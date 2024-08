Cine sunt frații Andrew și Tristan Tate, influencerii milionari cercetați pentru trafic de minori: Au incitat la violență în Marea Britanie și sunt acuzați că au infestat adolescenții cu misoginism

Andrew Tate (38 de ani) este un influencer americano-britanic, acuzat de evaziune fiscală, misoginism extrem și violențe în Marea Britanie, trimis în judecată în România pentru viol și trafic de persoane și cercetat într-un alt dosar DIICOT cu noi acuzații, de trafic de minori, act sexual cu un minor și grup infracțional organizat. În activitățile sale îl are partener pe fratele său, Tristan Tate.

Cei doi au inundat rețelele de socializare în ultimii ani, în special Tik Tok și X, cu mesaje extremiste, care incită la ură, îndeosebi împotriva femeilor, și care propagă masculinitatea toxică, cea în care bărbații sunt ”superiori” femeilor și au dreptul să recurgă la violență pentru a le ”stăpâni”.

Au devenit rapid foarte virali, iar în promovarea ideilor misogine și violente, frații Tate au înființat și o ”academie”, Hustler’s University, unde adepții lor plătesc ca să primească ”sfaturi” despre cum pot deveni ”bărbați adevărați” care ”domină femeile”.

De la masculinitatea toxică în social media la acuzații de viol și trafic de persoane în România

Viralitatea în rețelele de socializare a fost cauzată și de o rețea de conturi de imitatori pe TikTok, iar acest efort coordonat a fost descris de experți ca fiind o „încercare flagrantă de a manipula algoritmul” și de a stimula în mod artificial conținutul său.

Astfel, în mai puțin de trei luni, strategia i-a adus lui Andrew Tate un număr uriaș de fani online și i-a adus potențial milioane de lire sterline, 127.000 de membri plătind în 2022 câte 39 de lire sterline pe lună pentru a se alătura comunității Hustler’s University, mulți dintre ei fiind bărbați din Marea Britanie și SUA, conform The Guardian.

În România, aici unde s-ar fi mutat cu afacerile pentru a scăpa de acuzațiile de abuz din Marea Britanie, Tate au devenit cunoscuți publicului larg după ancheta deschisă de autorități în primăvara anului 2022, atunci când două fete, din care una cetățean american, ar fi fost reținute împotriva voinței sale în casa acestora din Voluntari.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022