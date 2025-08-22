G4Media.ro
Cătălin Chirilă, în finala la canoe simplu 1000 m din cadrul Campionatelor…

Cătăllin Chirilă vrea să aducă României medalii la Campionatele Mondiale de Kaiac-Canoe de la Milano.
Cătălin Chirilă / Sursa foto: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

Cătălin Chirilă, în finala la canoe simplu 1000 m din cadrul Campionatelor Mondiale

Sportz22 Aug 0 comentarii

Cătălin Chirilă a reușit să se califice vineri în finale probei de simplu 1000 de metri din cadrul Campionatelor Mondiale de Kaiac-Canoe. Competiția se desfășoară la Milano.

Sportivul român a luat parte în prima semifinală, el încheind pe locul al doilea.

Chirilă a avut o întârziere de doar șase sutimi față de ungurul Adolf Balazs, cel care cu timpul de 3:56.16 a încheiat primul.

Al treilea calificat direct în finala A este Serghei Tarnovschi, din Moldova, acesta fiind medaliat olimpic cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

Adolf Balazs / 3:56.16
Cătălin Chirilă / 3:56.22
Serghei Tarnovschi / 3:56.89

Reamintim că sportivul român este campion mondial în această probă la ediția din 2022.

De asemenea, Chirilă a triumfat în două rânduri la Campionatele Europene la 1000 m: 2022 și 2023.

Cătălin a ratat calificarea în finala probei de 500 m canoe liber.

Finala întrecerii va avea loc sâmbătă, 23 august, de la ora 15:48 (ora României).

