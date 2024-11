BREAKING Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale în fața lui Alexandr Stoianoglo / Operațiunea Rusiei de corupere a votului a eșuat / Diaspora a răsturnat votul din țară

Maia Sandu (candidată pro-UE) a câștigat duminică turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova în fața Alexandr Stoianoglo (candidat susținut de forțele pro-ruse) cu un scor de peste 54% și va fi președintele țării pentru al doilea mandat consecutiv.

După procesarea a 98,96% din procesele verbale, Maia Sandu (54.95%) avea cu 164.050 de voturi mai multe decât Alexandr Stoianoglo (45.05%), cu doar 40.692 de voturi rămase de numărat.

Maia Sandu a mulțumit moldovenilor din diasporă, al căror vot a fost decisiv, dat fiind că Alexandr Stoianoglo a câștigat votul din țară. Șefa statului moldovean a anunțat accelerarea reformei în justiție și a spus că a înțeles mesajul critic al societății. Ea a dat de înțeles că urmează schimbări politice și guvernamentale.

Maia Sandu a câștigat Chișinăul cu 57%, la aproape 15 procente diferență de Stoianoglo. Candidata PAS a câștigat și Orhei, fieful fugarului pro-rus Ilan Șor.

Voturile din Diaspora au fost decisive, dat fiind că Alexandr Stoianoglo a câștigat votul din țară. Maia Sandu a câștigat Chișinăul cu 57%, la aproape 15 procente diferență de Stoianoglo. Candidata PAS a câștigat și Orhei, fieful fugarului pro-rus Ilan Șor.

Peste 54% din moldoveni (1,7 milioane) și-au exprimat opțiunea de vot, duminică, în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, unde au avut de ales între actualul președinte al republicii, Maia Sandu (pro-UE și NATO), și candidatul socialist pro-rus Alexandr Stoianoglo.

O prezență istorică a fost înregistrată în diaspora, acolo unde peste 320.000 de moldoveni au votat, comparativ cu cei aproape 240.000 care au ieșit la vot în primul tur. În acest context, mai multe alerte false cu bomba au fost înregistrate în secțiile din diaspora, inclusiv în București și Brașov, dar și atacuri cibernetice în lanț semnalate de autoritățile din Moldova.

G4Media a transmis live principalele evenimente de la scrutinul prezidențiale din 3 noiembrie:

Ora 1.2o: După procesarea a 98.6% din procesele verbale, Maia Sandu conduce cu 54.91%. Diferența față de Alexandr Stoianoglo este de 163.000 voturi, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. în acest moment, și dacă toate voturile rămase de numărat ar fi pentru Stoianoglo, candidatul susținut de forțele pro-ruse nu ar mai putea să o egaleze pe Maia Sandu, care câștigă al doilea mandat de președinte alRepublicii Moldova.

Ora 1.09: După procesarea a 98.42% din procesele verbale, Maia Sandu conduce cu 54.7%. Diferența față de Alexandr Stoianoglo este de 155.000 voturi

Ora 00.52: După procesarea a 97.93% din procesele verbale, Maia Sandu conduce cu 54.35%. Diferența față de Alexandr Stoianoglo este de 141.000 voturi

Ora oo.35: Maia Sandu, declarații live:

Ați oferit o lecție de democrație. Ați salvat Moldova. Am dovedit că uniți reușim să îi învingem pe cei care voiau să ne îngenuncheze. În sufletele voastre purtați dragostea de țară. Le mulțumesc tuturor, din țară și de afară, din orașe și sate. Ați arătat că Moldova e o familie, lucru de care aveam nevoie cu toții.

Diaspora, ești uimitoare! Diaspora ne-a mai dat o lecție. Moldovenii noștri de departe au arătat că Moldova bate în piepturile lor. Chișinăul a dat dovadă de o mobilizare exemplară. Și tinerii

Înțeleg foarte bine că a fost un vot condiționat de schimbările așteptate de societate. Am înțeles mesajele, și pe cele critice.

Moldova a fost sub atac, cu voturi furate. Cetățenii s-au unit, pacea și speranța într-o viața mai bună au învins.

Apreciez chemarea la unitate din partea lui Alexandr Stoianoglo.

Am văzut vulnerabilitatea din procesul electoral și trebuie să le rezolvăm. Viteza cu care am mers în reforma justiției nu e suficientă. Trebuie măsuri care să dea rezultate cât mai repede. Trebuie să pregătim țara pentru alegerile din 2025. O să îmbunătățim actul guvernării.

De remarcat că Maia Sandu a vorbit și în limba rusă.

Ora 00.30: După procesarea a 97.6% din procesele verbale, Maia Sandu conduce cu 54,12%. Diferența față de Alexandr Stoianoglo este de 120.000 voturi

Ora 00.19: După procesarea a 96.67% din procesele verbale, Maia Sandu conduce cu 53,3%. Diferența față de Alexandr Stoianoglo este de 103.000 voturi

Ora 00.16: Donald Tusk, premierul Poloniei, pe rețelele sociale: ”În ciuda interferențelor agresive și masive ale Rusiei în alegerile prezidențiale din Moldova, Maia Sandu l-a învins cel mai probabil pe favoritul Moscovei. Să sperăm că această tendință va continua și în zilele și lunile următoare și în alte țări”.

Ora 00.12: Maia Sandu a câștigat detașat cu 57% în capitala Chișinău, cel mai populat oraș al țării, potrivit datelor de la Comisia Electorală Centrală

Ora 00.06: Maia Sandu conduce cu 52,64% din voturi după procesarea a 96% din procesele verbale. Diferența față de contracandidatul Alexandr Stoianoglo este de 85.226

Ora 00.06: Premierul Marcel Ciolacu, prima reacție la informațiile din Republica Moldova: „Felicit din toată inima poporul moldovean și o felicit și pe Maia Sandu, pentru o victorie uriașă!”

Ora 00.01: Maia Sandu conduce cu 52% din voturi după procesarea a 95.49% din procesele verbale

Ora 00.00: Cum arată distribuția voturilor exprimate în interiorul țării (fără Diaspora):

ALEXANDR STOIANOGLO – 51.19% (692533 voturi)

MAIA SANDU – 48.81% (660226 voturi)

Ora 23:52 La secția de vot din Constanța, din cei 1202 de votanți, Maia Sandu a primit 1027 de voturi iar Alexandr Stoianoglo 162 de voturi. 13 voturi au fost anulate, a anunțat președintele secției de vot.

În primul tur, Maia Sandu a strâns 676 de voturi, iar Stoianoglo 50.

Ora 23:44 După procesarea a 94,41% din procesele verbale, Maia Sandu conduce cu 51,37% în fața lui Alexandr Stoianoglo. Diferența între cei doi candidați e de 40.000 de voturi, conform informațiilor furnizate de Comisia Electorală Centrală.

Ora 23:35 După procesarea a 94% din procesele verbale, Maia Sandu conduce cu 51,12%, conform Comisiei Electorale Centrale.

Ora 23:30 Candidatul socialist pro-rus Alexandr Stoianoglo a publicat un mesaj pe Facebook cu puțin timp înainte ca Maia Sandu să preia conducerea rezultatelor parțiale. Stoianoglo a îndemnat la calm și a cerut să ”se pună capăt urii și dezbinării”:

”Sper sincer ca de acum înainte să punem capăt urii și dezbinării care ne-au fost impuse. Chem fiecare cetățean să privească dincolo de interese înguste, iar mass-media și ONG-urile afiliate puterii să-și regăsească vocația de a informa obiectiv societatea, renunțând la manipularea, isterizarea și dezbinarea artificială a societății. Mă adresez, de asemenea, corpului diplomatic, acreditat la Chișinău, să trateze cu maximă prudență, obiectivitate și echilibru această etapă sensibilă. Moldova are nevoie de pace, nu de tensiuni artificiale. Dragi prieteni! Vă mulțumesc, încă odată, fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru curajul de a vă exprima prin vot, pentru determinarea de a contura un viitor mai bun. Viitorul acestei țări nu are loc pentru lupte absurde, ci doar pentru unitate și respect reciproc. Să păstrăm energia acestui moment și să construim împreună o Moldovă a pașnică și prosperă”, a scris Alexandr Stoianoglo pe Facebook duminică noapte.

Ora 23:26 La numărarea a 93,4% din procesele verbale, Maia Sandu conduce cu 50,56% în fața lui Alexandr Stoianoglo.

Ora 23:22 Maia Sandu a venit la sediu, în mijlocul susținătorilor care au aplaudat-o și au scandat ”Maia Sandu, președinte!”. Candidata pas a primit trandafiri albi și crizanteme galbene și le-a mulțumit susținătorilor pentru sprijin, dar nu a vrut să facă declarații presei. Staful Maiei Sandu a repetat reprezentanților presei că trebuie să aștepte numărarea voturilor.

Ora 23:13 Maia Sandu a preluat conducerea, cu 50,15%, după numărarea a 92,4% din procesele verbale, conform CEC.

Ora 23:07 După procesarea a 91,8% din procesele verbale, Alexandr Stoianoglo conduce cu 50,2%, conform CEC.

Ora 22:42 După procesarea a 88,7% din procesele verbale, Alexandr Stoianoglo conduce cu 50,9%, conform CEC.

Ora 23:00 Maia Sandu conduce cu 85,4% în Diaspora, după numărarea a 17,7% din voturile alegătorilor din străinătate, unde votul continuă și la această ore (în unele state).

Ora 22:51 După procesarea a 90,4% din procesele verbale, Alexandr Stoianoglo conduce cu 50.5%, conform Comisiei Electorale Centrale.

Ora 22:49 Alexandr Stoianoglo a avut o scurtă declarație de presă în care le-a mulțumit cetățenilor, a acuzat presa de presupuse manipulări și a cerut diplomaților străini de la Chișinău să fie atenți la presupuse manipulări ale numărării voturilor.

Ora 22:42 După procesarea a 88,7% din procesele verbale, Alexandr Stoianoglo conduce cu 50,9%, conform CEC.

Ora 22:38 După procesarea a 88% din procesele verbale, Alexandr Stoianoglo conduce cu 51,04%, conform CEC.

Ora 22:31 După procesarea a 86,6% din procesele verbale, Alexandr Stoianoglo conduce cu 51,1%, conform CEC.

Ora 22:29 Alexandr Stoianoglo conduce în regiunea autonomă cu conducere pro-rusă Găgăuzia cu 96% la numărarea a 93% din procesele verbale.

Ora 22:24 După procesarea a 85,2% din procesele verbale, Alexandr Stoianoglo conduce cu 51.3%, conform CEC.

Ora 22:22 Maia Sandu conduce în Orhei, fieful fugarului pro-rus Ilan Șor.

Ora 22:20 După procesarea a 82.74% din procesele verbale, Alexandr Stoianoglo conduce cu 51.3% (în scădere continuă).

Ora 22:19 La numărarea a 82.5% din procesele verbale, avansul lui Alexandr Stoianoglo a scăzut la 51.38%, conform CEC.

Ora 22:16 După procesarea a 80,5% din procesele verbale, avansul lui Alexandr Stoianoglo a scăzut la 51.65%, conform CEC.

Ora 22:14 După procesarea a 79,3% din procesele verbale, avansul lui Alexandr Stoianoglo a scăzut la 51,8%, conform informațiilor furnizate de Comisia Electorală Centrală.

Ora 22:10 Alexandr Stoianoglo conduce cu 52% în fața Maiei Sandu după procesarea a 78% din procesele verbale. Voturile din Diaspora nu au fost încă numărate.

Ora 22:00 Prezența la vot în diaspora este la această oră de 320.573, potrivit Comisiei Electorale. E cea mai mare din istorie, potrivit CEC. Votarea continuă în Marea Britanie, SUA, Canada.

Ora 21:58 Numărul alegătorilor din diaspora a depășit 320.000, comparativ cu aproape 240.000 în primul tur.

Ora 21:57 Candidatul partidului socialiștilor la prezidențiale, pro-rusul Alexandr Stoianoglo, a spus că „are dubii” privind numărul record de moldoveni care au votat în diaspora, peste 320.000, conform Europa Liberă Moldova.

Ora 21:47 În secțiile de vot care s-au închis, iar voturile au fost numărate, Maia Sandu a fost favorită, conform zdg.md. Este vorba de Japonia, China și Emiratele Arabe Unite, unde Stoianoglo a luat doar câteva zeci de voturi, comparativ cu Maia Sandu. Cei 12 moldoveni din India au votat, toți, cu actuala președintă, care a pierdut însă în Azerbaidjan.

Ora 21:26 O femeie din Ungheni are dosar penal fiind acuzată de coruperea alegătorilor în favoarea grupării fugarului Ilan Șor, care îl susține pe candidatul socialist pro-rus Alexandr Stoianoglo, conform newsmaker.md.

Ora 21:21 La Constanța se prelungește votul până la ora 22:00 conform Info Sud-Est.

Ora 21:13 Povestea celui mai bătrân moldovean care a votat la 105 ani, Constantin Cojocaru, fost deportat în Siberia.

Ora 21:10 Primele rezultate preliminare ale alegerilor vor fi anunțate la ora 22:00, într-o intervenție live a reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, transmite zdg.md.

Ora 21:02 Alexander Stoianoglo a făcut câteva declarații în limba română, apoi a vorbit în limba rusă:

Votul vostru a șters granițele dintre nord și sud, est și vest, iar prezența voastră masivă la urne este o dovadă că Moldova nu e doar un punct pe hartă, ci un popor responsabil și conștient de votul său;

Fiecare care a intrat în cabina de votare a scris un capitol în istoria acestei țăriÎncepe numărarea voturilor, momentul adevărului, care va determina și drumul de mai departe al Moldovei.

Ora 21:01 Maia Sandu a făcut scurte declarații la ora 21:00, mulțumind alegătorilor care au ieșit la vot. Candidata PAS a făcut apel la oamenii din secții, să fie atenți la numărarea voturilor. Maia Sandu i-a adresat mulțumiri speciale celui mai bătrân moldovean care a votat, Constantin Cojocaru, fost deportat în Siberia, care are 105 ani:

Vreau să le mulțumesc chișinăuienilor, care au ieșit în număr mare la vot;

Vreau să le mulțumesc și tinerilor care au stabilit un record de participare la vot astăzi;

Le mulțumesc cetățenilor noștri din afara țării care au dat dovadă de mobilizare excepțională;

În multe secții din străinătate continuă votul, vreau să vă îndemn să mergeți la vot;

Fac apel către toți lucrătorii din secțiile de votare, indiferent din partea cărui partid sunt, să fie atenți și să numere corect voturile cetățenilor;

Ora 21:00 S-au închis urnele în Republica Moldova, s-a încheiat turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Ora 20:20 În primul tur al prezidențialelor, au votat peste 1,5 milioane de moldoveni, dintre care peste 1 milion și-au dat voturile pentru cei doi concurenți care au trecut în turul doi, conform Europa Liberă Moldova. Din cei 500.000 de alegători care și-au dat voturile pentru ceilalți nouă concurenți, aceștia au fost îndemnați în majoritate să voteze cu socialistul pro-rus Stoianoglo, conform publicației citate.

Până acum, și-a îndemnat alegătorii să voteze „împotriva lui Stoianoglo”, doar Blocul „Împreună”, al cărui candidat în primul tur, istoricul Octavian Țîcu, a luat puțin peste 14.000 de voturi. Însuși Tîcu, care nu este membru vreunui partid din bloc, a îndemnat la votul pentru Maia Sandu.

Ora 20:15 Înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale, Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo au declarat în total cheltuieli de peste 3,3 milioane de lei, conform Europa Liberă Moldova. Acestea au fost direcționate, în mare parte, către producția de spoturi publicitare (57%) și materiale promoționale (36%). Potrivit raportului, din aceste cheltuieli, 58% aparțin Maiei Sandu și 48% lui Alexandr Stoianoglo.

Ora 20:01 Scrutinul prezidențial a intrat în ultima oră de vot.

Ora 20:00 Prezență istorică a diasporei moldovenești la vot: Peste 300.000 de moldoveni au votat pâ, un număr record, cel mai mare din ultimele trei decenii, după ce Moldova și-a declarat independența, conform presei moldovenești. La această oră s-a înregistrat o prezență (totală) la vot de 53,47%, mai mare decât cea din turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2020, conform Comisiei Electorale Centrale.

Ora 19:53 Reacția Guvernului de la Chișinău după valul de alerte cu bomba, citat de agora.md:

„După cum am și prevăzut, atacurile continuă. Hoților le este frică de voi, de aceea au pus la cale, în câteva secții de votare din străinătate, alerte false cu bombă. Guvernul este pregătit pentru astfel de încercări de destabilizare și colaborează strâns cu autoritățile din fiecare țară unde există secții de votare pentru siguranța votului și a alegătorilor. Fiecare vot contează”, a transmis Executivul de la Chișinău.

Ora 19:50 Urna cu buletine din secția de votare din Varnița a fost scoasă din secție, dar sub supravegherea Poliției, transmite agora.md. Acest lucru s-a întâmplat după ce un apel telefonic a anunțat o alertă cu bomba, care s-a dovedit falsă, la fel ca toate celelalte înregistrate duminică.

Ora 19:28 Au fost înregistrate alerte false cu bomba și în București, și în Brașov conform surselor G4Media. Una dintre aceste alerte a fost înregistrată la secția de votare din Strada Stavropoleos, din centrul vechi al Capitalei. Detalii, aici.

Ora 19:17 Președinta Maia Sandu a transmis un nou mesaj alegătorilor, de data aceasta moldovenilor din diaspora cărora le-a transmis să nu le fie frică de alertele false cu bomba:

„Dragi moldoveni din diasporă, vă mulțumim pentru mobilizarea excepțională! Sunteți o forță extraordinară! Hoților le este frică de voi, de aceea au pus la cale, în câteva secții de votare, alerte false cu bombă. Nu vă fie frică. Continuați să mergeți la vot. Fiecare vot cinstit salvează Moldova!”, a declarat Maia Sandu citată de newsmaker.md.

Ora 19:00 A fost depășit pragul de 1,6 milioane de votanți, reprezentând 52,2% din totalul moldovenilor așteptați duminică la vot, conform Comisiei Electorale Centrale. La această oră, numărul alegătorilor tineri, din categoria 18-45 ani, este în creștere mai mare decât a celorlalți votanți.

Ora 18:54 Podul care leagă orașele Râbnița din regiunea transnistreană Rezina din dreapta Nistrului a fost, din nou, blocat, transmite newsmaker.md.

Ora 18:51 O nouă alertă cu bombă a fost anunțată la o secție de votare din Varnița, în regiunea transnistreană, scrie Zona de Securitate citată de zdg.md. La fața locului sunt prezenți și oamenii legii.

Ora 18:45 Un grup de tineri moldoveni cântă în fața unei secții de votare din București. În mai multe orașe din diaspora moldovenii au jucat hore în fața secțiilor de votare:

Ora 18:31 O nouă alertă cu bomba pe podul Râbnița-Rezina, conform presei din Moldova, la scurt timp după ce circulația pe pod a fost reluată, fiind efectuate verificări după ce un bărbat cu o cutie suspectă a refuzat să prezinte conținutul acesteia, transmite newsmaker.md. O persoană a anunțat, la 112, că podul ar fi minat. Detalii, aici.

Ora 18:20 Record de voturi în diaspora: 266.578 de moldoveni au votat până la această oră, conform Comisiei Electorale Centrale, cel mai mare număr din ultimele trei decenii, de la declararea independenței în prezent, conform presei din Republica Moldova.

În primul tur, din cele aproape 240.000 de voturi valabile din străinătate, 70,7% au fost pentru candidata PAS, președinta Maia Sandu. Pe locul doi a fost liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi (14,6%), iar pe trei – candidatul socialiștilor, Alexandr Stoianoglo (8%), conform Europa Liberă Moldova.

Ora 18:15 Autoritățile Republicii Moldova au înregistrat, până la ora 16:00, 18 cazuri de corupere electorală, a informat șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, transmite Europa Liberă Moldova.

Potrivit autorității electorale, sunt în creștere și cazurile de transportare organizată a alegătorilor spre secțiile de votare. Până la această oră au fost înregistrate 12 cazuri.

Ora 18:10 Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat despre înregistrarea unor incidente de securitate cibernetică. Acestea țintește infrastructura informațională electorală, în speță cele de vizualizare a ratei de participare la scrutin, transmit Europa Liberă Moldova și agora.md.

Instituția vorbește despre atacuri cibernetice coordonate, spunând că atacurile „coordonate” provin „dintr-o varietate largă de resurse localizate în diverse state din întreaga lume.”

Ora 18:05 Patru alerte false cu bomba în secțiile din diaspora, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău, citat de agora.md. Alertele au fost anunțate în Frankfurt, Germania și Liverpool, Northampton, Marea Britanie.

MAE anunță că alarmele sunt false, menite doar să oprească procesul de votare. Autoritățile moldovenești au anunțat anterior despre intenția de alerte false și coordonează acțiunile cu autoritățile statelor vizate.

Ora 18:00 Jumătate din moldoveni au votat până la ora 18:00, conform Comisiei Electorale de la Chișinău.

Ora 17:52 La secțiile de votare din Belarus, Azerbaidjan și Turcia, unde, potrivit poliției, există indicii rezonabile că sunt transportați organizat alegători din Rusia, pot fi valorificate cel mult 7.800 de buletine de vot, transmite zdg.md. La acestea se adaugă cele 10 mii de buletine alocate pentru Federația Rusă. În total, în aceste patru țări au fost deschise șase secții de votare și au fost repartizate 17 800 de buletine de vot.

Ora 17:44 S-a depășit pragul de 1,5 milioane de alegători (49%).

Ora 17:40 A fost depășit pragul de 250.000 de votanți în diaspora. Numărul de votanți este semnificativ având în vedere că, în total, la această oră au votat 1.492.000 de moldoveni.

Ora 17:37 Aproximativ 21.000 de cetățeni moldoveni din Transnistria și-au exercitat dreptul la vot până la ora 17:00, conform zdg.md. Cei mai activi sunt cetățenii cu vârsta cuprinsă între 56 și 65 de ani.

Ora 17:35 Morți în liste electorale, muzică rusească și vot fără acte de identitate. Neregulile depistate de Promo-LEX.

Ora 17:30 Prezența tinerilor la urne este în creștere ușoară în ultima jumătate de oră, de la 39,3% la 41,6% în ultima jumătate de oră. Este vorba de categoriile 18-25 ani și 26-35 ani.

Ora 17:19 Serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Republica Moldova au fost ţinta unui atac cibernetic, în ziua desfăşurării turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, a anunţat, duminică, preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, citată de Agerpres.

Ora 17:11 O femeie a fost reținută de polițiști pentru trei zile în raionul Drochia, după ce a propus unei familii 4300 de lei pentru a vota „împotriva unui candidat” la funcția de președinte, transmite zdg.md. Într-un comunicat de presă, poliția anunță că femeia a fost denunțată de un bărbat de 68 de ani.

Ora 17:03 Traficul a fost reluat în urmă cu aproximativ o oră pe podul dintre cele două maluri ale Nistrului, Râbnița-Rezina, dar este îngreunat în urma unei alerte din cauza unei cutii suspecte, o mașină trece pe pod la aproximativ 5 minute conform relatărilor TV8.md.

Ora 17:00 Prezența la vot a ajuns la 47%, conform Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Cel mai mic procent al prezenței la vot (pe categorii de vârstă) s-a înregistrat la tineri, aproximativ 39% la această oră. Votanții care au votat în cel mai mare număr la categoriile lor de vârstă sunt 56-65 ani și 66-75 ani.

Ora 16:51 În secțiile din Beijing și Tokyo, unde votul s-a încheiat ca urmare a diferenței de fus orar, moldovenii au ales, conform Europa Liberă Moldova: Din 69 de moldoveni care au votat în secția din Japonia, 58 au votat-o pe Maia Sandu, iar din cei 73 de moldoveni care au votat în China, 59 au votat-o pe candidata PAS.

Ora 16:43 Comisia Electorală Centrală (CEC) și autoritățile naționale fac apel la cetățeni să sesizeze serviciul național unic de urgență 112 în caz că au informații referitoare la încălcarea legii, transmite zdg.md.

„Amintim că transportarea organizată a alegătorilor spre secția de votare în ziua votării, în scopul determinării acestora de a-și exercita drepturile electorale, este sancționată cu amendă de la 3 mii la 6 mii lei pentru persoanele fizice și de la 9 mii lei la 15 mii lei pentru persoanele juridice, cu sau fără privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an”, se arată în apelul CEC citat de zdg.md.

Ora 16:40 La Consulatul Republicii Moldova din Istanbul, alegătorii sau ore în șir la coadă pentru a intra să voteze, transmite agora.md. Majoritatea persoanelor ar fi stabilite în Turcia, dar „sunt multe suspiciuni de fraudă și lucruri nefirești aici”, spune, într-o intervenție live pentru publicația citată expertul WatchDog, Eugen Muravschi.

Ora 16:30 Misiunea de Observare Promo-LEX a înregistrat, până la ora 14:00, 544 de posibile încălcări electorale. Dintre ele, 316 incidente au fost confirmate, transmite Europa Liberă Moldova.

Ora 16:20 VIDEO Reporterii Info Sud-Est au relatat cum s-au văzut alegerile de la secția din Constanța, acolo unde există o comunitate importantă de cetățeni moldoveni, preponderent studenți. Aceștia au fost prezenți în număr mult mai mare comparativ cu primul tur, susține Vasile Cataragă, președintele singurei secții de votare din Constanța, amenajată în incinta Universității Ovidius, de pe bulevardul Mamaia.

Ora 16:09 La secția de votare din Northampton, Marea Britanie, s-au prezentat cei mai vârstnici cetățeni care și-au exercitat astăzi dreptul la vot: o doamnă de 82 de ani și un domn de 89 de ani, transmite MAE de la Chișinău citat de zdg.md.

Ora 16:07 Cum votează moldovenii din Rusia: Stau câte trei ore la cozi, din cauză că sunt deschise prea puține secții, susține un cetățean moldovean citat de RIA Novosti, transmite zdg.md.

„Stăm în picioare de trei ore până la trei ore și jumătate. Aici sunt oameni care stau, îngheață, și cred că nu vor trece toți, pentru că sunt deschise puține secții de votare”, a declarat pentru RIA Novosti unul dintre alegătorii care stau la coadă. El nu a exclus ca ora de deschidere a secției de votare să fie prelungită din nou, așa cum s-a întâmplat în primul tur.

Atmosfera din apropierea secției de votare este calmă, cu oameni care cântă și dansează pe melodii în limbile română și rusă, scrie sursa.

Ora 16:05 Agenția Servicii Publice (ASP) a emis 251 de acte de identitate provizorii duminică, între 07:00 – 13:00, și au distribuit 973 de buletine de identitate deja confecționate, a precizat instituția citată de newsmaker.md. Duminică, toate centrele multifuncționale activează până la ora 21:00, reamintește instituția.

Ora 16:00 Până la această oră au votat 1.286.998 moldoveni (inclusiv din diaspora), iar prezența la vot a depășit 43%, conform Comisiei Electorale Centrale (CEC).Prezența este cu aproape 4% mai mare decât în primul tur al alegerilor prezidențiale, conform Europa Liberă Moldova.

Ora 15:47 A fost depășit pragul de 200.000 de votanți în diaspora, conform Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.

Ora 15:22 Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, acuză încercări de fraudare a alegerilor la mai multe secţii din estul Europei:

”Poliţia, toate instituţiile responsabile vor documenta toate cazurile de corupere, de transportare, de motivare a alegătorilor, fie că vorbim de cei din stânga Nistrului, fie că vorbim de cei de peste hotare”, transmite Grosu. Detalii, aici.

Ora 15:20 Prezența la vot a depășit 40%, conform Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, care anunță că au votat aproape 1,2 milioane de cetățeni moldoveni la această oră.

Ora 15:10 Mai multe persoane neautorizate au fost observate la câteva secții de votare, în special în diasporă, cum înregistrează pe video fluxul de alegători, anunță reprezentantul Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor, Nicolae Panfil, într-o conferință de presă susținută duminică, 3 noiembrie, citat de zdg.md. Asemenea cazuri au fost înregistrate la Bologna, Barcelona, Rimini, Stutgard, Milano, Roma, dar și în Grigorievca, raionul Căușeni.

Ora 15:00 Prezența la vot se apropie de 39%, conform Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.

Ora 14:35 De reamintit că Guvernul de la Chișinău a notificat mai multe țări ale Uniunii Europene, inclusiv România, despre o posibilă tentativă a Rusiei de a perturba votul diasporei la secțiile de vot din străinătate, conform surselor guvernamentale ale Reuters.

Secțiile din Italia, Franța, Germania, Spania, Canada, România, SUA și Regatul Unit ar putea fi vizate, inclusiv prin alerte false cu bombă, cu scopul de a întrerupe procesul de vot.

Într-un mesaj adresat oficialilor europeni, autoritățile moldovenești au cerut aplicarea unor proceduri care să nu afecteze votul.

Ora 14:31 Poliția a sistat traficul de pe podul Râbnița – Rezina, transmite reporterul Europei Libere de la fața locului, conform unei postări de pe Facebook a publicației. Reprezentanții Poliției spun că la postul vamal intern se află o persoană suspectă care nu colaborează cu forțele de ordine și „deține o cutie suspectă”, refuzând să dezvăluie conținutul acesteia.

„Paza perimetrului este asigurată, iar serviciile specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției urmează să documenteze cazul și să verifice circumstanțele. Imediat ce cazul va fi documentat conform protocoalelor, traficul în zonă își va relua activitatea”, a spus Europei Libere, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție, Elena Băetrău.

Ora 14:27 Președinta Maia Sandu a revenit cu mesajul pe care l-a transmis la ieșirea din secția de vot. Candidata pro-europeană a vorbit din nou despre ”hoții” care ”vor să ne cumpere votul, hoții vor să ne cumpere țara, dar puterea oamenilor este infinit mai mare decât orice mârșăvenie a lor. Puterea Moldovei este în fiecare dintre voi! Ieșiți la vot!”, a fost mesajul Maiei Sandu:

Ora 14:15 Şeful Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, şi-a exprimat îngrijorarea, duminică, la ieşirea din secţia de votare, în legătură cu transportarea organizată a alegătorilor, transmite notează IPN, citată de News.ro.

Grosu a precizat că “grupările criminale nu se liniştesc” şi că sunt deja înregistrate informaţii despre tentativele de transportare organizată a alegătorilor prin curse charter în Belarus şi Turcia.

“Poliţia şi toate instituţiile responsabile vor documenta toate cazurile de corupţie şi de transportare a alegătorilor, fie că vorbim despre cei din stânga Nistrului, fie ca vorbim de cei de peste hotare, în special din zona de est”, a adăugat preşedintele Parlamentului.

Ora 14:00 A fost depășit pragul de 1 milion de alegători, prezența la vot a atins 35%, conform Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Prezența la vot arată astfel conform informațiilor oficiale, pe sexe și categorii de vârste:

Ora 13:05 Premierul României, Marcel Ciolacu, îi îndeamnă pe toţi cetăţenii Republicii Moldova să meargă la vot şi să opteze pentru Maia Sandu, transmite Agerpres. Alternativa rusească „înseamnă doar condamnare la sărăcie şi izolare internaţională”, scrie premierul român, duminică, pe Facebook.

„Îi îndemn pe toţi cetăţenii Republicii Moldova, din ţară sau din diaspora, să meargă astăzi la vot şi să aleagă calea europeană. Un vot masiv pentru doamna Maia Sandu va însemna o şansă în plus pentru fiecare dintre ei la o viaţă mai bună, în democraţie, stabilitate şi pace. Alternativa rusească înseamnă doar condamnare la sărăcie şi izolare internaţională. Miza este istorică. Şi este nevoie de fiecare vot pentru a ţine Republica Moldova aproape de România şi Uniunea Europeană! Aşadar, mergeţi la vot şi alegeţi Maia Sandu cu toată încrederea!”, a transmis Ciolacu.

Ora 13:00 Prezența la vot a ajuns la 30%, conform Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, care transmite aici informații în timp real.

Ora 12:54 Cum afli la ce secție de votare poți să votezi: Listele de pe teritoriul țării, inclusiv stânga Nistrului, și din străinătate, conform zdg.md.

Ora 12:50 Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că duminică toate centrele multifuncționale activează conform programului de muncă special: de la 07:00 până la 21:00, transmite zdg.md. Astfel, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova cu vârsta peste 18 ani vor fi eliberate buletine de identitate provizorii și vor fi înmânate buletinele de identitate confecționate. Buletinul de identitate provizoriu va fi eliberat în mod gratuit, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova care nu dețin act de identitate sau al căror buletin de identitate nu este valabil. Votarea se efectuează între orele 07:00 și 21:00.

Ora 12:40 Ambuteiaje se formează pe podul peste Nistru care leagă Rîbnița de Rezina, de la primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, transmite agora.md care amintește că, în al doilea tur la prezidențiale, cetățenii moldoveni din Transnistria votează mai activ decât în primul tur al alegerilor prezidențiale. În satul Varnița, prezența este dublă la orele prânzului, comparativ cu primul tur, mai arată sursa citată.

Ora 12:20 Cele trei secții de vot din centrul vechi din București sunt tot mai aglomerate duminică, la prânz, conform imaginilor G4Media:

Ora 12:15 Prezența la vot a depășit pragul de 25%, peste 720.000 de moldoveni au votat.

Ora 12:12 Câțiva moldoveni din Italia au încins o horă chiar lângă secția de votare. Este vorba despre cetățenii Republicii Moldova stabiliți în comuna Limone sul Garda, provincia Brescia, care au venit să voteze la secția din Trento. S-au încins în horă și moldovenii din Tel Aviv. „Nu există alegeri fără horă!”, a comunicat Ambasada Republicii Moldova din Israel. Menționăm că până la această oră, peste hotarele țării, au votat peste 78 de mii de alegători.

Ora 12:05 Președinta Maia Sandu a intrat și a ieșit din secția de vot în aplauzele moldovenilor care așteptau să voteze. Candidata pro-europeană a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a declarat, la ieșirea de la urne, că ”hoții vor să cumpere votul, hoții vor să ne fure țara”, dar că are încredere în moldoveni:

„Eu am votat cu Moldova. Am încredere că cetățenii noștri vor alege bine pentru țara noastră. Ei de fiecare dată au dus țara înainte și au protejat-o de rele. Astăzi mai mult ca niciodată trebuie să fim uniți, să ne păstrăm pacea, să ne păzim votul, să ne păzim independența. Hoții vor să ne cumpere votul. Hoții vor să ne cumpere țara, dar puterea oamenilor este infinit mai mare decât orice mârșăvenie a lor. Puterea Moldovei este în fiecare dintre voi. Ieșiți la vot cu credință și cu speranță. Capul sus, moldoveni! (…)”, a spus Maia Sandu citată de zdg.md.

Mesajul video integral, aici.

Ora 12:00 Prezența la vot a fost 23,66% la ora 12:00, peste 667.000 de moldoveni exercitându-și dreptul de vot, conform Comisiei Electorale Centrale.

Ora 11:55 Peste 1500 de votanți s-au prezentat la urne la o secție din București, conform agora.md. La aceeași secție, în primul votaseră până la aceeași oră doar puțin peste 700 de alegători.Un membru al Biroului electoral a declarat, pentru agora.md că este posibil ca toate buletinele de vot să fie epuizate înainte de închiderea secției de votare.

Ora 11:45 Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean: Ministerul de Interne lucrează pentru prevenirea unui atac asupra democraţiei.

Ora 11:40 Prezența la vot la alegerile prezidențiale arată astfel, conform graficului realizat de TV8.md (21% la ora 11:30, în turul 2 din 2024):

Ora 11:35 Cetățenii moldoveni din regiunea Kursk au mers să voteze la secțiile de votare din capitalele Minsk și Baku, transmite agora.md. În presa din Belarus au apărut mai multe imagini cu moldoveni așteptând la cozile de la aceste secții de votare. De asemenea, în presa rusă au apărut imagini video cu moldoveni aduși cu avioane din Moscova la secții de votare din Belarus, Azerbaidjan și Turcia.

Ora 11:20 Poliția din Republica Moldova a anunțat că spre malul drept al Nistrului, unde sunt deschise secțiile de votare pentru alegătorii din Transnistria există un „flux în creștere de transport și persoane”, transmite TV8.md.

Ora 11:14 Igor Dodon, fostul președinte pro-rus al Moldovei și liderul Partidului Socialiștilor, din partea căruia candidează Alexandr Stoianoglo pentru funcția de șef al statului, a declarat, la ieșirea din secția de vot:

„Am votat pentru dreptate, am votat pentru un președinte care oprește Constituția, care să oprească ura și xenofobia. (…) Astăzi este posibil de făcut schimbarea, de aceea vă îndemn toți cetățenii să ieșim la vot”, a declarat Igor Dodon, citat de zdg.md.

Ora 11:07 Prezența la vot este de 17,69%, conform informațiilor furnizate în timp real de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, după cum urmează pe categorii de vârstă (% din numărul total de votanți):

18-25 ani – 4.80% (23635 votanți)

26-35 ani – 9.18% (45193 votanți)

36-45 ani – 15.52% (76412 votanți)

46-55 ani – 17.66% (86910 votanți)

56-65 ani – 25.06% (123348 votanți)

66-75 ani – 22.63% (111379 votanți)

76+ ani – 5.13% (25270 votanți)

Ora 11:00 GALERIE FOTO Cozi la secțiile de votare din București: Moldovenii își aleg președintele.

Ora 10:54 Presa din Belarus a surprins atmosfera de la Ambasada Republicii Moldova din Minsk, transmite TV8.md. Moldovenii care s-au adunat să voteze în turul doi al alegerilor prezidențiale sunt întâmpinați cu ceai cald și gustări. Pe uniformele voluntarilor se observă inițialele „BSRM BY”, care aparțin organizației de tineret a Belarusului susținută de stat și în particular, de Alexandr Lukașenko.

Ora 10:45 Premierul Dorin Recean așteaptă să voteze. Acesta a acuzat tentative de fraudare a alegerilor și a îndemnat populația să nu se lase intimidată la aceste alegeri:

„Am votat pentru pace și prosperitate, pentru ca noi să fim liberi să construim viața noastră aici, acasă. Suntem într-un moment de atac din partea grupărilor criminale, care au cumpărat foarte multe voturi. Este important să ne mobilizăm, să votăm, pentru că votul nostru va învinge frauda electorală pe care o perpetuează. Atât Ministerul de Interne cât și celelalte instituții lucrează intensiv pentru a preveni acest atac asupra democrației noastre. Votul nostru va decide care este viitorul Republicii Moldova. Astăzi trebuie să alegem liderul care ne va conduce spre prosperitate”, a transmis Recean citat de TV8.md.

Ora 10:40 Mai mulți polițiști vor fi prezenți în preajma secțiilor de votare de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, unde are loc turul II al alegerilor prezidențiale, conform newsmaker.md. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța cetățenilor. Precizările au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, pentru publicația din Moldova.

Ora 10:09 Alegerile vor fi câștigate de acel candidat care obține cel mai mare număr de voturi. În cazul în care, ipotetic vorbind, ambii candidați vor acumula un număr egal de voturi, atunci câștigător va fi cel care a obținut cel mai bun rezultat în turul întâi, explică TV8.md.

Ora 10:04 Vezi aici averile declarate ale celor doi candidați la alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

Ora 10:00 Peste 280.000 de alegători (peste 10%) au votat până la ora 10:00, conform informațiilor furnizate de Comisia Electorală Centrală, citate de TV8.md. Potrivit cifrelor de la această oră, bărbații care votat sunt mai mulți la număr ca femeile. Totodată, cei mai harnici votanți sunt cei din categorie de vârstă 56-65 de ani, iar cele mai multe voturi au fost înregistrate, la fel ca în turul I, în raionul Dondușeni.

Ora 09:45 Prezența la vot la ora 9:30 este mai mare decât în turul I, chiar și decât în turul II al scrutinului din 2016. Cu toate acestea, este mai mică decât în turul II al prezidențialelor din 2020, transmite agora.md.

Ora 09:40 Întrebat de presă despre informațiile din spațiul public despre mai multe autocare venite în Republica Moldova din Federația Rusă, care ar fi adus gratis cetățenii pentru a vota acasă, Alexandr Stoianoglo a declarat că „noi pe nimeni nu am adus în țară silit”, transmite zdg.md.

Ora 09:26 Alegătorii, care se regăsesc în listele celor care și-au vândut votul grupării „ȘOR”, sunt întâmpinați în adiacentul secțiilor de votare de oamenii legii și amendați. Informația a fost confirmată de sursele Deschide.md. Mai exact, ar fi vorba de persoane, numele cărora figurează în listele ridicate de oamenii legii în cadrul perchezițiilor desfășurate zilele trecute la membrii grupării criminale „ȘOR” și blocului „Victoria” în mai multe raioane din Republica Moldova.

Ora 09:15 Cele două secții de votare din Rusia au fost asaltate de moldoveni încă de la primele ore ale dimineții, transmite agora.md. Presa rusă scrie că alegătorii de la ambasada Republicii Moldova la Moscova se întind pe mai mult de 200 de metri, la fel ca în primul tur al alegerilor prezidențiale și referendumului constituțional. Atunci, Ministerul de Externe sublinia că cozile ar fi fost create artificial, prin transportarea organizată a alegătorilor.

Ora 09:11 Alexandr Stoianoglo, însoțit de soție și cele două fiice, a declarat, în limba română, la ieșirea de la urne că a votat pentru ”Moldova care nu stă cu mâna întinsă, dar dezvoltă în armonie relațiile și cu Estul și cu Vestul”, iar apoi a început să vorbească în limba rusă.

”Eu îndemn toată lumea să iasă la vot și să realizeze dreptul constituțional de a alege”, a mai spus Stoianoglo în română.

Ora 09:07 Republica Moldova a notificat mai multe ţări ale Uniunii Europene că este de părere că Rusia va încerca să perturbe votul diasporei la secţiile de vot din afara ţării, inclusiv în România, în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, a declarat pentru Reuters o sursă din guvernul de la Chişinău, transmite Agerpres.ro.

Ora 09:05 Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat, la ieșirea de la urne: ”Noi cu toții ne dorim ca Republica Moldova să prospere”.

Ora 08:47 La nici două ore de la deschiderea secțiilor de votare din R. Moldova, 4,2% dintre alegători și-au exprimat votul, ceea ce reprezintă peste 114 mii de persoane, notează agora.md. În afara țării, peste 13 mii de alegători și-au făcut alegerea pentru viitorul președinte al țării.

Ora 08:37 Adresele mai multor secții de vot din diaspora au fost modificate, transmite agorda.md. Astfel, Ministerul Afacerilor de Externe atenționează alegătorii din Italia, Marea Britanie, Belgia, Franța și Spania să verifice noile adrese, înainte de a merge să voteze.

Ora 08:32 CEC anunță că cele 1.988 de secții de vot s-au deschis la ora 07:00 și că nu sunt incidente, transmite radiochisinau.md.

Ora 08:20 La secțiile de votare din București, cetățenii moldoveni cu drept de vot au format cozi încă înainte de deschiderea secțiile de votare, transmite agorda.md. După prima oră, rândul persoanele care așteaptă să-și exercite votul a fost de două ori mai mare.

Ora 08:00 La cele trei secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană de la Varnița deja s-au format cozi, transmite Zona de Securitate, transmite zdg.md. În turul doi de scrutin al alegerilor prezidențiale, 30 de secții de votare au fost deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului.

Ora 07:40 Mai mulți cetățeni moldoveni din diaspora sunt primii care au votat la alegerile de duminică. Aceștia se aflau în calitate de turiști, în Japonia.

„(…) Vă îndemnăm cu cel mai mare respect să ieșiți și să vă exprimați votul la orice secție de votare. Suntem bucuroși că suntem primii care au făcut acest lucru și în general cred că ar fi bine ca toți moldovenii să se obișnuiască să fie primii în ceva (…)”, a spus unul dintre cetățenii moldoveni care și-a exercitat dreptul la vot.

Ora 07:24 Cinci persoane, reținute în Republica Moldova pentru tentativă de incendiere a sediul Comisiei Electorale și a mașinilor de poliție. Ei au declarat că au fost angajați de un bărbat din Rusia căruia trebuia să îi trimită fotografii-dovadă. Detalii, aici.

Ora 07:19 Oamenii aduși organizat de fugarul pro-rus Ilan Șor la secțiile de votare deschise la Moscova în primul tur și-au dat masiv votul pentru Alexandr Stoianoglo. Numele lui Stoianoglo apare și în indicațiile privind acordarea votului din 20 octombrie transmise pe Telegram către rețeaua lui Șor. Citește aici o investigație a Ziarului de Gardă despre relația celor doi.

Ora 07:17 Poliția din Republica Moldova a anunțat vineri printr-un comunicat „un atac masiv de falsuri” parvenite prin adrese electronice și apeluri, cu îndemnul de a vota un anumit candidat electoral în schimbul unei sume de bani, transmite Ziarul de Gardă. Detalii, aici.

Ora 07:13 Mai mulți jurnaliști din Republica Moldova au fost apelați de pe numere necunoscute și amenințați cu moartea. Guvernul de la Chișinău a precizat că „toate aceste cazuri sunt raportate la poliție”, potrivit agora.md. Detalii, aici.

Ora 07:10 Peste 2,7 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Maia Sandu, a obţinut în primul tur 42,49% din voturi, în timp ce socialistul Stoianoglo a fost votat de 25,95% dintre alegători. Secţiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 7:00- 21:00. Detalii despre organizarea alegerilor, aici.

Ora 07:08 Parlamentul Republicii Moldova a emis un comunicat prin care dezminte și condamnă atacul de falsuri transmise în numele instituției în care cetățenii sunt îndemnați să voteze pentru un anumit candidat electoral, duminica la cel de al 2-lea tur al alegerilor prezidențiale, informeează tvrmoldova.md. Detalii, aici.

Ora 07:07 Mai multe autocare cu cetățeni moldoveni care se întorceau din Federația Rusă au trecut frontiera Republicii Moldova în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, transmite TV8.md. Potrivit Poliției, „toți acești transportatori sunt fără careva acte permisive sau contracte de prestări de serviciu în acest scop. Constatăm că este o formă de transportare organizată într-un anumit interes”. Detalii, aici.

Ora 07:04 Una dintre principalele probleme ridicate de analiști vizează Transnistria, o fâșie separatistă cu conducere pro-rusă despre care aceștia spun că, în cazul unui guvern favorabil Rusiei la Chișinău, ar putea deveni un alt front în războiul Rusiei. Vezi o analiză CNN aici.

Ora 07:02 G4Media a scris în exclusivitate despre cei patru influenceri maneliști cu milioane de urmăritori care au postat miercuri aproape concomitent mesaje prin care îi îndemnau pe cetățenii din Republica Moldova să îl voteze pe Stoianoglo, politician susținut de partidul pro-rus PSRM. Aceștia și-au cerut scuze ulterior și au retras videoclipurile spunând că au fost induși în eroare de un ”prieten din Moldova” care le-a cerut să-l ajute. Și manelistul Jador susține că i s-a propus o sumă mare de bani pentru a-l promova pe Stoianoglo, dar că a refuzat.

Ora 07:00 Mai multe percheziții au avut loc sâmbătă, în Chișinău și în orașul Rîșcani, într-un dosar cu acuzații de finanțare ilegală și corupere electorală, transmite TV8.md. Potrivit Poliției din Republica Moldova, simpatizanți și membri ai organizației criminale ,,Șor” și ai Blocului Victorie racolează oameni și le propun bani, pentru ca aceștia să voteze împotriva unui candidat înregistrat în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale. Detalii, aici.