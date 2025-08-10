Trupa U2 condamnă criza umanitară din Gaza şi îl întreabă pe Netanyahu cu privire la moartea civililor: Dacă respingeţi soluţia celor două state… Care este viziunea dvs. politică? Pur şi simplu un conflict perpetuu?

Trupa irlandeză de rock U2 a transmis o declaraţie în care condamnă criza umanitară din Gaza şi solicită luarea de măsuri pentru protejarea civililor, transmite News.ro.

Declaraţia artiştilor are o semnificaţie deosebită, deoarece membrii trupei sunt probabil cei mai populari artişti care s-au pronunţat împotriva Israelului şi, de asemenea, deoarece solistul Bono a condamnat Hamas pe scenă.

„Toată lumea este de mult timp îngrozită de ceea ce se întâmplă în Gaza, dar blocarea ajutorului umanitar şi planurile actuale de preluare militară a oraşului Gaza au dus conflictul într-un teritoriu necunoscut… vrem ca publicul nostru să ştie care este poziţia fiecăruia dintre noi”, a declarat trupa.

Bono a amintit că a evitat comentariile politice directe despre Orientul Mijlociu, cu excepţia atacului din 7 octombrie de la festivalul de muzică Nova, pe care l-a numit „malefic”.

El a comparat imaginile din Gaza cu foametea din Etiopia din 1985: „Când pierderea în masă a vieţilor necombatanţilor pare atât de calculată… în special moartea copiilor, atunci «răul» nu este un adjectiv hiperbolic”.

Chitaristul The Edge i-a adresat trei întrebări prim-ministrului Benjamin Netanyahu: „Credeţi cu adevărat că o astfel de devastare… poate avea loc fără a acumula ruşine generaţională?… Dacă respingeţi soluţia celor două state… Care este viziunea dvs. politică? Pur şi simplu un conflict perpetuu?”.

Basistul Adam Clayton a spus: „Criza umanitară din Gaza… pare o răzbunare asupra unei populaţii civile care nu este responsabilă pentru atacul criminal al Hamas… Protejarea vieţii civililor este o alegere în acest război”.

Bateristul Larry Mullen Jr a condamnat masacrul comis de Hamas, dar a calificat reacţia Israelului ca fiind excesivă.

„Distrugerea fără discriminare a majorităţii caselor şi spitalelor din Gaza… nu era de aşteptat. Impunerea foametei nu era de aşteptat… înfometarea civililor nevinovaţi ca armă de război este inumană şi criminală… Tăcerea nu ne ajută pe niciunul dintre noi”, a spus el.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas. El a spus că 70-75% din Gaza se află sub control militar israelian, dar Hamas mai are două bastioane. Unul este oraşul Gaza, spune el, iar „celălalt” – „taberele centrale”.