Armata a fost desfăşurată în Columbia după mai multe atacuri soldate cu cel puţin 18 morţi

Un important dispozitiv militar a fost desfăşurat vineri în Columbia, a doua zi după atacuri comise de grupări armate care s-au soldat cu 18 morţi şi zeci de răniţi, semn al intensificării puternice a violenţelor în ţara sud-americană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Această intensificare a violenţelor intervine cu un an înainte de alegerile prezidenţiale şi la câteva zile după asasinarea, pe 11 august, a favoritului dreptei, Miguel Uribe.

Joi după-amiază, un camion-capcană a explodat în apropierea unei baze aeriene de la Cali (sud-vest), al treilea oraş ca mărime al ţării, provocând moartea a şase persoane şi rănirea a 60, potrivit autorităţilor. Primarul Alejandro Eder a denunţat un „atac narcoterorist” şi a cerut o „militarizare” a oraşului.

În imagini postate pe reţelele sociale pot fi văzute mai multe persoane la sol, preluate de salvatori după explozie, precum şi un camion în flăcări, mai multe vehicule avariate şi numeroase geamuri sparte.

Ministrul apărării Pedro Sanchez a desemnat ca responsabilă organizaţia Stat Major Central, o grupare disidentă din cadrul fostei gherile FARC (Forţele armate revoluţionare din Columbia) care a semnat acordul de pace un 2016, denunţând un „atentat terorist” şi „nejustificabil” împotriva populaţiei civile din Cali”.

Acest atac este o „reacţie” a rebelilor după operaţiuni desfăşurate în apropierea unei zone în care se cultivă intensiv coca, cunoscută sub numele de Canionul Micay, a declarat preşedintele de stânga Gustavo Petro, el însuşi un fost luptător de gherilă, la putere din 2022.

„Ne confruntăm cu o mafie internaţională, cu bande armate. Lovitura dată populaţiei din Cali este fără nicio îndoială profundă, brutală, terifiantă”, a adăugat el.

„Avioane ale forţelor aeriene (…) efectuează misiuni de recunoaştere şi de supraveghere în zonă”, a precizat generalul Hugo Lopez, comandant al forţelor armate.

Armata şi-a „desfăşurat” în acest sector „toate trupele” şi îşi consolidează activităţile în zonă cu artilerie şi operaţiuni aeriene, a declarat el joi seară.

Parchetul a anunţat în plus arestarea a doi bărbaţi „care ar fi participat la activarea unor dispozitive explozive” în acest sit.

Nordul Cali era cuprins de haos joi dup-amiază. José Burbano, un locuitor din cartier, se afla în apropiere de locul în care s-a produs incidentul. „Deodată s-a auzit o explozie puternică şi toată lumea s-a aruncat la pământ”, a declarat el pentru AFP.

„Am venit să ne punem la adăpost aici, la colţul străzii, apoi am revenit să vedem dacă putem ajuta (…), dar, din nefericire, există multe victime, mulţi morţi, mulţi răniţi”, a mai spus el.

Mai multe clădiri şi o şcoală din apropiere au fost evacuate.

Primarul a anunţat o interdicţie de circulaţie a camioanelor în oraş şi a oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru orice informaţie.

„Terorismul nu ne va învinge”, a declarat la rândul său guvernatoarea regională, Dilian Francisca Toro.

În cursul dimineţii, la circa 150 km de Medelin, în nord-vestul ţării, confruntări şi un atac cu dronă asupra unui elicopter implicat în operaţiuni antidrog ale poliţiei s-au soldat de asemenea cu numeroase victime.

Bilanţul acestor atacuri a fost de opt până la doisprezece poliţişti ucişi, a declarat joi seară Andres Julian Rendon, guvernator al regiunii Antioquia.

Un responsabil al poliţiei a explicat pentru AFP că atacatorii i-au hărţuit pe poliţiştii care supravegheau un grup însărcinat cu eradicarea plantaţiilor de coca.

Acest atac a fost atribuit grupării de luptători de gherilă Calarca. Gruparea, care poartă numele liderului său, este provenită dintr-o scindare a organizaţiei aşa-numite Stat Major Central.

Preşedintele Pedro a încercat să relanseze convorbirile de pace cu majoritatea grupărilor armate care operează în Columbia, la şase ani după acordul încheiat cu FARC, dar majoritatea au eşuat sau se află într-un punct mort.

În 2023, Stat Major Central a participat la negocieri, dar liderul său, Ivan Mordisco, a plecat de la masa de negocieri un an mai târziu.

În iunie, o serie de atacuri s-au soldat cu moartea a cinci civili şi doi poliţişti în sud-vestul ţării. Aceasta a fost revendicată de aceeaşi organizaţie, Stat Major Central.