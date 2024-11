LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024: Candidații își mobilizează electoratul în ultimele ore de alegeri / Prezența mai mare decât în primul tur din 2019 / Referendumul din Capitală a trecut pragul de validare / Lasconi: „Astăzi scriem istorie” / Ciolacu: ”Ne dorim să fim cum suntem noi românii”

Peste 18 milioane de români din ţară sunt aşteptaţi, duminică, 24 noiembrie 2024, să-şi exprime opţiunea la primul tur al alegerilor prezidenţiale, pe buletinul de vot regăsindu-se 14 candidaţi. Cele aproape 19.000 de secţii de votare de pe teritoriul României s-au deschis la ora 7.00 şi se închid la ora 21.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cei aflaţi în sediu sau la coadă în afara localului de vot. În străinătate, sunt aproape un milion de români cu drept de vot la acest scrutin. Prima secţie deschisă în afara graniţelor ţării a fost cea din Auckland, Noua Zeelandă, vineri, la ora 1.00, transmite News.ro.

Ora 13.52 Mircea Geoană anunță că a sesizat organele abilitate, pentru că deja au apărut în presă “exit-poll-uri”, cu „cifre absolut mincinoase și manipulatoare, exit-poll-uri care încalcă legea privind alegerile prezidențiale”. „De ce ar risca publicațiile românești să încalce legea și să citeze «surse ale partidelor politice», dacă cifrele ar fi adevărate? De ce mințiți românii? De ce atâta disperare, încât riscați rigorile legii? Câți bani publici sunt aruncați pentru a publica așa zisele surse politice?”, mai afirmă Geoană într-o postare pe Facebook.

Ora 13.48 Îndemn la vot de la Consiliul Național al Elevilor pentru adolescenții care au împlinit 18 ani:



Îndemn la vot de la pentru adolescenții care au împlinit 18 ani: Ora 13.15 FOTO Cozi la secții de votare din București

Ora 13.00 Prezența la urne la ora 13.00 a ajuns la 21,91%. Aceasta include atât voturile din țară, cât și cele din diaspora. La primul tur al alegerilor prezidențiale din 2019, prezența la ora 13.00 a fost de 22,8%.

Ora 12.56 Protestatarul Marian Ceaușescu a fost amendat după ce i-a strigat președintelui Iohannis "borfaşule".

Protestatarul Marian Ceaușescu a fost amendat după ce i-a strigat președintelui Iohannis ”borfaşule”. Ora 12.54 Mesaj de îndemnare la vot al campionului olimpic la înot David Popovici :

Mesaj de îndemnare la vot al campionului olimpic la înot : Ora 12.50 Poliția îl cercetează pe deputatul Ciprian Ciubuc (ex-AUR), care și-a postat votul pe Tiktok, potrivit unui comunicat. Acesta a desenat pe buletinul de vot o căsuță cu numele Dianei Șoșoacă.

Poliția îl cercetează pe deputatul Ciprian Ciubuc (ex-AUR), care și-a postat votul pe Tiktok, potrivit unui comunicat. Acesta a desenat pe buletinul de vot o căsuță cu numele Dianei Șoșoacă. Ora 12.17 Președintele AUR, George Simion , a însoțit-o pe soția sa la vot, după ce el a votat în urmă cu două zile la Roma. „Ca întotdeauna eu mi-am făcut temele și mă bucur că e o zi frumoasă. Vreau să încurajez românii să meargă la vot, e important. Sunt bucuros că reușim să le redăm speranța românilor. Votul la Roma a fost extrem de bine organizat, îi felicit pe cei care au organizat votul în diaspora. Din păcate, s-au constatat niște fraude și aș vrea să fie soluționate astăzi, pentru că nu poți să ai buletine ștampilate dinainte și oameni care intră câte doi în cabina de vot”, a declarat George Simion.

Ora 12.12 Statistici vot la ora 12: Județele depopulate din Sud sunt fruntașe la prezență / Marea Britanie conduce în topul din Diaspora / Comune din Olt, Mehedinți și Dolj – cele mai harnice la urne

Ora 12.00 Fostul internațional Adrian Mutu a votat în Italia și a transmis pe Instagram un mesaj de îndemn la vot: „Chiar dacă sunt plecat din țară , am fost să votez, este o datorie morală pentru viitorul meu si al copiilor mei. Mergeți la VOT !!!”

Fostul internațional a votat în Italia și a transmis pe Instagram un mesaj de îndemn la vot: „Chiar dacă sunt plecat din țară , am fost să votez, este o datorie morală pentru viitorul meu si al copiilor mei. Mergeți la VOT !!!” Ora 11.22 Poliția Capitalei face verificări după ce a fost sesizată în legătură cu faptul că Diana Șoșoacă a filmat în cabina de votare și a postat clipul în online.

Poliția Capitalei face verificări după ce a fost sesizată în legătură cu faptul că Diana Șoșoacă a filmat în cabina de votare și a postat clipul în online. Ora 11.15 Ministerul de Interne: Au fost sesizate 16 posibile incidente electorale: 9 sunt confirmate, 4 sunt în curs de verificare și 3 nu s-a confirmat. De la începerea votării, șase persoane au fost sancționate contravențional cu avertisment. De asemenea, polițiștii din Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului urnei de vot după ce vicepreședintele comisiei de votare a unei secții, împreună cu un membru, s-a deplasat cu urnă specială, fără a fi însoțiți de polițiști. O persoană și-a exprimat votul în aceste condiții.

Ministerul de Interne: Au fost sesizate 16 posibile incidente electorale: 9 sunt confirmate, 4 sunt în curs de verificare și 3 nu s-a confirmat. De la începerea votării, șase persoane au fost sancționate contravențional cu avertisment. De asemenea, polițiștii din Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului urnei de vot după ce vicepreședintele comisiei de votare a unei secții, împreună cu un membru, s-a deplasat cu urnă specială, fără a fi însoțiți de polițiști. O persoană și-a exprimat votul în aceste condiții. Ora 11.10 Până la ora 11 au votat 11,34% dintre alegători. Prezența la alegerile din 2019 a fost 12,9%

Ora 11.05 Cristian Diaconescu: Îi rog pe români să vină la vot, este un moment crucial. Este un moment de răscruce, va fi o perioadă complicată. Avem nevoie de profesioniști care să ne reprezinte. Tot respectul pentru ceilalți candidați, care și-au asumat această responsabilitate.

Cristian Diaconescu: Îi rog pe români să vină la vot, este un moment crucial. Este un moment de răscruce, va fi o perioadă complicată. Avem nevoie de profesioniști care să ne reprezinte. Tot respectul pentru ceilalți candidați, care și-au asumat această responsabilitate. Ora 11.04 Traian Băsescu așteaptă la coadă la vot împreună cu soția: Gata nu mai comentez nimic. Da să știți că nu mă duc în Congo, doar am amenințat. Ce mesaj aveți pentru români: Să voteze. Îi rog să vină la vot, nimic altceva azi. Altceva n-am ce să vă spun. Votez cum vreau io. Hai că ajunge. Zău, ajunge.

Ora 10.43 Mircea Geoană a votat împreună cu familia. "Nu alegem doar un președinte, ci alegem o direcție pentru țară. Cred că alegerea e destul de clară. Alegem între corupție și competență și patriotism. Sper că noaptea a fost un sfetnic bun. E nevoie de participare masivă. Transmis un mesaj de încurajare pentru diaspora din Europa și America, dar și pentru masiva diasporă basarabeană. Eu am mai trecut printr-un astfel de exercițiu. Criza economică bate la ușă. Alegeți cei mai competenți candidați. Data viitoare sper să votăm digital prin blockchain. Doamne-ajută!"

a votat împreună cu familia. ”Nu alegem doar un președinte, ci alegem o direcție pentru țară. Cred că alegerea e destul de clară. Alegem între corupție și competență și patriotism. Sper că noaptea a fost un sfetnic bun. E nevoie de participare masivă. Transmis un mesaj de încurajare pentru diaspora din Europa și America, dar și pentru masiva diasporă basarabeană. Eu am mai trecut printr-un astfel de exercițiu. Criza economică bate la ușă. Alegeți cei mai competenți candidați. Data viitoare sper să votăm digital prin blockchain. Doamne-ajută!” Ora 10.38 Președinta USR Elena Lasconi a votat într-un liceu din Capitală. ”Am votat cu încrederea că azi nimeni nu o să-și facă bagajul să plece în altă țară. O țară în care să ai parte de o școală bună pentru copiulul tău. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii. De ieri a fost așa o presiune pe mine. Simt că azi putem face o schimbare majoră pentru România. Iubesc țara asta și continui să lupt pentru ea. Le-am adus cafea, ceai și prăjituri fără blat.”

Ora 10.35 Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor : ”Am votat în armonie totală cu convingerile mele politice şi morale şi am votat vocea raţiunii. Vă îndemn să mergeţi la vot, astăzi este primul tur al alegerilor prezidenţiale şi sunt convins, sper că vom avea un preşedinte care va fi mult mai atent la tot ceea ce doreşte societatea românească”. Întrebat de ce fel de preşedinte are nevoie România, preşedintele UDMR a răspuns: ”De un preşedinte care este de partea oamenilor, care asigură securitatea, aş putea să spun preşedinte protector, care are capacitatea de a asigura securitatea pentru fiecare om, va reda speranţa pentru fiecare familie şi se va ocupa în primul rând de problemele legate de declinul demogafic fiindcă asta este problema cea mai importantă a României”.

Ora 10.35 Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor : "Am votat în armonie totală cu convingerile mele politice şi morale şi am votat vocea raţiunii. Vă îndemn să mergeţi la vot, astăzi este primul tur al alegerilor prezidenţiale şi sunt convins, sper că vom avea un preşedinte care va fi mult mai atent la tot ceea ce doreşte societatea românească". Întrebat de ce fel de preşedinte are nevoie România, preşedintele UDMR a răspuns: "De un preşedinte care este de partea oamenilor, care asigură securitatea, aş putea să spun preşedinte protector, care are capacitatea de a asigura securitatea pentru fiecare om, va reda speranţa pentru fiecare familie şi se va ocupa în primul rând de problemele legate de declinul demogafic fiindcă asta este problema cea mai importantă a României".

Ora 9.41 Preşedintele PMP, Eugen Tomac , şi-a exercitat dreptul constituţional duminică, la o secţie de votare din Bucureşti şi i-a îndemnat pe cetăţeni să meargă să voteze. „Am votat pentru o schimbare radicală, pentru o Românie care să rămână puternic ancorată în direcţia Vest. Nu vreau să facem un mare pas înapoi şi nici să devenim o gubernie rusească printr-un vot manipulat şi iresponsabil. Români, ieşiţi la vot! Astăzi ne decidem preşedintele, turul doi este acum, nu pe 8 decembrie”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.

Ora 9.41 Preşedintele PMP, Eugen Tomac , şi-a exercitat dreptul constituţional duminică, la o secţie de votare din Bucureşti şi i-a îndemnat pe cetăţeni să meargă să voteze. „Am votat pentru o schimbare radicală, pentru o Românie care să rămână puternic ancorată în direcţia Vest. Nu vreau să facem un mare pas înapoi şi nici să devenim o gubernie rusească printr-un vot manipulat şi iresponsabil. Români, ieşiţi la vot! Astăzi ne decidem preşedintele, turul doi este acum, nu pe 8 decembrie", a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, (PNL): „Am votat pentru un preşedinte responsabil, pentru o Românie modernă şi europeană”, a declarat Bolojan, imediat după vot. Ora 9.13 Un număr de 227.678 de alegători au votat în diaspora, până duminică, la ora 9,00, pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Ora 9.04 Liderul PSD Marcel Ciolacu a venit singur la vot: ”Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lume, am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent şi nu în ultimul rând am votat pentru o Românie al cărei preşedinte să muncească pentru ţară şi pentru poporul său. Am votat pentru cît mai multe victorii ale românilor şi României, cum a fost ultima victorie de acum câteva zile, aderarea completă la Spaţiul Schengem. Am votat pentru stabilitate, pentru un echilibru şi o echitate socială şi de asemenea, pentru pace. Cu toţii ne dorim un trai mai bun şi ne dorim să fim cum suntem noi românii. Şi sunt ferm convins că după această campanie electorală aşa vom fi”.

Ora 9.04 Liderul PSD Marcel Ciolacu a venit singur la vot: "Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lume, am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent şi nu în ultimul rând am votat pentru o Românie al cărei preşedinte să muncească pentru ţară şi pentru poporul său. Am votat pentru cît mai multe victorii ale românilor şi României, cum a fost ultima victorie de acum câteva zile, aderarea completă la Spaţiul Schengem. Am votat pentru stabilitate, pentru un echilibru şi o echitate socială şi de asemenea, pentru pace. Cu toţii ne dorim un trai mai bun şi ne dorim să fim cum suntem noi românii. Şi sunt ferm convins că după această campanie electorală aşa vom fi".

Ora 8.12 Până la ora 8,00 au votat duminică, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, 454.360 de alegători, reprezentând 2,52% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă. În mediul urban au votat 346.806 de alegători, iar în mediul rural 107.554 de alegători.

Ora 8.12 Până la ora 8,00 au votat duminică, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, 454.360 de alegători, reprezentând 2,52% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă. În mediul urban au votat 346.806 de alegători, iar în mediul rural 107.554 de alegători.

Cele mai multe sesizări au vizat continuarea propagandei electorale.

Ora 8.07 Ministerul de interne: Pe parcursul nopții și în cursul zilei de ieri, au fost semnalate 306 sesizări cu privire la posibile incidente electorale dintre care 33 nu s-au confirmat. Alte 87 sunt în continuare în verificare. Efectivele MAI au întocmit 3 dosare penale cu privire la posibile infracțiuni. De asemenea, angajații MAI au aplicat 43 de amenzi, în valoare de aproape 70.000 de lei și 110 avertismente pentru contravenții referitoare la procesul electoral. Cele mai multe sesizări au vizat continuarea propagandei electorale.

Ora 8.04: Nicolae Ciucă, liderul PNL, la ieșirea de la urne: Este o zi importantă pentru România. Este o zi în care personal am votat pentru prosperitate, securitate și democrație. Este o zi în care îmi pun speranța că votul util merge către acel candidat care are onestitate, decența și pregătirea că poate să gestioneze responsabilitățile funcției. Am votat util. Sper să vină la vot cât mai mulți români, este vorba de viitorul nostru, de viitorul copiiilor noștri.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat duminică dimineața că a votat cu gândul la stabilitatea acestei ţări, cu gândul la prosperitatea şi siguranţa românilor şi a adăugat că a votat candidatul căruia i se potriveşte cel mai bine haina prezidenţială, ”un om bine pregătit, un om onest, un om demn, un om cinstit, un om cu credinţă în Dumnezeu”. Ora 7.34 Preşedintele AEP, Toni Greblă, a declarat duminică dimineaţă că de la deschiderea urnelor nu a fost înregistrat niciun fel de incident în procesul electoral şi nu a fost depusă nicio contestaţie.

”Nu s-a înregistrat niciun fel de incident. Nu avem înregistrat nicio contestaţie până la acest moment”, a afirmat Toni Greblă.

Ora 7.34 Preşedintele AEP, Toni Greblă, a declarat duminică dimineaţă că de la deschiderea urnelor nu a fost înregistrat niciun fel de incident în procesul electoral şi nu a fost depusă nicio contestaţie. "Nu s-a înregistrat niciun fel de incident. Nu avem înregistrat nicio contestaţie până la acest moment", a afirmat Toni Greblă.

Ora 7.29 Peste 20.500 de deţinuţi şi-au exprimat intenţia de a vota duminică, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Conform datelor transmise de locurile de deţinere subordonate ANP, acestea custodiază 24.696 de persoane private de libertate. Dintre ele, 22.647 au fost identificate cu drept de vot la alegerile prezidenţiale, iar 2.049 fără acest drept, transmite Agerpres.

Aproape 40.000 de români au votat în primele 10 minute de la deschiderea secţiilor de votare din ţară Ora 7.21 Mai multe spitale din Capitală au anunţat că pentru votul de duminică la alegerile prezidenţiale au fost înregistrate cereri pentru urna mobilă, transmite Agerpres. Printre spitalele în care se va folosi urna specială se numără Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Spitalul „Bagdasar Arseni”, Spitalul Universitar Militar Central, Institutul Clinic Fundeni.

Context

Autoritatea Electorală Permanentă a informat că numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente pentru alegerea Preşedintelui României, din data de 24 noiembrie 2024, este 18.008.480 de cetăţeni, iar cel al românilor cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este de 989.230 de persoane. Potrivit AEP, 19.365 cetăţeni au interdicţie de a vota la scrutinul de duminică, 24 noiembrie.

De asemenea, 6.721 de cetăţeni români din străinătate au optat pentru votul prin corespondenţă prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro şi înscrişi în listele electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondenţă, iar 6.589 de cetăţeni români din străinătate au optat pentru votul la secţia de votare prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro şi sunt înscrişi în listele electorale permanente din străinătate.

Campania electorală pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale s-a încheiat sâmbătă dimineaţă, la ora 7.00.

Când se deschid şi se închid secţiile de votare

Conform AEP, secţiile de votare din ţară pentru alegerea Preşedintelui României se vor deschide duminică, 24 noiembrie 2024, începând cu ora 7:00. AEP le reaminteşte candidaţilor că trebuie să respecte prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală, îndemnându-i, totodată, să contribuie la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a zilei votului, astfel încât „întregul proces electoral să răspundă aşteptărilor democratice ale cetăţenilor”.

Datele Autorităţii Electorale Permanente indică, pe teritoriul României, un număr de 18.968 de secţii de votare, iar în străinătate 950 de secţii de votare. În ţară, votarea la cele 18.968 de secţii se desfăşoară duminică, 24 noiembrie, în intervalul 07:00 – 21:00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cetăţenii care, la ora 21:00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot.

Votarea în străinătate a început vineri, 22 noiembrie 2024, şi s-a desfăşurat în intervalul orar 12:00 – 21:00, în timp ce sâmbătă, 23 noiembrie 2024, votarea a început la ora 7:00 şi s-a încheiat la ora 21:00. Duminică, 24 noiembrie 2024, secţiile de votare din străinătate sunt deschise în acelaşi interval orar, 7.00 – 21.00. Pentru fiecare dintre cele trei zile de votare din străinătate există posibilitatea prelungirii programului secţiei până la ora 23:59 pentru cetăţenii care, la ora 21:00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în clădirea unde se votează.

Datele privind prezenţa la vot pot fi vizualizate în timp real, prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente – https://prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secţie de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot pe categorii de vârstă, mediu şi gen. Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeaşi pagină, imediat după încheierea şi transmiterea digitală a acestora.

Cine are dreptul să voteze şi unde poate vota

Potrivit AEP, au dreptul să voteze cetăţenii români care au 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

În cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, alegătorul poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii. În cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.

În cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate.

În cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.

În cazul în care are mobilitate redusă, poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot.

Cum poate afla un alegător la ce secţie de votare este arondat

Alegătorul poate afla secţia de votare la care este arondat şi adresa acesteia accesând Registrul electoral la adresa www.registrulelectoral.ro. După introducerea datelor personale, alegătorul află secţia de votare la care este arondat şi adresa acesteia

Cu ce acte de identitate se poate vota

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

Potrivit AEP, este important de ştiut că paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de către cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Cum se desfăşoară votarea

Alegătorii îşi prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau şi introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Acest Sistem informatic semnalează dacă persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, dacă persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot, – alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia de votare respectivă, dacă alegătorul este arondat la altă secţie de votare, dacă este omis din lista electorală permanentă, dacă figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, dacă figurează că a votat prin corespondenţă.

Potrivit legii, alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate vota singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în urnă şi să restituie ştampila încredinţată pentru votare preşedintelui sau membrilor biroului electoral desemnaţi de acesta.

Câţi candidaţi s-au înscris în cursa prezidenţială

La alegerile prezidenţiale din acest an pe buletinele de vot sunt înscrişi 14 candidaţi, din care zece susţinuţi de partide şi patru candidaţi independenţi. Ordinea candidaţilor pe buletinele de vot pentru alegerile pentru Preşedintele României în 2024 este următoarea:

1.Elena-Valerica Lasconi – Uniunea Salvaţi România

2.George-Nicolae Simion – Alianţa pentru Unirea Românilor

3.Ion-Marcel Ciolacu – Partidul Social Democrat

4.Nicolae-Ionel Ciucă – Partidul Naţional Liberal

5.Hunor Kelemen – Uniunea Democrată Maghiară din România

6.Mircea-Dan Geoană – candidat independent

7.Ana Birchall – candidat independent

8.Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Naţională

9.Sebastian-Constantin Popescu – Partidul Noua Românie

10.Ludovic Orban – Forţa Dreptei (Ludovic Orban a anunţat că se retrage şi că o susţine pe Elena Lasconi, însă apare pe buletinul de vot)

11.Călin Georgescu – candidat independent

12.Cristian Diaconescu – candidat independent

13.Cristian-Vasile Terheş – Partidul Naţional Conservator Român

14.Silviu Predoiu – Partidul Liga Acţiunii Naţionale