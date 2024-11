BREAKING LIVE Diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi a scăzut sub 900 de voturi / Încă se numără în secțiile din Diaspora / Pro-rusul Călin Georgescu se menține pe primul loc, cu peste 2 milioane de voturi/ Cum arată votul în diaspora

Călin Georgescu, un candidat pro-rus și cu poziții ultra-naționaliste și anti-europene, se situează pe primul loc, cu peste 22% din voturi. Distanța dintre candidatul PSD, Marcel Ciolacu, și USR, Elena Lasconi, se micșorează constant. În acest moment, Lasconi mai are nevoie de 12.000 de voturi pentru a trece pe locul doi, în condițiile în care mai sunt de numărat mai puțin de 300.000 de voturi. Niciunul dintre exit-poll-urile publicate după închiderea urnelor nu au previzionat un astfel de rezultat.

Vezi aici în timp real:

LIVE, primele rezultate și declarațiile principalilor lideri politici după prezentarea exit-poll-urilor:

UPDATE 08:31 Distanța dintre Marcel Cioalcu și Elena Lasconi s-a micșorat la 883 de voturi.

UPDATE 08:00 Votul este încheiat, în acest moment, în toate secțiile din străinătate, ultimele secții închise fiind în SUA și Canada.

UPDATE 07:55 Diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi a scăzut la 3700 de voturi. Încă se numără voturile din Diaspora.

UPDATE 07:20 Diferența între Lasconi și Ciolacu s-a redus la sub 5000 de voturi. Mai sunt de numărat aproximativ 260.000 de voturi.

UPDATE 06:36 Diferența dintre Lasconi și CIolacu s-a redus la 12.000 de voturi. Trendul de reducere a diferenței se menține. Mai sunt de numărat circa 300.000 de voturi.

UPDATE 05:56 Vlad Voiculescu (USR) afirmă, pe pagina sa de Facebook, că mai sunt 136 secții de numărat, dintre care cam jumătate în străinătate (SUA și Canada în special).

“La Boston cifrele sună așa:

– Lasconi: 205

– Ciolacu: 7

– Georgescu: 30

– Simion: 18”

UPDATE 05:51 Diferența dintre Lasconi și Ciolacu s-a redus la 25.000 de voturi, dar candidata USR rămâne în continuare pe locul trei. Trendul de reducere a diferenței se menține. Mai sunt de numărat circa 320.000 de voturi.

UPDATE 05:19 BREAKING Elena Lasconi trece de pragul de 19% și mai are nevoie de 33.000 de voturi pentru a-l depăși pe Marcel Ciolacu și a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale

UPDATE 05:09 USR: Se va juca la câteva mii de voturi / Diaspora poate salva, din nou, ţara! / Apel către românii din SUA şi Canada, unde încă se votează. Detalii aici

UPDATE 05:02 Spotmedia: Istoricul austriac care a avertizat de doi ani despre Călin Georgescu: Ce înseamnă pentru România această ascensiune legionară fără precedent. Detalii aici

UPDATE Ora 04:36 După numărarea a 95% din voturi (8.989.410 din totalul de 9.462.816), clasamentul arată astfel:

Călin Georgescu: 22,62%

Marcel Ciolacu: 19,53%

Elena Lasconi: 18,84%

George Simion: 13,94%

Nicolae Ciucă: 8,89%

UPDATE 04:13 Rezultatele provizorii la votul din diaspora, după centralizarea a 83,78% din procesele verbale: Călin Georgescu – 42,45% (256.071 voturi), Lasconi – 27,14% (163.743 voturi), / Marcel Ciolacu, doar 3,05% (18.389 de voturi). Trendul votului este în continuare în favoarea lui Călin Georgescu, dar Lasconi continuă să strângă voturi.

UPDATE 03:51 Cum suntem văzuți în presa internațională, după ce pro-rusul legionar Călin Georgescu a intrat în turul doi: ”Candidatul care îl laudă pe Putin conduce în România” / ”Rezultat șocant” / ”Spune că războiul din Ucraina e întreținut de interesele americane” / ”Vine de nicăieri”

UPDATE 03:31 Nicușor Dan, apel la votanții din SUA și Canada: Voturile o pot duce pe Elena Lasconi în turul II. Detalii aici

UPDATE 03:25 Elena Lasconi, la 03:00: Pare că e bine, dar suntem rezervați / Calculele arată 120.000 de voturi peste, dar să vedem / Știți cum o să lupt pentru țara asta?. Detalii aici

03:17 La această oră, diferența de vot dintre Ciolacu și Lasconi este de 111.868 voturi

UPDATE 03:13 ERATĂ Elena Lasconi se află pe locul trei, o eroare de calcul a determinat atribuirea unui număr greșit de voturi candidatei USR. În momentul de față, Marcel Ciolacu, locul 2, are 1.736.618 voturi (19,85%), iar Elena Lasconi are 1.621.131 voturi (18,53%)

UPDATE 02:49 BREAKING Marcel Ciolacu cade sub pragul de 20%, Lasconi are 18,35%

UPDATE 02:40 Rezultatele provizorii la votul din diaspora, după centralizarea a 69,47% din procesele verbale: Călin Georgescu – 40,49% (174.485 voturi), Lasconi – 28,03% (120.772 voturi), / Marcel Ciolacu, doar 3,36% (14.472 de voturi). Trendul votului este în continuare în favoarea lui Călin Georgescu, dar Lasconi continuă să strângă voturi.

UPDATE Ora 02:36 După numărarea a peste 90% din voturi (8.560.345 din totalul de 9.462.816), clasamentul arată astfel:

Călin Georgescu: 22,25%

Marcel Ciolacu: 20,09%

Elena Lasconi: 18,22%

George Simion: 14,11%

Nicolae Ciucă: 9,07%

UPDATE Ora 02:10 VIDEO Elena Lasconi, apel la românii din SUA și Canada să vină la vot: De voi depinde să păstrăm drumul spre Occident așa cum am ales în 1989

UPDATE 01:46 Expert Forum: Campania #echilibrusiverticalitate de pe TikTok a fost a lui Călin Georgescu / Cum a crescut Călin Georgescu în sondaje? (studiu). Detalii, aici

UPDATE 01:40 Rezultatele provizorii la votul din diaspora, după centralizarea a 50,42% din procesele verbale: Călin Georgescu – 38,93% (107.894 voturi), Lasconi – 28,35%, / Marcel Ciolacu, doar 3,74% (10.363 de voturi). Trendul votului pare a fi în continuare în favoarea lui Călin Georgescu.

UPDATE Ora 01:36 După numărarea a aproape 86% din voturi (8.117.079 din totalul de 9.462.816), clasamentul arată astfel:

Călin Georgescu: 22,11%

Marcel Ciolacu: 20,63%

Elena Lasconi: 17,44%

George Simion: 14,29%

Nicolae Ciucă: 9,23%

UPDATE 00:58 VIDEO Momentul în care Călin Georgescu nu se poate dezice de Putin și devine irascibil când este rugat să răspundă cu ”Da” sau ”Nu” dacă îl admiră / Georgescu, după invazia Rusiei în Ucraina: ”Putin își iubește țara”. Detalii, aici

UPDATE 00:16 După numărarea a peste 80% din voturi (7.588.336 din totalul de 9.461.451), clasamentul arată astfel:

Călin Georgescu: 22,04%

Marcel Ciolacu: 21,22%

Elena Lasconi: 16,50%

George Simion: 14,52%

Nicolae Ciucă: 9,42%

UPDATE 00:45 Rezultatele provizorii la votul din diaspora: Călin Georgescu – 32,4%, Lasconi – 31,47%, / Marcel Ciolacu, doar 4,5%. Trendul votului pare a fi însă în favoarea lui Călin Georgescu. Detalii aici.

UPDATE 00:46 Experiența unui student: de ce au votat tinerii din jurul meu masiv cu Călin Georgescu. Detalii aici

UPDATE 00:16 După numărarea a peste 76% din voturi (7.191.356 din totalul de 9.461.451), clasamentul arată astfel:

Călin Georgescu: 21,99%

Marcel Ciolacu: 21,60%

Elena Lasconi: 15,96%

George Simion: 14,67%

Nicolae Ciucă: 9,51%

Călin Georgescu scade sub 22%, Elena Lasconi se apropie lent de pragul de 16%

UPDATE Ora 23:55 Marcel Ciolacu scade sub 22%, fiind cotat cu 21,85% după numărarea a peste 72% din voturi. Călin Georgescu este în continuare pe locul 1, cu 22,05% din voturi, iar Elena Lasconi pe locul trei, cu 15,49%

UPDATE 23:41 Călin Georgescu urcă pe locul I, cu 22,08% din voturi, urmat de Marcel Ciolacu 22,07% și Elena Lasconi – 15,13%

UPDATE Ora 23:37 După numărarea a 67% din voturi (6.345.298 din totalul de 9.461.451), clasamentul arată astfel:

Marcel Ciolacu: 22,12%

Călin Georgescu: 22,10%

Elena Lasconi: 15,04%

George Simion: 14,92%

Nicolae Ciucă: 9,61%

UPDATE 23:21 George Simion îl susține pe Călin Georgescu: ”I-am transmis felicitări domnului Călin Georgescu, este o opțiune suveranistă / Orice e mai bun decât PSD”. Detalii aici

UPDATE 23:12 Liderul PNL București, Sebastian Burduja, primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, liderul PNL Bistrița-Năsăud cer demisia conducerii partidului / „ Echipa actuală trebuie să plece acasă. Imediat!” / „Conducerea actuală a PNL a ratat complet obiectivul pe care și l-a asumat. A livrat doar un eșec lamentabil”. Detalii aici

UPDATE Ora 23:10 Rezultatele exit-poll-ului CIRA (The Center for International Reserch and Analyses), aferente orei 21.00 și fără a lua în calcul voturile din Diaspora:

Marcel Ciolacu: 24,1%

Elena Lasconi: 19,6%

Călin Georgescu: 17,1%

George Simion: 13,8%

Nicolae Ciucă: 12,7%

Mircea Geoană: 5,1%

Kelemen Hunor: 5,2%

Cristian Diaconescu: 1,6%

Alții: 1%

UPDATE Ora 23:03 După numărarea a 50,17% din voturi, clasamentul arată astfel:

Marcel Ciolacu: 22,62%

Călin Georgescu: 22,15%

George Simion: 15,25%

Elena Lasconi: 13,88%

Nicolae Ciucă: 9,78%

!!!! UPDATE Ora 22:50 Până acum au fost numărate voturile din rural și din orașele mici, potrivit surselor G4Media.

UPDATE Ora 22:44 După numărarea a 37,8% din voturi, clasamentul arată astfel:

Marcel Ciolacu: 22,88%

Călin Georgescu: 22,03%

George Simion: 15,39%

Elena Lasconi: 13,10%

Nicolae Ciucă: 9,87%

UPDATE Ora 22:41 Fenechiu: Campania PNL a fost structurată pe ideea unui guvern de dreapta. Nu văd ce s-ar putea schimba. Detalii aici

UPDATE Ora 22:38 Nicuşor Dan: Sper ca în urma numărării definitive Elena Lasconi să intre în turul al doilea, caz în care voi susţine candidatura sa. Detalii aici

UPDATE Ora 22:35 După numărarea a 30,18% din voturi, clasamentul arată astfel:

Marcel Ciolacu: 23,1%

Călin Georgescu: 21,84%

George Simion: 15,47%

Elena Lasconi: 11,50%

Nicolae Ciucă: 9,93%

UPDATE Ora 22:23 După numărarea a 21,47% din voturi, clasamentul arată astfel:

Marcel Ciolacu: 23,47%

Călin Georgescu: 21,51%

George Simion: 15,64%

Elena Lasconi: 11,80%

Nicolae Ciucă: 9,96%

Ora 22:11 După numărarea a doar 1,1 milioane de voturi, clasamentul arată astfel:

Marcel Ciolacu – 23,63 %

Călin Georgescu – 21,07%

George Simion – 15,7%

Elena Lasconi – 10,84%

Kelemen Hunor – 10,56%

Nicolae Ciucă – 10,25%

UPDATE 22:05 Nicuşor Dan le trasează sarcini partidelor politice după votul majoritar la referendumul din București: într-o săptămână să se pronunțe cu privire la transpunerea în legislație. Detalii aici

UPDATE Ora 21:52 Candidatul UDMR în alegerile prezidenţiale, Kelemen Hunor, a afirmat, duminică seară, că pentru reprezentanţii formaţiunii urmează mobilizarea pentru alegerile parlamentare, foarte importante, pentru că ”urmează decizii destul de dificile pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate”. Preşedintele UDMR a anunţat că decizia privind susţinerea unui candidat în turul al doilea se va lua în 2 decembrie. Detalii aici

UPDATE Ora 21:51 Ora Ludovic Orban: Elena Lasconi cu siguranţă va fi capabilă să înfrângă PSD în alegeri, să câştige alegerile prezidenţiale şi să ofere o şansă reală de schimbare profundă în România. Detalii aici

UPDATE Ora 21:47 Dan Vîlceanu (PNL), fost ministru în Guvernul Cîțu: „Demisia. Toți. Acum”. Detalii aici

UPDATE Ora 21:37 Ana Birchall: Mulţumesc celor care mi-au acordat votul şi au înţeles propunerea mea pentru România. Detalii aici

UPDATE 21:34 Ilie Bolojan: Candidatul nostru nu este pe podium. Pentru fiecare rezultat există o răspundere pe care cei care conducerea partidul trebuie să și-o asume

Ilie Bolojan, nominalizat de mai mulți candidați la președinție drept viitor premier, a declarat duminică, după anunțarea primelor exit-polluri, că Nicolae Ciucă “nu este pe podium”.

“Asta înseamnă că votul românilor e sub potențialul PNL orice s-ar spune. Pentru fiecare rezultat există o răspundere pe care strategii partidului, cei care conduc partidul trebuie să și-o asume”, a subliniat el. Detalii, aici

Potrivit lui Bolojan, PNL trebuie “să înțeleagă această lecție”, să ia anumite decizii și să “înțeleagă că partidul trebuie să fie un factor de modernizare.

“Noaptea e un sfetnic bun”, a mai spus el.

UPDATE 21:31 Elena Lasconi a reafirmat că îl va propune premier pe liberalul Ilie Bolojan și a exclus “categoric” prezența partidului AUR în guvern sau în vreo formulă de majoritate guvernamentală

Ora 21:29 Numărul votanților din diaspora a depășit pragul de 800.000

Ora 21:23 Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi comentează LIVE primele rezultate ale alegerilor prezidențiale. Detalii aici

Ora 21:15 Elena Lasconi, primele declarații: „Votul de astăzi e o moțiune de cenzură împotriva acestui Guvern PSD-PNL. Speranța este vie în România”. Detalii aici

Ora 21:12 LIVE Călin Georgescu, discurs mistico-religios după închiderea urnelor: ”Prin candela renăscută a speranței, poporul român a ales să nu mai stea în genunchi, să nu mai fie invadat, să nu mai fie umilit / În duminica aceasta, a 30-a după Rusalii este pilda tânărului bogat”

Ora 21:08 Declarații George Simion după închiderea urnelor: „O să vă rog să închideți televizoare mai întâi, mai ales pe cele care dau un necunoscut în fața mea”. Detalii aici

Ora 21:07 Nicolae Ciucă, declarații după primele rezultate ale exit-poll-urilor care-l plasează pe locul cinci, după Ciolacu, Lasconi, Georgescu și Simion: „Avem un exercițiu de democrație care arată că pe scena politică este loc pentru toată lumea. În momentul de față avem doar estimări”. Detalii aici

Ora 21:05 Marcel Ciolacu, primele declarații după închiderea urnelor și anunțarea rezultatelor la exit-polluri: Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat votul și încrederea. A fost un vot pozitiv pentru echilibru și stabilitate. Detalii aici

Ora 21:04 Cine e Călin Georgescu, candidatul-surpriză pro-rus, antisemit cu discurs legionar și anti-Occident / Fostul ”premier” al lui Simion a crescut fulgerător în ultima lună printr-o strategie de pe TikTok

Ora 21:01 Rezultatele exit-poll-ului CURS (al doilea exit-poll al zilei), aferente orei 19.00 și fără a lua în calcul voturile din Diaspora:

Marcel Ciolacu – 25%

Elena Lasconi – 18%

Călin Georgescu – 16%

George Simion – 14%

Nicolae Ciucă – 13%

Mircea Geoană – 5,5%

Ora 21:00 Rezultatele exit-poll-ului CIRA (The Center for International Reserch and Analyses), aferente orei 19.00 și fără a lua în calcul voturile din Diaspora:

Marcel Ciolacu: 25%

Elena Lasconi: 18%

Călin Georgescu: 16%

George Simion: 15%

Nicolae Ciucă: 14%

Mircea Geoană: 5%

Kelemen Hunor 4%

Cristian Diaconescu: 2%

Alții: 1%

Ora 20:57 Rezultatele exit-poll-urilor vor fi anunțate în scurt timp

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat patru institute de sondare care fac exit-poll-uri astăzi la nivel naţional la primul tur al alegerilor prezidențiale:

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

The Center for International Reserch and Analyses – CIRA

ARA Public Opinion

Citește și: