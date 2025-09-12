Camera Deputaților: Cărțile de vizită utilizate nu sunt realizate cu „foiță de aur”, ci cu folie aurie. Costă aproximativ 3 lei/bucata (inclusiv TVA) / Radu Mihaiu susținea că parlamentarilor li se decontează cărți de vizită cu foiță de aur

Reprezentanții Camerei Deputaților au transmis într-un comunicat de presă că instituția nu folosește cărți de vizită cu „foiță de aur” și susține că, de fapt, acestea au o folie aurie și costă 3 lei/bucata.

„Ca urmare a apariției unor materiale de presă pe tema cărților de vizită utilizate de Camera Deputaților, facem următoarele precizări:

Cărțile de vizită utilizate de Camera Deputaților nu sunt realizate cu ”foiță de aur”, ci cu folie aurie (gold foil), care este specifică unui procedeu tipografic standard de finisare, utilizat pe scară largă în industria de print.

Nu toți deputații beneficiază de cărți de vizită. Acestea sunt realizate la cerere și se decontează doar pentru membrii Biroului permanent si președinții de comisii. Ceilalți deputați care doresc astfel de cărți de vizită au posibilitatea să le achite din fonduri proprii.

Cărțile de vizită cu folie aurie costă aproximativ 3 lei/bucata (inclusiv TVA), iar firma care le furnizează este Euroinfo Design. Prețul este rezultatul unui contract atribuit prin sistemul de achiziții publice, în urma unei proceduri publice, în baza unui Caiet de sarcini care stabilește elementele grafice.

Cărțile de vizită utilizate de Camera Deputaților includ elemente de personalizare instituțională și standarde grafice pentru realizarea stemei. Acestea sunt embosate (evidențierea în relief a unor elemente) și sunt tipărite față-verso. Compararea cu alte cărți de vizită existente pe piață nu este relevantă, întrucât produsele sunt diferite”, a reansmis Camera Deputaților.

Reamintim că fostul primar al Sectorului 2, în prezent parlamentar, Radu Mihaiu a transmis printr-un mesaj pe Facebook că parlamentarilor li se decontează cărți de vizită cu foiță de aur: ”Ca să nu facă domnii parlamentari alergie”, notează acesta.

Mihaiu explică faptul că i s-a transmis că 100 de bucăți vor costa 310 lei, în timp ce pe piața liberă acestea ar costa între 50 și 100 lei.

La întrebarea de ce sunt atât de scumpe, lui Mihaiu i s-ar fi explicat faptul că acestea sunt lucrate cu foiță de aur.

Mesajul integral

”Azi am fost un pic șocat.

Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al comisiei de tehnologia informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar.

Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărți de vizită fizice mi-am spus ”hai să-mi fac și eu un set, să fie, în caz de nevoie”.

Și am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol.

Trei sute zece. Lei.

Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate.

Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: ”cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie”.

Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur.

De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur.

Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”.