Trump s-a întâlnit cu poliţiştii şi militarii desfăşuraţi la Washington: Vom face orașul sigur apoi ne vom îndrepta spre alte locuri

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit joi cu militarii desfăşuraţi la Washington, cărora le-a dat asigurări că operaţiunea sa de restabilire a ordinii în capitala federală, foarte criticată de opoziţie, va dura „o anumită perioadă de timp”, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Vom face (oraşul) sigur, şi apoi ne vom îndrepta spre alte locuri, dar vom rămâne aici o anumită perioadă de timp. Vrem ca totul să fie absolut perfect”, a spus preşedintele american în faţa unui centru al poliţiei parcurilor naţionale situat în cartierul Anacostia din Washington.

El era înconjurat de membri ai forţelor de ordine din diverse agenţii federale, din poliţia locală şi din poliţia federală, precum şi de militari din Garda Naţională, un corp de rezervă a cărui mobilizare a ordonat-o recent pentru a opri o criminalitate pe care el o consideră scăpată de sub control, lucru contestat de autorităţile locale.

Republicanul de 79 de ani nu a participat, aşa cum lăsase de înţeles în declaraţii anterioare, la o patrulă.

S-a întors la Casa Albă după ce a ţinut un scurt discurs şi a împărţit pizza şi hamburgeri.

În stilul său mereu plin de emfază, a dat asigurări că „nu a primit niciodată atât de multe telefoane” ca să i se mulţumească pentru această iniţiativă de securitate, afirmând că a vorbit cu localnici care nu îndrăzneau să mai iasă la restaurant „de patru ani”.

„Ce vom face, de asemenea, este să vă renovăm parcurile. Sunt foarte bun la tot ce ţine de iarbă, pentru că deţin complexuri de golf în câteva locuri. Ştiu mai multe despre iarbă decât oricine altcineva”, a mai spus el.

„Ştiaţi că iarba are o viaţă? Iarba are o viaţă şi noi avem o viaţă”, a continuat el, într-una dintre ciudatele sale digresiuni cu care şi-a obişnuit audienţa.

Donald Trump a anunţat pe 11 august că administraţia sa preia controlul menţinerii ordinii în capitala federală pentru a o „curăţa”, deşi statisticile oficiale arată o scădere a criminalităţii violente.

Decizia sa de a desfăşura militari a alimentat acuzaţiile de derivă autoritară formulate de opoziţia democrată.

Preşedintele republican mobilizase deja în iunie Garda Naţională în California, împotriva voinţei guvernatorului democrat Gavin Newsom, afirmând că vrea să restabilească ordinea în Los Angeles după protestele împotriva arestărilor în forţă în rândul imigranţilor de către poliţia federală pentru imigraţie (ICE).