Dosar penal la o grădiniţă din Satu Mare după acuzaţii cu privire la promovarea fostului dictator Nicolae Ceauşescu

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare a deschis un dosar penal în urma apariţiei în spaţiul public a unor acuzaţii cu privire la promovarea lui Nicolae Ceauşescu la o grădiniţă din municipiu, transmite Agerpres.

„La data de 9 septembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 8 septembrie, la o grădiniţă din municipiul Satu Mare a fost organizată o activitate în cadrul căreia copiii au fost îmbrăcaţi în uniforme specifice organizaţiilor comuniste, fiind prezentate volume cu caracter elogios la adresa lui Nicolae Ceauşescu. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 5 din OUG 31/2002, modificată prin Legea 217/2015”, precizează reprezentanţii IPJ.

De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a constituit o comisie care să verifice situaţia.

Potrivit acuzaţiilor aduse, la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, copiilor le-au fost puse eşarfe ca în perioada comunismului, fiind şi un stand cu materiale din epoca trecută, inclusiv o carte despre Nicolae Ceauşescu.

Reprezentanţii grădiniţei au transmis că scopul acţiunii a fost de a le prezenta copiilor jocurile vremii şi nu de a glorifica regimul comunist.

