Funcţionar într-o instituţie publică, reţinut pentru divulgarea de informaţii secrete într-un dosar penal în care prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un funcţionar de la o instituţie publică a fost reţinut, pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii Direcţiei Economice a IGPR, joi, la sediul unei instituţii publice din Sectorul 3 şi la domiciliul unei persoane, ce vizează fapte conexe infracţiunii principale, presupus săvârşite de către doi notari publici asociaţi în cadrul unui cabinet, în care prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În urma activităţilor desfăşurate, la datele de 21 august şi 3 iulie, de către poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, joi, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi medii de stocare a datelor, relevante pentru cauza penală”, informează un comunicat al IGPR transmis, vineri, Agerpres.

În urma administrării probatoriului, faţă de un funcţionar public a fost dispusă măsura reţinerii pentru săvârşirea infracţiunilor de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, după ce, în perioada 25 noiembrie – 18 decembrie 2024, ar fi transmis unui notar public, fără drept, documente conţinând corespondenţă interinstituţională şi internă ce nu era destinată publicităţii, afectând interesele legitime a două instituţii.

Acesta ar fi compromis şi interesele justiţiei, în contextul în care pe 19 martie şi 13 mai ar fi divulgat, prin intermediul unei aplicaţii mobile, informaţii confidenţiale privind timpul, modul şi mijloacele de administrare a unor probe cu informaţii fiscale solicitate de organele judiciare, fapte de natură să îngreuneze urmărirea penală.

O altă acuzaţie vizează omisiunea sesizării, în formă continuată (39 de acte materiale): în perioada 25 iulie 2022 – 17 februarie 2025, deşi ar fi luat cunoştinţă de săvârşirea unor fapte repetate prevăzute de legea penală, nu ar fi sesizat organele de urmărire penală cu privire la activitatea infracţională presupus comisă de către un notar public.

„Faptele cercetate sunt conexe infracţiunii principale reţinute în acelaşi dosar, presupus săvârşite de către cei doi notari publici asociaţi în cadrul unui cabinet notarial, din municipiul Bucureşti, care, în perioada 25 iulie 2022 – 26 mai 2025, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi încasat şi nu ar fi achitat, în termenul legal, impozitele datorate pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi obligaţii fiscale compuse din impozitul pe venituri din salarii, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), cauzând un prejudiciu total estimat la 7.131.257 de lei”, arată sursa citată.

Activităţile procedurale desfăşurate la data de 21 august se înscriu în ansamblul măsurilor dispuse pentru documentarea completă a cauzei şi tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

La data de 3 iulie, faţă de unul dintre notari a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, precizează IGPR.