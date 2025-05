Casa Albă lansează un site în stilul Drudge Report pentru promovarea lui Trump / Matt Drudge: „Mă gândesc la un proces de 1 trilion de dolari!”

Casa Albă a lansat un nou site web în stilul Drudge Report dedicat promovării știrilor pro-Trump. Site-ul, denumit White House Wire, reprezintă cel mai recent efort al administrației de a ocoli presa mainstream și de a se prezenta într-o lumină pozitivă, potrivit Axios.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a deranjat giganții media instituționalizați prin invitarea unor canale și personalități favorabile lui Trump la conferințele de presă.

De asemenea, administrația a pedepsit de mai multe ori principalele canale de informare cu a căror acoperire nu este de acord – în special AP, al cărei acces a fost restricționat după ce canalul a refuzat să redenumirea „Golfului Mexic” în „Golful Americii” în reportajele sale.

The White House Wire, care are linkul URL WH.gov/wire, prezintă coloane de linkuri care trimit cititorii la articole.

„THE MOST SUCCESSFUL FIRST 100 DAYS IN PRESIDENTIAL HISTORY” (Cele mai de succes prime 100 de zile din istoria președinției), titra marți seară site-ul, cu link către un articol Fox News.

„Închiderea frontierei se află în fruntea listei succeselor lui Trump la 100 de zile”, spunea un titlu care trimitea la un articol din Washington Times.

„The President’s First 100 Days Is a Return to American Greatness” (Primele 100 de zile ale președintelui reprezintă o întoarcere la măreția americană), se arată într-un titlu care face trimitere la un editorial Newsweek semnat de senatorul republican Roger Marshall din Kansas.

Un altul a făcut referire la interviul acordat săptămâna aceasta de Trump postului ABC News.

Problema este că design-ul seamănă izbitor cu Drudge Report, popularul site politic american.

Drudge Report a fost cândva cunoscut ca o platformă favorabilă conservatorilor – a devenit celebru în anii 1990 pentru dezvăluirea scandalului Bill Clinton-Monica Lewinsky – dar a fost critic la adresa lui Trump în ultimii ani.

Un oficial al Casei Albe a declarat că site-ul servește unui scop strategic cheie: să ofere influencerilor pro-Trump un hub central pentru diseminarea acoperirii favorabile lui Trump.

„Este un loc în care susținătorii agendei președintelui pot obține știri reale într-un singur loc, într-un format care poate fi partajat și citit”, a declarat oficialul.

„Site-ul va fi un ghișeu unic pentru știri și face parte din efortul administrației Trump de a oferi transparență și de a institui politici care pun America pe primul loc”, a adăugat acesta.

Matt Drudge, creatorul/editorul Drudge Report, a distribuit informația alături de titlul. „E nevoie de un întreg WEST WING pentru a concura cu DRUDGE”.

El a glumit ulterior pentru Axios: „Mă gândesc la un proces de 1 trilion de dolari!”