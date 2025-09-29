G4Media.ro
Poliţia a deschis dosar penal în urma incidentului în care a fost…

Sursa foto: Facebook / Flock Safety

Poliţia a deschis dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă”/ Se colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei

Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă, şi colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei, transmite News.ro.

”La data de 28.09.2025, pilotul unei aeronave a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian. În cauză, poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene Henri Coandă au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de «Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită şi publicată conform reglementărilor specifice» prevăzută de Codul Aerian”, a anunţat, luni după-amiază, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că, în cadrul cercetărilor, se colaborează cu autorităţile cu atribuţii în domeniu pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi identificarea operatorului dronei.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că duminică, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranţă. Ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

