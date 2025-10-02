G4Media.ro
BREAKING LIVE Mai multe persoane au fost înjunghiate într-un în atac „terorist”…

Atac sinagogă Manchester
BREAKING LIVE Mai multe persoane au fost înjunghiate într-un în atac „terorist” de Yom Kippur la sinagoga din Manchester / Suspectul a fost împușcat

Mai multe persoane au fost înjunghiate și lovite de un vehicul la o sinagogă din Manchester, a declarat poliția britanică. Suspectul a fost împușcat de poliție, dar se crede că este în viață după atacul de joi dimineață de la sinagoga Heaton Park din Crumpsall. Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, incidentul este tratat ca un atac terorist.

UPDATE 12:46 Poliția face noi Precizări:

  • „Poliția a fost chemată la Sinagoga Congregației Evreiești din Heaton Park, pe Middleton Road, Crumpsall, la ora 9:31, de către un membru al publicului, care a declarat că a văzut o mașină care se îndrepta spre membri ai publicului și că un bărbat a fost înjunghiat”.
  • GMP a declarat PLATO și un incident major la ora 9:37. Polițiștii din Greater Manchester au tras focuri de armă la ora 9:38. Un bărbat a fost împușcat, fiind considerat autorul infracțiunii.
  • Paramedicii au sosit la fața locului la ora 9:41 și acordă îngrijiri medicale membrilor publicului, în prezent patru membri ai publicului având leziuni cauzate atât de vehicul, cât și de înjunghieri.
  • Membrii publicului sunt rugați să evite zona în timp ce poliția continuă să se ocupe de incident.”

UPDATE 12:43 Patru persoane au fost rănite în atac, potrivit BBC.

UPDATE 12:40 Primarul Greater Manchester, Andy Burnham, a declarat că „pericolul imediat pare să fi trecut”.

UPDATE 12:39 Poliția din Greater Manchester a confirmat că suspectul în atacul asupra sinagogii din Crumpsall a fost împușcat.

Incidentul din Manchester are loc în ziua de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul religios evreiesc.

Un număr mare de evrei frecventează sinagogile și postesc în această zi.

Serviciul de ambulanță din nord-vest a confirmat că a fost declarat un incident major în Crumpsall, Manchester.

 

Tags:
