Cătălin Chirilă, în finala la canoe simplu 1000 m din cadrul Campionatelor Mondiale
Cătălin Chirilă a reușit să se califice vineri în finale probei de simplu 1000 de metri din cadrul Campionatelor Mondiale de Kaiac-Canoe. Competiția se desfășoară la Milano.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Sportivul român a luat parte în prima semifinală, el încheind pe locul al doilea.
Chirilă a avut o întârziere de doar șase sutimi față de ungurul Adolf Balazs, cel care cu timpul de 3:56.16 a încheiat primul.
Al treilea calificat direct în finala A este Serghei Tarnovschi, din Moldova, acesta fiind medaliat olimpic cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.
Adolf Balazs / 3:56.16
Cătălin Chirilă / 3:56.22
Serghei Tarnovschi / 3:56.89
Reamintim că sportivul român este campion mondial în această probă la ediția din 2022.
De asemenea, Chirilă a triumfat în două rânduri la Campionatele Europene la 1000 m: 2022 și 2023.
Cătălin a ratat calificarea în finala probei de 500 m canoe liber.
Finala întrecerii va avea loc sâmbătă, 23 august, de la ora 15:48 (ora României).
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank