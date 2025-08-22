Ungaria şi Slovacia au trimis Comisiei Europene o scrisoare după un nou atac ucrainean asupra oleoductului Drujba: Conducta este indispensabilă pentru aprovizionarea noastră energetică

Ungaria şi Slovacia au trimis vineri o scrisoare Comisiei Europene prin care cer Bruxellesului să îşi respecte angajamentul de a garanta siguranţa aprovizionării energetice a statelor Uniunii Europene, după ce, potrivit lor, în urma celui mai recent atac ucrainean asupra conductei Drujba pe teritoriul Rusiei, livrările de petrol rusesc ar putea fi întrerupte pentru cel puţin cinci zile, transmit Reuters, TASR şi MTI, transmite Agerpres.

Armata ucraineană a atacat infrastructura oleoductului Drujba de pe teritoriul Rusiei de trei ori în nouă zile, iar livrările prin această conductă, care transportă ţiţei şi spre Slovacia şi Ungaria, au fost suspendate, afirmă ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, şi omologul său slovac, Juraj Blanar.

În scrisoarea comună adresată şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas, şi comisarului european pentru energie, Dan Jorgensen, cei doi miniştri amintesc că, într-o rezoluţie din 27 ianuarie 2025, executivul UE a subliniat că integritatea infrastructurii de aprovizionare energetică a statelor membre este o chestiune de securitate pentru întreaga Uniune, sens în care Comisia a chemat toate ţările terţe la respectarea ei.

‘Ţinând cont de faptul că UE şi statele sale membre au oferit Ucrainei sprijin de sute de miliarde de euro în ultimii ani, considerăm acţiunile Ucrainei, care ameninţă în mod serios securitatea energetică a Ungariei şi a Slovaciei, complet inacceptabile. În legătură cu aceasta, facem un apel puternic la Comisie să îşi respecte imediat angajamentele cuprinse în declaraţia sus-menţionată şi să garanteze siguranţa aprovizionării energetice a statelor membre’, au scris cei doi miniştri de externe.

Potrivit lui Blanar, în urma unor atacuri recente asupra oleoductului Drujba, livrările au fost oprite luni, 18 august, şi au fost restabilite rapid după reparaţii. Cu toate acestea, atacul ucrainean de joi, 21 august, a avariat serios conducta, iar amploarea stricăciunilor, care afectează în mod fundamental livrările spre rafinăria din Slovacia, nu este cunoscută deocamdată.

‘Să spunem clar: prin aceste atacuri, Ucraina nu dăunează în primul rând Rusiei, ci Ungariei şi Slovaciei’, a afirmat Szijjarto, citat de MTI.

‘Conducta Drujba este indispensabilă pentru aprovizionarea noastră energetică. Fără ea, aprovizionarea cu petrol a ţărilor noastre este fizic imposibilă. Astfel de atacuri sunt un asalt direct şi inacceptabil asupra securităţii noastre energetice’, a continuat ministrul ungar.

‘Cu toate acestea, după trei atacuri (Comisia) a rămas tăcută, neluând nicio măsură pentru a apăra aprovizionarea energetică a unor state membre’, a mai afirmat Szijjarto, adăugând că ‘Bruxellesul trebuie să înţeleagă: ei sunt Comisia Europeană, nu Comisia Ucraineană!’.

Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice în ultimele săptămâni, în pofida demersurilor preşedintelui american Donald Trump de ajungere la un acord pentru încheierea conflictului, intrat în al patrulea an, notează Reuters.

Oleoductul Drujba, care trece prin Belarus şi Ucraina, transportă ţiţei din Kazahstan spre Germania, precum şi din Rusia spre Ungaria şi Slovacia. Germania a declarat că aprovizionarea sa cu petrol din Kazahstan nu a fost afectată de cel mai recent atac.

Robert Brovdi, comandantul unităţilor de drone ale Ucrainei, a postat joi seară un video pe Telegram în care se vede un mare incendiu la o instalaţie cu numeroase rezervoare de combustibil.

Aleksandr Bogomaz, guvernatorul regiunii vestice ruse Briansk învecinate cu Ucraina şi Belarus, a scris vineri tot pe Telegram că o instalaţie energetică a luat foc în urma unui atac ucrainean cu rachete HIMARS şi drone, dar că incendiul a fost stins.