Dosar penal la o grădiniţă din Satu Mare după acuzaţii cu privire…

Sursa foto: Pixabay

Dosar penal la o grădiniţă din Satu Mare după acuzaţii cu privire la promovarea fostului dictator Nicolae Ceauşescu

Articole10 Sep 0 comentarii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare a deschis un dosar penal în urma apariţiei în spaţiul public a unor acuzaţii cu privire la promovarea lui Nicolae Ceauşescu la o grădiniţă din municipiu, transmite Agerpres.

„La data de 9 septembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 8 septembrie, la o grădiniţă din municipiul Satu Mare a fost organizată o activitate în cadrul căreia copiii au fost îmbrăcaţi în uniforme specifice organizaţiilor comuniste, fiind prezentate volume cu caracter elogios la adresa lui Nicolae Ceauşescu. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 5 din OUG 31/2002, modificată prin Legea 217/2015”, precizează reprezentanţii IPJ.

De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a constituit o comisie care să verifice situaţia.

Potrivit acuzaţiilor aduse, la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, copiilor le-au fost puse eşarfe ca în perioada comunismului, fiind şi un stand cu materiale din epoca trecută, inclusiv o carte despre Nicolae Ceauşescu.

Reprezentanţii grădiniţei au transmis că scopul acţiunii a fost de a le prezenta copiilor jocurile vremii şi nu de a glorifica regimul comunist.

Citește și Fenomenul suvenirurilor cu Nicolae Ceaușescu | Legea interzice promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid / Președintele IICCMER: „Poliția ar trebui să ia măsuri. (…) E un fenomen legat de o criză de identitate la nivel social”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

