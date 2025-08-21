România și Bulgaria, în topul țărilor cu cele mai mari creșteri de prețuri în luna iulie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Inflația în Bulgaria a crescut la 3,4% în iulie, față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce în iunie a fost de 3,1%, conform ultimelor date Eurostat, publicate miercuri pe site-ul agenției de statistică, transmite BTA. Comparativ cu luna precedentă, inflația în Bulgaria în iulie a ajuns la 1,4% față de 0,4% în iunie. Prețurile de consum în iulie față de iunie au crescut cu 0,1% în UE, în timp ce în zona euro s-au menținut la nivelurile din luna precedentă., potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lunar, cea mai semnificativă creștere a prețurilor a fost înregistrată în Danemarca (1,7%), urmată de Bulgaria (1,4%) și România (1,3%). Rata anuală a prețurilor de consum în Bulgaria a crescut pentru a patra lună consecutiv în iulie, după ce în aprilie, mai și iunie a fost de 2,8%, 2,9% și, respectiv, 3,1%.

Conform Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), inflația anuală în Bulgaria pentru luna iulie a fost de 5,3%, iar cea lunară de 1,7%, a anunțat Institutul Național de Statistică (INS) săptămâna trecută.

Comparativ cu iunie 2025, inflația anuală a scăzut în opt state membre ale UE, a rămas neschimbată în șase țări și a crescut în treisprezece. În iulie 2025, sectorul serviciilor a avut cea mai mare contribuție la inflația din zona euro (cu 1,46 puncte procentuale), urmat de cel al produselor alimentare, de alcool și tutun (cu 0,63 puncte procentuale) și bunuri industriale neenergetice (cu 0,18 puncte procentuale).

Inflația în Uniunea Europeană a atins în iulie 2,4% ca rată anuală – cu 0,1 puncte procentuale mai mult decât în iunie. În același timp, rata prețurilor în zona euro a rămas neschimbată, menținându-se la 2% pentru a doua lună consecutiv în iulie. În iulie 2024, inflația în UE și în zona euro a fost de 2,8%, respectiv 2,6%. Țările UE cu cea mai mare creștere anuală a prețurilor de consum în iulie au fost România (6,6%), Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%), iar cu cea mai mică – Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%).



Sursa: 24CHASA / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu