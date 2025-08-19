DNA Ploiești a fost reorganizat / Marius Voineag: ”Lucrurile nu funcționau de 7-8 ani” / Cu dosare grele instrumentate în trecut, DNA Ploiești a fost și în centrul unor scandaluri privind abuzuri neconfirmate de instanțe

Șeful DNA, procurorul Marius Voineag, a reorganizat Serviciul teritorial al DNA din Ploiești, potrivit unui document consultat de G4Media.

Serviciul a fost transformat în birou în cadrul DNA Pitești, dar cu sediul în Ploiești, care se va ocupa de reprezentarea în fața instanțelor din Dâmbovița, Prahova și Buzău. Dosarele instituției care vizează județul Dâmbovița au fost preluate de DNA Pitești, iar dosarele care vizează județele Prahova și București au fost preluate de DNA București.

”E reorganizare pentru că au rămas birou în loc de serviciu. Lucrurile nu funcționau de 7-8 ani și am menționat reorganizări la nivelul serviciilor care nu sunt eficiente încă de anul trecut. La Ploiești au fost și sunt doar 2 procurori dintr-o schemă de 8, serviciul neprezentând atractivitate pentru procurori.

Competența investigațiilor pentru Prahova și Buzău (care de mulți ani era sprijnită de secțiile structurii centrale) se face în mod direct prin structura centrală (DNA București – n.r.).

Totodată a fost întărit DNA Pitești, un serviciu perfomant, care va prelua investigațiile pentru județul Dâmbovița. Nu ne-am grăbit, dar răspunderea lipsei de rezultate revine managementului central. De altfel, toate schimbările la nivelul structurilor: Bacău, Alba, Galați, Timișoara, Cluj, Constanța și mai nou Craiova, confirmă deciziile noastre”, a declarat Marius Voineag pentru G4Media.

În trecut, DNA Ploiești s-a remarcat prin dosare grele împotriva fostului deputat PSD și fost secretar general al Comisiei parlamentare a SRI, Sebastian Ghiță, a familiei Cosma din Prahova și multe altele.

DNA Ploiești a fost însă și în centrul unor scandaluri de presă privind presupuse abuzuri din partea procurorilor, neconfirmate de instanțe. Doar fostul procuror DNA Mircea Negulescu, zis Portocală, a fost exclus disciplinar din magistratură pentru că folosea un limbaj colorat în anchete și a avut o relație cu o inculpată anchetată, fosta deputată PSD Andreea Cosma.