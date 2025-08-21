CFR Cluj și Universitatea Craiova joacă joi în Conference League: Cine transmite la tv partidele

CFR Cluj și Universitatea Craiova vor juca joi în play-off-ul din Conference League, manșa tur. Ardelenii evoluează în deplasare cu Hacken (locul zece din Suedia), iar oltenii dau piept cu Bașaksehir (ocupanta locului nouă din Turcia).

Hacken vs CFR Cluj va începe la ora 20:00 și va fi în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

Bașaksehir vs Universitatea Craiova va avea loc începând cu ora 20:45 și va putea fi urmărit în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1 (alternativ cu meciul CFR-ului).

Hacken – CFR Cluj / Digisport 1, Prima Sport 1

BK Häcken are un lot evaluat la €20.20 milioane, media vârstei lotului este de 25,9 ani, și joacă pe „Bravida Arena, stadion cu o capacitate de 6.316 locuri.

Se află în prezent pe locul 10 în campionatul din Suedia.

„O echipă care ajunge în play-off, fie că vorbim despre Conference sau Europa League, nu are cum să nu fie o echipă bună, la fel cum suntem și noi.

Cred că șansele sunt acolo. CFR are un lot foarte bun, nouă ne-a fost extrem de greu în aceste zile. Am fost chiar plecat o zi pentru a studia adversarul.

Cred că au în jur de 15 jucători străini. Nu știu dacă voi avea timp până la ora meciului să îi cunosc pe toți, dar cam știu cine joacă la mijloc și în apărare.

În atac au mulți tineri entuziaști, însă și câțiva absenți importanți. În plus, au schimbat și sistemele de joc în unele meciuri.

Trebuie să fim atenți, pentru că știm că terenul sintetic poate juca feste” – Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj.

Bașaksehir – Universitatea Craiova / Digisport 1, Prima Sport 1

Basaksehir are un lot evaluat de Transfermarkt la 61,05 milioane €, vârsta medie a lotului este de 27,1 ani, și joacă pe „Başakşehir Fatih Terim”, o arenă cu o capacitate de 17.067 de locuri. Se află în prezent pe locul 9 din SuperLig.

„Evident că ne așteaptă un meci greu, întâlnim un adversar foarte puternic, foarte greu, cred că după AC Milan, de acum câțiva ani, Craiova înfruntă cea mai bună echipă.

E clar că ei pleacă favoriți la această dublă, dar este clar că mâine și săptămâna viitoare nu vom respecta adversarul mai mult decât este cazul. Îl apreciem, le știm valoarea, dar doar înainte de meci.

Pentru noi, cel puțin, este cea mai importantă dublă a sezonului, în campionat se mai pot întâmpla multe lucruri, dar în această dublă orice mică greșeală poate fi fatală și decisivă pentru calificare.

Am luat informații vizavi de echipă de la antrenori turci și foști jucători și ni s-a transmis că orice greșeală pe care o ai o fructifică și dau gol.

Eu nu joc ca să îmi fie teamă de atmosferă, mie îmi plăceau astfel de atmosfere, am jucat contra celor de la Galatasaray, cu Steaua, dar cred că nu poate să fie un lucru mai frumos pentru un jucător decât să fie suporteri fanatici ca în Turcia, indiferent că sunt împotriva ta sau cu tine, sper să fie o atmosferă frumoasă, care să îi motiveze pe jucători” – Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova.