BREAKING Noi descinderi la frații Tate: Perchezițiile DIICOT vizează noi acuzații, între care trafic de minori, act sexual cu un minor, trafic de persoane, influențarea declarațiilor și grup infracțional organizat (surse)

Noi descinderi au loc miercuri dimineață la domiciliul fraților Tate, conform surselor G4Media. Perchezițiile vizează noi acuzații de: grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor și influențarea declarațiilor. Ancheta de miercuri ar fi fost demarată în urma unor noi plângeri, conform informațiilor G4Media. Frații Tate sunt vizați inclusiv de Poliția din Marea Britanie pentru răspândirea online a urii și misoginismului.

(sursa video: Inquam Photos)

DIICOT și Poliția au transmis miercuri dimineață că fac patru percheziții domiciliare în Ilfov și București care se vor finaliza cu audieri la sediul central al instituției:

PR-ul fraților Tate a transmis că „DIICOT a efectuat în această dimineață, 21.08.2024, o descindere la reședința fraților Tate, în cadrul unei percheziții legate de un nou dosar. Deși acuzațiile din mandatul de percheziție nu sunt încă pe deplin clarificate, acestea includ suspiciuni de trafic de persoane si spălare de bani. Echipa legală a fraților este prezentă pentru a se asigura că toate formalitățile se desfășoară în mod corect. Informații suplimentare vor fi oferite pe parcursul zilei de astăzi”.

În seara dinaintea perchezițiilor, Andrew Tate a publicat pe X un clip care îl arăta într-un cadru similar cu al unei celule, însoțit de mesajul: ”Încă mă afectează, chiar dacă l-am făcut în urmă cu mulți ani. De-asta învingătorii câștigă. Este în interiorul tău”.

Still hits me even tho I made it years ago.

That’s why winners win.

It’s inside of you. https://t.co/d0KyQWa05H

— Andrew Tate (@Cobratate) August 20, 2024