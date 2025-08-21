Șeful comisiei de politică externă din Parlamentul de la Budapesta: În România se preagătește o revoluție conservatoare / Abordarea dominantă în cadrul PSD seamănă mai mult cu cea maghiară decât cu concepția mainstream europeană

Președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului ungar, Zsolt Németh, consideră că și în România se pregătește o revoluție conservatoare, iar Ungaria se așteaptă ca cele două țări să poată colabora în numeroase chestiuni pe scena internațională, relatează kronikaonline.ro

Zsolt Nemeth a acordat un interviu pentru Krónika după dezbaterea de marți din cadrul Zilelor Maghiare de la Cluj. El a declarat că Ungaria, care se pregătește pentru alegeri, dorește să-și protejeze în egală măsură suveranitatea de intervențiile din est și din vest.

Cred că în politica română se produce o schimbare, pe care nu aș numi-o o schimbare iliberală, ci o abordare suveranistă, patriotică, o revoluție conservatoare. Citat Susținerea de 40% obținută de forțele politice radicale de dreapta din România nu poate fi deloc separată de analiza situației pe care ați făcut-o mai devreme. Cred că nu va fi posibil să nu se țină cont de aceasta în perioada următoare.

Deocamdată, efectele negative ale acestui proces de maturizare sunt mai vizibile, și anume consolidarea partidelor radicale. Dar am încredere că, mai devreme sau mai târziu, abordarea similară cu politica guvernului maghiar se va consolida și în comportamentul forțelor politice dominante: Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social-Democrat (PSD).

Consider că, în ceea ce privește politica de gen și politica familială, abordarea dominantă în cadrul PSD seamănă deja mai mult cu cea maghiară decât cu concepția mainstream europeană. Mă refer aici în primul rând la linia lui Titus Corlățean. În ceea ce privește migrația, este evident că abordarea europeană trebuie reformulată, deoarece pactul privind migrația este în mod vizibil nefuncțional.

Problema intervenției străine a devenit una dintre cele mai importante în multe țări europene, nu doar în România, și ne-am ocupat destul de intens în ultimii ani nu doar de intervenția estică, ci și de cea occidentală. De aceea am creat Oficiul pentru Apărarea Suveranității și de aceea au fost luate numeroase măsuri. Din partea noastră, nu considerăm că o intervenție ar fi mai puțin dăunătoare decât alta.

Una dintre cele mai importante întrebări ale democrației este dacă suntem capabili să adoptăm o abordare suveranistă, patriotică, care nu numai că formulează normele democratice din perspectiva reprezentării poporului, ci și dorește să protejeze democrația de intervenția externă. De aceea, abordarea suveranistă se întărește nu numai în Ungaria, ci în întreaga Europă. Din acest punct de vedere, democrația și suveranismul sunt sinonime, deoarece ambele reprezintă guvernarea poporului. Când vorbim despre abordarea suveranistă, este foarte important să subliniem că suntem împotriva oricărui tip de intervenție străină.

Context

Slăbit de dificultățile economice ale țării și de concurența din partea liderului opoziției, Peter Magyar, Viktor Orban se confruntă cu o serie de sondaje nefavorabile după cincisprezece ani în fruntea guvernului ungar.

„Din octombrie anul trecut, institutele de sondare susținute de stânga și de liberali au arătat din ce în ce mai constant că Peter Magyar și Tisza sunt în frunte”, subliniază fostul jurnalist Peter Koczian pentru publicația online Index. „Personalitatea lui Viktor Orban nu mai garantează că Fidesz va câștiga. Pe scurt: este posibil ca Fidesz să piardă [alegerile parlamentare din 2026] cu Orban la conducere”, continuă Koczian, acum consultant în comunicare.

În octombrie 2024, Orbán era încă cel mai popular politician din Ungaria, potrivit institutului 21 Kutatóközpont. În aprilie 2025, a fost al treilea după Péter Magyar și deputatul independent Ákos Hadházy, cavaler al luptei împotriva corupției.