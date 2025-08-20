G4Media.ro
Cel puţin 50 de morţi într-un accident rutier în vestul Afgansitanului /…

Cel puţin 50 de morţi într-un accident rutier în vestul Afgansitanului / Un autobuz și un camion s-au ciocnit

Cel puţin 50 de persoane au murit marţi într-un accident de autobuz în provincia Herat, vestul Afganistanului, într-o coliziune dintre un camion, o motocicletă şi un vehicul care transporta migranţi care veneau din Iran, a anunţat poliţia locală, relatează AFP.

„Din cauza vitezei excesive şi a neglijenţei, (autobuzul) a părăsit drumul principal şi s-a ciocnit violent cu un camion în provincia Herat”, a declarat poliţia.

Autobuzul transporta afgani recent întorşi din Iran şi se îndrepta spre capitala Kabul, a declarat pentru AFP un oficial provincial, în cadrul unui val masiv de expulzări din ultimele luni.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Afganistan, parţial din cauza stării precare a drumurilor, după decenii de conflict, a condusului imprudent şi a lipsei de reglementări.

În decembrie, două accidente de autobuz în care au fost implicate un camion-cisternă şi un camion, pe o autostradă care traversează centrul ţării, s-au soldat cu cel puţin 52 de morţi.


