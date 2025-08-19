Cum a făcut o imagine falsă cu liderii europeni la Casa Albă înconjurul lumii în câteva ore

O imagine care pretindea să-i arate pe liderii europeni așteptând la Casa Albă a fost un fals generat de inteligența artificială, a confirmat BBC după analizarea fotografiei.

De asemenea, publicația britanică a analizat și cum s-a răspândit imaginea – fiind distribuită de utilizatori din întreaga lume. O căutare a imaginii cu funcția de căutare de imagini de la Google a returnat sute de rezultate.

Cele mai vechi copii ale imaginii au fost postate de conturi X în limba olandeză luni după-amiază, ora Marii Britanii, în timp ce cele mai vechi postări cu un număr mare de vizualizări au fost de la conturi pro-ruse – care au acumulat 1,3 milioane de vizualizări.

Cea mai vizualizată copie, dintre toate cele pe care BBC le-a analizat, a fost postată la începutul serii și a fost văzută în cele din urmă de 2,2 milioane de ori, ducând la un val de postări în ora următoare.

Cei care o distribuiau postau subtitrări batjocoritoare, pe Twitter și Telegram, în limbi precum engleza, germana, italiana, bielorusa, rusa, franceza, araba și poloneza. Aceasta a adăugat alte 1,7 milioane de vizualizări.

În jurul orei 19:00, începând pe Telegramul ucrainean și într-o comunitate Discord de verificare a faptelor, postările au început să semnaleze că era generată de inteligența artificială. Acestea au inclus postări ale canalelor ucrainene Trukha și Insider UA care au acumulat un milion de vizualizări în total.

Conturi rusești de Telegram, inclusiv un comentator militar, un blogger pro-Kremlin și un canal de știri de ultimă oră, au semnalat că a fost generată de inteligența artificială pentru mai mult de o jumătate de milion de utilizatori. Între timp, conturi politice conservatoare americane pe X au început să o distribuie recunoscând că a fost generată de inteligența artificială.