LIVE VIDEO Prima conferință de presă a președintelui interimar Ilie Bolojan: O încetare a focului în Ucraina care nu e urmată de un acord de pace poate fi doar un intermezzo pentru un nou început al conflictului / Dacă s-ar menține agresivitatea Rusiei, Ucraina poate fi doar prima victimă

Prima conferință de presă a președintelui interimar Ilie Bolojan: O încetare a focului în Ucraina care nu e urmată de un acord de pace poate fi doar un intermezzo pentru un nou început al conflictului / Dacă s-ar menține agresivitatea Rusiei, Ucraina poate fi doar prima victimă

Președintele interimar Ilie Bolojan susține vineri, de la ora 13,00, prima sa conferință de presă din mandat, potrivit Administrației Prezidențiale.

Acum două săptămâni, când am preluat această responsabilitate, am venit cu câteva idei: să lucrăm pentru românia, să păstrăm neutralitatea politică a acestei instituții și să-i respectăm pe români

Dacă nu vom putea să face bine pentru țară, măcar să nu facem rău

Energiile noastre au fost absorbite în cea mai mare parte de aspectele de politică externă și de apărare

Un subiect important au fost negocierile pentru Ucraina

SUA au făcut o pivotare pentru a relua dialogul diplomatic cu Rusia

Cu toții suntem de acord că aceste discuții sunt un pas pentru o încetare a focului și pentru o pace durabilă pe care o dorim cu toții

O încetare a focului care nu e urmată de un acord de pace poate fi doar un intermezzo pentru un nou început al conflictului

Dacă s-ar menține această agresivitate a Rusiei Ucraina poate fi doar prima victimă

Am susținut că prezența la negocieri a Ucrainei e lucru necesar

Prezența UE este un lucru bun și necesar

În ce privește susținerea pentru Ucraina, ne-am exprimat de principiu disponibilitatea de a susține în continuare această țară, nu e doar o susținere a victimei în fața agresorului, ci e o susținere pentru securitatea României

Toți ne dorim ca acest conflict să înceteze

Există o majoritate parlamentară care susține atât din partea României dar și a Europei acordarea unui sprijin pentru Ucraina în această perioadă de conflict, financiar si militar

Există o majoritate care susține ca un reprezentat al UE să participe la aceste negocieri

A doua chestiune importantă de politică externă a fost dialogul dintre SUA și Europa

Noi ne-am dezvoltat în acești ani ca țară pentru că s-au respectat două condiții: am fost o țară sigură, acest lucru fiind asigurat de scutul NATO, unde rolul SUA e strategic, și ne-am dezvoltat pentru că am beneficiat de apartenența la UE, care a însemnat acces la piețe, tehnologii, fonduri importante, libera circulație

Menținerea acestei situații e o chestiune strategică

Indiferent de suișul sau coborâșul acestui dialog, credem că lucrurile se vor stabiliza, suntem convinși că NATO va rămâne un scut important de protecție și că SUA sunt un garant al acestei securități

UE trebuie să crească cheltuielile de apărare, contribuția unor țări europene e mult prea mică față de protecția pe care o au

România a majorat bugetul Apărării, în 2023 am fost sub 1,5%, în 2o24 am ajuns la peste 2,2%

Există un acord între forțele politice pentru a susține această majorare a cheltuielilor de apărare în aproape toate țările din UE

Urmărim ca o parte din aceste cheltuieli suplimentare, dacă pot fi îndreptate spre partea de infrastructură militară conectivă, suntem și vom susține dezvoltarea industriei naționale de apărare

Există un acord prealabil pentru achiziții integrare cu celelalte țări europene

Acestea vor fi liniile principale. pe care î zilele următoare le voi susține în numele României și pentru care există susținere parlamentară

Un lucru important pentru a putea să ne poziționăm corect este și ceea ce se întâmplă în plan intern

E foarte important să avem stabilitate politică și guvernamentală

Este o problemă de a fi stabili într-o situație globală care dă semne de o anumită instabilitate

Un alt lucru important. fost respectul pentru cetățeni și menținerea neutralității politice a instituției. Cred că e nevoie de consultări periodice cu partidele

O prioritate este organizarea corectă a alegerilor prezidențiale, acest lucru nu ne definește doar ca democrație ci crrează premisele ca toate instituțiile să devină stabile

Vom căuta să fim transparenți față de dvs, de cetățeni și avem cereri legate de asigurarea transparenței unor cheltuieli, lucrăm și î perioada următoare veți avea toate datele legate de funcționarea acestei instituții, și pentru trecut

Din primăvară, curtea Cotroceniului, unde este biserica, va fi deschisă publicului, gratuit



Întrebări din partea presei:

TVR: Ați stabilit un mandat concret legat de cheltuielile de apărare? Putem trimite trupe în Ucraina?

Ilie Bolojan: Nu s-a stabilit un mandat imperativ. Cred că România are deja un buget de apărare crescut, cred că el ar putea crește etapizat într-un an doi să ajungă la 3% dacă nu se impun alte creșteri sub presiune. S-a găsit o formulă ca această majorare să fie scoasă din deficit. Creșterea trebuie să fie suportabilă și sustenabilă. În ce privește trupele în Ucraina, discuția este prematură. O discuție pe fond poate avea loc când există un acord de pace, pentru că aceste trupe ar putea fi de menținere a păcii. Din poziționarea partidelor, a rezultat că această chestiune nu are susținere parlamentară în momentul de față. Eu sper să avem un acord de pace. ACest acord va avea nevoie de niște garanții. Acestea vor însemna foarte probabil o concentrare de trupe în această parte. Noi am putea fi un hub pentru tranzitarea acestor trupe. Sunt analize care se pot face, din punctul meu de vedere ar trebui să analizăm lucrurile la rece, dar să nu creăm îngrijorări inutile și speculații într-o perioadă de tip pre-electoral

TVR: Justiția se află sub tirul opiniei publice internaționale și a unor apropiați ai Casei Albe. Premierul l-a criticat pe ministrul de Externe. Cum ar trebui să reacționeze România la astfel de critici la adresa justiției care se viralizează?

Ilie Bolojan: Aspectele care țin de guvern le gestionează premierul. Cred că fiind o perioadă de reașezare, e bine în general să fii rezervat când ai o funcție publică. Trebuie să ne susținem politicile naționale pe fond. Intrarea în tot felul de dispute nu cred că ne ajută.

Defence news: Ce garanții de securitate poate oferi România Ucrainei?

Ilie Bolojan: Garanțiile de securitate ar putea fi asigurate de țările din Europa și garantate de SUA. România, dacă se va lua o decizie la nivelul UE, cu siguranță pentru că aceste garanții sunt și pentru România va trebui să susțină acest lucru. În fiecare zi căutăm să ținem legătura cu toate zonele unde se iau decizii. În afarăm de o reașezare de cheltuieli, cea mai bună soluție este acest parteneriat SUA – aliați NATO și colaborarea între UE și SUA.

Antena 1: A cedat România la presiunile administrației americane în cazul plecării fraților Tate?

Ilie Bolojan:Asupra administrației prezidențiale nu s-au făcut niciun fel de presiuni, nu a fost niciun contact pe această chestiune. Sunt de două săptămâni președinte interimar, vă dați seama că acumulările în multe instituții sunt de foarte mulți ani. Fiecare instituție, inclusiv justiția, parchete, instanțe, trebuie să-și facă datoria și fiecare are o răspundere instituțională pentru ce face.

Conferința de presă vine după discuțiile de la Cotroceni cu partidele politice pe tema sprijinirii Ucrainei, dar și după ce Parchetul General a deschis trei dosare împotriva lui Călin Georgescu, candidatul pro-rus.

Bolojan a preluat pe 12 februarie mandatul de președinte interimar după demisia lui Klaus Iohannis și va sta în funcție până la alegerea unui președinte.

El a respins constant ideea unei candidaturi la alegerile prezidențiale.