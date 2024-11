VIDEO Influencerii maneliști care l-au promovat pe candidatul pro-rus Alexandr Stoianoglo și-au cerut scuze public: M-a rugat un prieten din Republica Moldova / Nu am luat nici un ban / Îmi cer iertare fraților noștri de peste Prut și țării mele

Culiță Sterp și Bogdan Mocanu, doi dintre cei patru influencerii maneliști care l-au promovat pe candidatul pro-rus Alexandr Stoianoglo prin clipuri pe rețelele sociale, și-au cerut vineri scuze public prin alte clipuri video. G4Media a scris în exclusivitate despre cei patru influenceri cu milioane de urmăritori care au postat miercuri aproape concomitent mesaje prin care îi îndemnau pe cetățenii din Republica Moldova să îl voteze pe Stoianoglo, politician susținut de partidul pro-rus PSRM.

Despre subiect a scris și Pagina de Media.

Culiță Sterp a spus în declarația de vineri că a realizat clipul de promovare la rugămintea unui prieten din Republica Moldova, fără să fi primit vreun ban. El a spus însă că după ce a șters clipul inițial, i s-ar fi promis ”sume mari” de bani pentru a-l reposta.

”Îmi cer iertare fraților noștri de peste Prut și țării mele pentru situația pe care am creat-o fără să îmi dau seama. E cea mai mare lecție pe care am primit-o eu. Când mă uit din exterior, nu știu cum am putut fi atât de prost și de naiv. M-a rugat un prieten din Republica Moldova la care am fost acasă și mi-a fost oarecum rușine de el. Am fost prea naiv și am crezut prea mult în oameni. Ulterior, ați văzut și voi ce amploare a luat. Eu ar trebui să rămân la meseria mea de cântăreț și nu să fac videoclipuri despre politică. În legătură cu partea financiară – nu am luat nici un ban. Dacă cineva are vreo dovadă, îl rog să o pună aici. Dacă eram plătit nu aveam voie să șterg clipul. Dar eu l-am șters. Ulterior mi s-au propus sume mari de bani ca să nu șterg clipul”, a spus Culiță Sterp.

@culita_sterp_official V-aş ruga, înainte să comentați, să ascultați până la final, şi mai ales partea de la final! Dummezeu să fie cu voi la alegerile de Duminică şi să vă ajute să fie exact asa cum vreti voi ca de aia am postat video asta acum ca să aveti timp să il vedeti si sa luati decizia corecta! Vă multumesc pentru intelegere si imi cer scuze incă o data. Imi e rusine pentru toata sitiatia creata. ♬ sunet original – Culiţa Sterp

Un vloger din Republica Moldova, Sandu Ustețchii, este acuzat de mai mulți utilizatori pe contul său de Instagram că e cel care i-a racolat pe influencerii români în campania pro-Stoianoglo. De altfel, Ustețchii a publicat el însuși pe Instagram un clip în care apare alături de Iancu Sterp și Denisa Coțolan, la nunta acestora. G4Media l-a contactat pe Sandu Ustețchii pentru a-i adresa întrebări despre campania de promovare, dar bărbatul care a răspuns a susținut că numărul de telefon e greșit. Numărul său de telefon e cel postat chiar de Sandu Ustețchii pe conturile sale de Instagram și Viber.

Ulterior, el i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să voteze pentru ”valori europene”, fără să pronunțe însă numele vreunuia dintre cei doi candidați rămași în cursă – Maia Sandu sau Alexandr Stoianoglo.

”Mi-e rușine de mine și de toată situația asta. Îmi cer iertare și în numele familiei mele, a lui Iancu și Denisa. Jur cu mâna pe inimă că nu s-a luat nici un ban. Aș vrea ca și frații noștri de peste Prut să se bucure de aceeași democrație ca și noi, aceeași libertate de exprimare și aceleași valori europene ca și noi”, a spus Culiță Sterp.

Și Bogdan Mocanu a publicat un clip similar, potrivit Pagina de Media. El a indicat drept sursă a clipului ”un prieten care lucrează pentru o agenţie din Republica Moldova”, dar nu a spus dacă a fost plătit sau nu.

„Mă simt dator să vă spun că am făcut o greşeală. Un prieten care lucrează pentru o agenţie din Republica Moldova mi-a cerut ajutorul, iar eu, fără să filtrez prea bine informaţia, am zis că-l ajut. Din bun simţ, ar fi trebui să mă interesez mai bine înainte despre omul despre care vă vorbeam în secvenţele din clipul pe care l-am postat, secvenţe care la acel moment nu mi s-a părut că ar fi în neregulă. Vă vine sau nu să credeţi, când e vorba despre campanii, îmi fac temele, testez produsul, verific informaţia, însă în acest caz a fost ceva nou chiar şi pentru mine să vorbesc despre un politician care nici măcar nu este din România. Oamenii sunt supuşi greşelii, iar eu am muşcat-o. Nu pot să fac decât să vin în faţa voastră şi să-mi recunosc greşeala”, a spus Bogdan Mocanu.

Tot vineri, cântăreața de origine moldoveană Irina Rimes i-a criticat pe maneliștii-influenceri români pentru că au făcut propagandă pentru candidatul pro-rus Alexandr Stoianoglo în turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Ea a lansat un îndemn pentru participarea la vot.

„De obicei nu mă bag în politică, dar azi am vizionat un clip pe TikTok. Dragii mei colegi, ce înseamnă asta? De ce faceți asta? De ce? Mai mulți artiști din industria românească, care habar n-au cine este candidatul despre care vorbesc fac filmulețe de susținere pentru acel candidat. Eu de obicei nu mă bag în politică și nici acum nu o să mă bag în politică. Mesajul meu pe care vreau să îl transmit acum este de ordin civic. Ieșiți la vot! Nu vă spun pentru cine să votați. Dacă vă întrebați care este poziția mea, eu cred că fiecare om care se uită la filmulețul ăsta știe care este poziția mea, pentru că eu am niște valori”, a spus Irina Rimes.

Context. O campanie de promovare a candidatului pro-rus Alexandr Stoianoglo la președinția Republicii Moldova a început miercuri în România, pe platforma TikTok, prin intermediul mai multor influenceri, după cum a scris jurnalistul Alin Cristea pe G4Media.

Toți cei patru maneliști-influenceri români care au făcut propagandă pentru candidatul pro-rus Alexandr Stoianoglo și-au șters clipurile după doar o zi. E vorba despre Culiță Sterp, Iancu Sterp și Denisa Coțolan, care și-au șters joi clipurile postate miercuri pe TikTok. Ultimul influencer care și-a șters clipul este Bogdan Mocanu.

