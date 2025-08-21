Aberdeen vs FCSB în Europa League: Meciul nu va fi transmis la tv, dar poate fi urmărit online

FCSB mai are un singur pas de făcut până la calificarea în faza grupelor din Europa League, campioana României duelându-se cu Aberdeen în play-off-ul competiției, sezonul 2025-2026.

Aberdeen vs FCSB va avea loc joi, 21 august, de la ora 21:45, iar meciul nu va fi transmis la tv. Va putea fi urmărit contra cost pe platforma de streaming Voyo.

FCSB, echipă probabilă: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Ngezana, Radunovic – Șut, Chiricheș – Cisotti, Olaru, Fl. Tănase – Bîrligea.

De știut înainte de Aberdeen – FCSB

Returul va avea loc în data de 28 august, pe Arena Națională din București.

Echipa eliminată în urma dublei manșe va juca în grupele Conference League.

Aberdeen a terminat pe locul 5 campionatul din Scoția în stagiunea precedentă, la 39 de puncte în urma campioanei Celtic Glasgow.

Aberdeen are un lot evaluat la €19.80 milioane, conform Transfermarkt.

De cealaltă parte, FCSB are un lot de jucători evaluat la €47.43 milioane.

Aberdeen are o medie de vârstă a lotului de 24.8 ani.

Joacă pe Stadionul Pittodrie, arenă cu o capacitate de 20.866 de locuri.

De cealaltă parte, FCSB are o medie de vârstă a lotului de 27.2 ani și joacă pe Arena Națională din București, stadion cu o capacitate de 55.634 de locuri.

Aberdeen a câștigat patru titluri de campioană a Scoției (ultimul în 1985), opt Cupe ale Scoției și șase Supercupe ale Scoției.

De asemenea, la nivel european gruparea scoțiană se poate mândri cu cucerirea trofeului în Cupa Cupelor (1983) și Supercupa Europei un an mai târziu.

„Nu vreau să ne relaxăm acum că avem locul asigurat în grupa de Conference League. Obiectivul era să ne calificăm în Champions League, dar nu am reușit să-l atingem.

Așa că trebuie să ne calificăm în Europa League. Am văzut în sezonul trecut ce frumos a fost să joci la un nivel atât de mare și să joci de la egal la egal cu adversari puternici” – Adrian Șut, mijlocaș FCSB.