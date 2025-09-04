Bruiajele de semnale GPS deasupra Mării Baltice s-au înmulţit puternic din 2023, atenţionează Suedia

Suedia înregistrează din 2023 o creştere puternică a numărului de bruiaje aeriene din direcţia Rusiei şi care vizează sistemele de navigaţie prin satelit deasupra Mării Baltice, raportează joi Administraţia Transporturilor, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Perturbările Sistemelor de poziţionare globală prin satelit (GNSS), din care fac parte sistemele GPS, în spaţiul aerian suedez au crescut de la 55 în 2023 la 733 în 2025 (potrivit situaţiei la 18 august), potrivit noilor date publicate de administraţie.

„Am analizat situaţia în timpul unei lungi perioade şi am adunat date. Putem afirma că ele (bruiajele) provin dinspre teritoriul rus”, a declarat Andreas Holmgren, responsabil în probleme aeriene în cadrul Administraţiei Transporturilor.

Autoritatea primeşte aproape zilnic semnalări de acest tip.

Aceste interferenţe se produceau iniţial în zonele estice ale spaţiului aerian suedez, deasupra apelor internaţionale.

Acum, ele s-au „extins atât geografic, cât şi ca amploare”, atât deasupra apelor, cât şi deasupra unor părţi terestre ale ţării, a subliniat el.

„Aceasta constituie un risc pentru securitatea aviaţiei civile, mai ales ţinând cont de amploare, durată şi natura perturbărilor”, a adăugat Holmgren.

Aviaţia nu este singura vizată. Sunt afectate toate infrastructurile critice ce utilizează acest sistem de navigaţie prin satelit, inclusiv navigaţia maritimă, subliniază Administraţia Transporturilor din Suedia.

La începutul lui iunie, Suedia a pus această problemă în cadrul Consiliului Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (OACI), din care face parte din Rusia, precum şi alte cinci ţări riverane Mării Baltice: Finlanda, Estonia, Lituania, Letonia şi Polonia.

Ulterior, OACE a exprimat „o profundă îngrijorare în faţa acestei situaţiei şi a cerut ca Rusia să îşi respecte obligaţiile internaţionale şi să pună imediat capăt bruiajelor”, potrivit Autorităţii suedeze a Transporturilor.

În pofida acestor presiuni, perturbările „dimpotrivă s-au intensificat” în regiune, şi-a exprimat ea regretul.

Avionul cu care călătorea duminică preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a făcut obiectul unui bruiaj al semnalului GPS în Bulgaria, un fenomen frecvent în această parte a Europei de Est.

Comisia Europeană a afirmat că Rusia este suspectată că s-ar afla la originea acestui act.

Guvernul bulgar a anunţat că nu a declanşat o anchetă, precizând că semnalul GPS a dispărut în timpul fazei de apropiere de aeroportul din Plovdiv, însă fără a compromite securitatea aterizării, care s-a derulat „fără dificultate”.