurile severe apar cu vânătăi pe piele și pe mucoase vizibile, uneori cu sângerări din cavitatea bucală.

Sursa: SEGA / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu